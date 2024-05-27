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27 мая 2024, 8:20 Читати українською

Чем отличаются инвестиции американцев, европейцев и украинцев

Жители разных стран мира отличаются по инвестиционным стратегиям и готовности рисковать. Как это влияет не только на их собственное благополучие, но и на экономику государств, и в чем кроются причины отличий, обсудили эксперты во время конференции для инвесторов Invest Talk Summit.

Жители разных стран мира отличаются по инвестиционным стратегиям и готовности рисковать.

Почему стоит инвестировать даже небольшие суммы

По словам предпринимателя и инвестора с 10-летним опытом Олега Котанкина, для каждого человека при достижении определенного размера капитала инвестиции становятся необходимостью. Опыт инвестиций можно получить только на практике, и никакие книги и учебные пособия не смогут заменить его, — убежден эксперт.

«Даже бестселлер The New York Times не даст вам того эмпирического опыта, который вы можете получить, инвестируя хотя бы небольшие суммы в любые надежные активы», — говорит Олег Котанкин.

В то же время есть несколько правил, которыми следует воспользоваться тем, кто только начинает инвестировать, чтобы минимизировать риски. «Одно из них — это диверсификация. Делать ставку только на зеро — всегда плохая идея. Я вспоминаю слова отечественного бизнесмена Василия Хмельницкого, что больше денег он потерял в том проекте, в который больше всего верил и думал, что именно на нем больше всего заработает», — рассказывает Олег Котанкин.

Чтобы обеспечить диверсификацию, инвестору лучше иметь активы в разных странах, у разных брокеров и в разных компаниях. «Не стоит все вкладывать в одно направление. Так же не стоит ограничиваться только фондовым рынком, нужно искать разные направления, не забывая оставлять достаточно денег наличными или на банковском счету на всякий случай», — убежден Котанкин.

Если же инвестор планирует начать именно с фондового рынка, то здесь, считает эксперт, он может обратить внимание на ETF, которые ориентируются на индекс S&P 500.

«Кто-либо из управляющих активами стремится превзойти доходность этого индекса. Однако я знаю многих управляющих активами и далеко не всем это удается. Поэтому, если вы будете покупать соответствующий ETF, то это может стать началом инвестиционного пути. К тому же, чтобы вкладывать деньги в индекс, вам не нужно глубоко разбираться в рынке или проходить специальное обучение», — считает эксперт.

Особенность инвестиций украинцев

По мнению Олега Котанкина, инвестиционные подходы украинцев и жителей европейских стран существенно отличаются. «В Украине люди очень любят рисковые проекты. Но предложите европейцу 5% годовых и он будет бежать от вас. Причина этого очень проста — в Европе есть так называемые исторические деньги, то есть средства, которые в одной семье хранились на протяжении веков. У нас ситуация обратная. Когда я родился, то у меня из активов был только „пакет АТБ“. Поэтому украинцам нужно заработать на квартиру, машину и так далее», — объясняет он причины готовности рисковать.

По словам предпринимателя, в этих условиях европейцев трудно убедить инвестировать даже в такие, казалось бы, надежные активы, как американские казначейские облигации, — они будут лучше держать средства в банке под более низкие проценты. Зато многие украинцы готовы вкладывать сбережения «во что угодно» и поэтому с легкостью покупают условный Dogecoin.

Нежелание европейцев рисковать, считает Котанкин, приводит к тому, что у ЕС, в отличие от США, нет сильного фондового рынка. Украинцы же в вопросах риска больше похожи на американцев, которые активно занимаются собственными инвестициями.

В то же время готовность рисковать создает не только преимущества, но и угрозы. «Существует большое количество компаний, спекулирующих на нашем желании заработать сразу иксы», — предостерегает эксперт.

Как Европа и США ищут деньги для бизнеса

Несмотря на отличия в обращении с деньгами, европейская и американская экономики стали мощными, ведь берут деньги у населения и вкладывают их в бизнес, убежден сооснователь УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский.

«Отличие состоит в том, что в американской культуре популярны инвестиции в бизнес-направление — у каждого есть брокерский счет и каждый сам выбирает акции. У европейцев другой подход. Они не хотят рисковать и отдают средства в банк под стабильную невысокую прибыль. Но, в конце концов, деньги так же попадают бизнесу и развивают экономику» — отмечает Карпиловский.

В Украине же, по его мнению, ситуация искажена: «Если мы кладем деньги в банк, то отдает их НБУ. Сами же мы боимся вкладывать средства в бизнес, ведь он неопытный, непрозрачный и слишком рискованный».

Затем, отмечает эксперт, у украинцев возникает вопрос, почему у нас слабая экономика. «Это потому, что большинство из нас, имея сбережения, выбрали купить однокомнатную квартиру возле метро и фактически изъяли средства из экономики на 20 лет. Как следствие, мы меньше создаем бизнесов и редко вкладываем деньги в предприятия. Мы, скорее, отдадим сбережения в очередную пирамиду, чем одолжим их соседу, который открывает СТО», — говорит эксперт.

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Как результат, отмечает Карпиловский, вряд ли мы можем ждать взлета экономики, если в ней не начнут работать наши сбережения.

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Комментарии - 3

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
27 мая 2024, 8:39
#
Так і Україні бізнес не поспішає брати фінансування від мікроінвесторів. Навіть Нова Пошта своїми облігаціями дає менші відсотки ніж ОВДП (хоча це безглуздо, адже інвестор не отримує жодних гарантій і немає бонусу за зростання вартості компанії). Навіщо простій людині позичати їм гроші?
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
27 мая 2024, 8:41
#
З винятків хіба пайовий інвестиційний фонд Інжур, які дають вкладатися в комерційну (і трохи житлову) нерухомість мікроінвесторам. Там, здається, вартість паю виросте в разі росту вартості об'єкту
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 мая 2024, 10:12
#
Вони граються з коштами залогових активів. No go.
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