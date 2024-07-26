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26 июля 2024, 17:53 Читати українською

Работают 57%: в Эстонии выросла занятость украинцев с временной защитой

За прошлый год количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло и сейчас составляет 57%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом. Об этом сообщает ERR.

За прошлый год количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло и сейчас составляет 57%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом.
Фото: freepik.com

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По данным Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), на этой неделе в Эстонии на основании временной защиты находятся 33 412 украинских беженцев.

По словам спикера PPA Мартина Райда, по состоянию на 21 июля этого года было подано 3000 ходатайств о временной защите. Однако представление ходатайств о временной защите не обязательно, поскольку все граждане Украины имеют право находиться в Эстонии и без подачи такого заявления.

Число украинцев трудоспособного возраста составляет около 20 тысяч человек.

Где работают украинцы

Как и в предыдущие годы, украинские беженцы чаще всего выполняют неквалифицированную работу (39%). Квалифицированная работа выполняется 18%, а в сфере обслуживания и торговли работает 16,8%.

Больше всего занято в обрабатывающей промышленности (24,8%), а также в сфере административной и вспомогательной деятельности (16,4% беженцев).

Безработными зарегистрировано около 3100 украинцев, что составляет 6,5% всех безработных в Эстонии и 15,5% от числа украинцев трудоспособного возраста. В целом уровень занятости в Эстонии в первом квартале 2024 составил 68,4%, а уровень безработицы — 7,8%.

В первом квартале этого года государство выплатило украинским беженцам семейную помощь на сумму 7 млн. евро, а местные органы власти за первое полугодие выплатили пособие на сумму 9 млн. евро.

Зарплата

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя брутто-зарплата граждан Украины в Эстонии составила 1424 евро, тогда как средняя зарплата по стране — 1933 евро.

Руководитель миграционной группы отдела SKA Лийс Палоотс сказала в интервью ERR, что нельзя делать обобщений по поводу благосостояния украинцев, но государство выплачивало меньше прожиточной помощи в этом году.

«В случае прожиточной помощи, которую выплачивают местные органы власти, мы видим, что менее половины получателей помощи — это лица, которые находятся под временной защитой. Мы отмечаем определенное снижение числа украинских беженцев среди получателей прожиточной помощи», — сказала Палоотс.

Украинские беженцы, получившие вид на жительство в Эстонии, имеют те же права и обязанности, включая компенсации и помощи. Исключением является пенсия: украинские беженцы пенсионного возраста имеют право на поддержку, равную разнице между эстонской и зарубежной пенсией, если у них нет трудового стажа в Эстонии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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