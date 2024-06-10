Зачем BlackRock создает конкурента NYSE и Nasdaq

Быстрорастущий сектор искусственного интеллекта на прошлой неделе немного выпустил пар на плохих новостях. Американские власти притормозили выдачу лицензий на продажу чипов искусственного интеллекта на Ближний Восток и начали антимонопольное расследование в отношении Microsoft и NVIDIA в связи с их доминирующим положением в сфере ИИ. Однако главные бенефициары развития ИИ продолжают снимать сливки.

Основные американские бенчмарки завершили прошлую неделю разнонаправленно: инвесторы взвешивали противоречивые данные из насыщенного экономического календаря недели. Индекс S&P 500 и технологический Nasdaq Composite достигли рекордных внутридневных максимумов, а вот индексы компаний с малой капитализацией снизились. Акции роста опередили акции стоимости на самую большую величину с начала года.

Уже очень скоро американских фондовых площадок станет больше. Два финансовых тяжеловеса, Citadel Securities и BlackRock, готовятся до конца 2024 года запустить Техасскую фондовую биржу (TXSE), которая бросит вызов финансовому рынку, ориентированному на Нью-Йорк. Юрлицо со штаб-квартирой в Далласе планирует подать регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Площадку создают после того, как десятки юридических лиц переехали из штатов с высокими налогами и жестким регулированием, таких как Калифорния или Нью-Йорк, в штаты, которые считаются более благоприятными для ведения бизнеса, такие как Техас и Флорида.

Общеевропейский индекс STOXX Europe 600 завершил прошлую неделю ростом на 1,04% после того, как Европейский центральный банк впервые за пять лет снизил процентные ставки. Подросли и другие европейские индексы: итальянский FTSE MIB прибавил 0,49%, немецкий DAX — 0,32%, французский CAC 40 — 0,11%. И только британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%.

Аналитик T. Rowe Price (американская холдинговая компания, управляющая группой из 156 взаимных фондов) Томаш Виладек считает, что ЕЦБ в этом году может еще дважды снизить ставки, скорее всего, в сентябре и декабре. Но окончательное решение регулятора будет зависеть от поведения европейской экономики и инфляции.

Акции в Китае упали, несмотря на данные, показывающие возможное восстановление сектора недвижимости. Индекс Shanghai Composite снизился на 1,15%, индекс голубых фишек CSI 300 — на 0,16%. По данным FactSet, в Гонконге базовый индекс Hang Seng вырос на 1,59%.

После того, как регулятор по ценным бумагам Китая (CSRC) повысил минимальный размер IPO, пытаясь отсечь с биржи неблагонадежных игроков, инвесторы начали сбрасывать акции малых китайских компаний. CSRC на прошлой неделе попытался успокоить рынок, выпустив специальное заявление. В нем регулятор подчеркнул, что не ожидает резкого увеличения числа компаний, исключенных из котировальных списков.

Однако брокеры думают по-другому. Почти 100 компаний, зарегистрированных на бирже в Китае, в этом году получили пометку «ST» (особый режим), что означает возможное исключение из котировальных списков или иные риски.

Взлеты и падения недели

Трейдер Кит Гилл, известный под псевдонимом Roaring Kitty, за день увеличил свой капитал на «бумаге» на $79 млн благодаря скачку котировок сети магазинов видеоигр GameStop, подсчитал Business Insider. За пять лет Гилл превратился в пятого по величине акционера компании, а стоимость его активов в GameStop выросла с $53 тыс. до $289 млн.

Сделали богаче «на бумаге» своих акционеров и другие компании. «Минфин» отобрал тройку акций компаний большой капитализации, которые продемонстрировали самый большой прирост/падение за прошедшую неделю.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Израильский стартап Mobileye Global (NASDAQ: MBLY) в последнее время приобрел известность благодаря сотрудничеству с Volkswagen Group. В марте этого года компании заключили контракт, в рамках которого уже в 2026 году намерены вывести на коммерческий рынок автономные автомобили 4-го уровня.

Если автомобиль нулевого уровня автономности полностью управляется водителем, то четвертого — может самостоятельно доехать до пункта назначения при идеальных условиях (водителю придется взять управление машиной на себя, если начнется дождь или снег).

Volkswagen намерен стать первым автопроизводителем, который доведет автономный шаттл четвертого уровня до серийного производства. В качестве базы для него будет использоваться ID.Buzz, Mobileye предоставит программное и аппаратное обеспечение.

Кроме того, технологии автономного вождения Mobileye будут интегрированы в будущие автомобили Volkswagen по всей группе брендов.

Очередным толчком к росту акций Mobileye Global стали новости о новых разработках и заказах. MBLY заявил о поставке первого готового к запуску в производство образца оборудования и программного обеспечения для однокристальной системы «EyeQ6 Lite». Это позволит существенно ускорить обновления усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) в глобальных масштабах.

В течение ближайших нескольких лет такие чипы будут установлены на 46 миллионах транспортных средств, что обещает сделать процесс управления автомобилем комфортнее и безопасней. Систему следующего поколения, получившую название «EyeQ6 High», «Mobileye» планирует представить в следующем году.

Рыночная стоимость компании на фоне таких новостей увеличилась до $24,9 млрд.



Toro Company (NYSE:TTC) на прошлой неделе порадовала своих инвесторов хорошими результатами за второй квартал. TTC — ведущий мировой поставщик оборудования для ухода за газонами, борьбы со снегом и льдом, строительства подземных коммуникаций, а также решений для ирригации и наружного освещения.

Компания показала неожиданно высокий рост маржи, особенно в профессиональном сегменте (оборудование для подземных работ и полей для гольфа). В конце мая Toro объявила о выплате регулярных ежеквартальных дивидендов в размере $0,36 на акцию по обыкновенным акциям. Дивиденды будут выплачены 11 июля.

Хорошие квартальные результаты позволили Baird (поставщику финансовых услуг) повысить в минувшую пятницу целевую цену на акции TTC с предыдущих $90 до $100, что также поддержало рост акций компании.

«Аналитики Baird признали высокие показатели бизнеса Toro, но предпочли сохранить нейтральные рекомендации по покупкам ее акций. Это решение основано на желании получить более четкие прогнозы на 2025 финансовый год», — пишет Investing.

Coherent Corp. (NYSE:COHR), производитель лазеров, остается одной из любимых компаний инвесторов в искусственный интеллект. На прошлой неделе ее акции выросли на новостях о кадровых перестановках в компании.

Акции Coherent выросли после того, как компания объявила, что переманила Джима Андерсона, генерального директора одного из ведущих производителей микросхем, Lattice Semiconductor, на должность нового генерального директора. Напротив, акции Lattice на этих новостях упали на 15%.

Акции Lattice значительно упали по сравнению с недавним максимумом, достигнутым в марте, что, на первый взгляд, говорит не в пользу Андерсона. И, конечно же, не делает его объектом охоты хед-хантеров.

Однако согласно данным S&P Global Market Intelligence, Андерсон занимал должность генерального директора Lattice с 4 сентября 2018 года. И за этот период стоимость акций Lattice выросла примерно в восемь раз по сравнению с ростом индекса S &P 500 только на 100%.

Возможно, именно поэтому инвесторы Coherent с таким энтузиазмом восприняли кадровое решение компании.

Акции COHR в последнее время показали хорошие результаты: за последние 52 недели они выросли поднявшись на 51%. Однако Coherent несет значительную долговую нагрузку ($3,4 млрд) и не является прибыльной. Coherent генерирует приличный свободный денежный поток — около $225 млн за последний год.

«Тем не менее, при оценке, почти в 39 раз превышающей скользящий свободный денежный поток, и темпах роста, оцениваемых в несколько десятков лет, это вовсе не дешевая акция (сейчас торгуется по цене примерно $66 за штуку — ред.). Я подозреваю, что первой задачей Андерсона на посту главы Coherent будет немного увеличить темпы роста и помочь Coherent вырасти в своей оценке», — пишет Рич Смит из Motley Fool.

Главные экономические события недели

Инфляция остается главным экономическим индикатором, за которым будут следить инвесторы по всему миру. Более подробно о том, какие новости будут определять настроения на финансовых рынках, пишет сайт Investing.

Заседание ФРС: рынки ждут сигналов

Двухдневное заседание регулятора завершится в среду, 12 июня. Рынок в качестве основного сценария закладывает сохранение процентных ставок на текущих уровнях. Основное внимание будет сосредоточенно на другом: комментарии чиновников Федрезерва об их готовности снижать ставки до конца 2024 года.

Данные по занятости в США, которые вышли в минувшую пятницу, показали ускорение роста рабочих мест и заработной платы в мае на фоне повышения уровня безработицы. Сильный рынок труда заставил инвесторов ослабить ожидания по смягчению монетарной политики ФРС в этом году, и теперь первое снижение ставок ожидается в сентябре.

Недавние комментарии представителей Федрезерва показали, что они не торопятся снижать ставки, поскольку инфляция остается устойчивой, а перспективы роста стабильны.

Инфляция в Штатах стала затухать после начавшегося в 2022 году агрессивного повышения ставок Федрезервом, но еще не достигла его целевого показателя в 2%.

Что покажет инфляция в США

Данные по росту потребительских цен в США за май появятся за несколько часов до оглашения решения ФРС по ставкам. Дальнейшее ослабление инфляции может укрепить ожидания снижения ставок, особенно с учетом признаков экономической слабости.

И наоборот, высокие показатели инфляции напугают инвесторов и могут вернуть уже подзабытые ими страхи рецессии. В любом случае, свежая инфляционная статистика окажет значительное влияние на рынки.

Настроения Уолл-стрит

Безусловно, инфляционная статистика США и итоги заседания ФРС станут главными объектами внимания для инвесторов всех калибров.

«Никто не ожидает, что ФРС снизит ставки сейчас, но откроет ли она дверь для снижения ставок уже в сентябре — это большой вопрос, который волнует всех», — прокомментировал ситуацию агентству Reuters Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group, добавив, что он по-прежнему рассматривает возможность снижения ставок в сентябре.

Ралли этого года подняло индекс S&P 500 более чем на 12% в годовом исчислении на ожиданиях, что ФРС сможет охладить инфляцию без ущерба для экономического роста.

Однако последние экономические данные подают противоречивые сигналы: вышедший в минувшую пятницу отчет по рабочим местам оказался намного сильнее ожиданий, в то время как более ранние отчеты показали замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности и пересмотр темпов роста в первом квартале в сторону понижения.

«Рынок хотел бы получить некоторую ясность и не видеть, что ФРС придется ждать до декабря или января, чтобы начать снижать ставки», — говорит Пол Кристофер, глава отдела стратегии глобальных рынков в инвестиционном институте Wells Fargo.

Свежая статистика Великобритании: в центре внимания цены и ВВП

Во вторник, 11 июня, появится свежий отчет о занятости в Великобритании, из которого можно будет определить, ослабевает ли давление на заработную плату достаточно быстро, чтобы Банк Англии уже в ближайшее время начал снижать ставки.

Средний недельный заработок без учета бонусов за январь-март вырос на 6% в годовом исчислении. Апрельское повышение минимальной заработной платы в Великобритании на 9,8% может увеличить этот показатель.

До недавнего времени экономисты ожидали, что регулятор начнет снижать ключевую ставку уже в июне. Но все еще высокая инфляция откладывает это событие, по крайней мере, до ноября.

В среду, 12 июня, будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за апрель. По прогнозам, ожидается замедление темпов роста после уверенного увеличения на 0,6% в первом квартале.

Также на этой неделе оппозиционная Лейбористская партия представит свой манифест перед выборами 4 июля. Опросы показывают, что лейбористы победят консерваторов премьер-министра Риши Сунака. Однако некоторые лидеры бизнеса сомневаются, что лейбористы смогут улучшить слабые показатели роста Британии.

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Банк Японии ужесточает монетарную политику

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда уже намекнул, что по завершении двухдневного заседания регулятора в пятницу,14 июня, будет сокращена программа количественного смягчения.

В минувший четверг он заявил, что политики будут «осторожно» подходить к вопросу дальнейшего повышения ставок после того, как в марте они были повышены впервые с 2007 года.

Mizuho Securities считает, что велика вероятность сокращения ежемесячных покупок на 1 трлн иен ($6,4 млрд) до примерно 5 триллионов иен в месяц, что может быть воспринято рынками облигаций спокойно.

Окажет ли это поддержку слабеющей иене — отдельный вопрос. Банк Японии и правительство опасаются, что слабая валюта может сорвать ожидаемый цикл умеренной инфляции и стабильного роста заработной платы.