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7 июня 2024, 17:12 Читати українською

3 Tesla, 1 Amazon и 15 Intel: какая компания стоит столько же и кто на нее ставит

На этой неделе у участников рынка — азартных игроков, трейдеров и инвесторов — было три развлечения. Какие именно, чем они интересны и какие ставки господствовали на этой неделе, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

На этой неделе у участников рынка — азартных игроков, трейдеров и инвесторов — было три развлечения.

Инвесторы на этой неделе ждали отчет о состоянии рынка труда, который всегда публикуют в пятницу перед открытием торгов, наслаждались взлетом Nvidia и развлекались, наблюдая за развитием ситуации вокруг GameStop.

Nvidia — компания-мечта

А как еще можно назвать компанию, о которой пять лет назад говорили только специалисты, широкая масса даже названия не слышала, а ее стоимость была в сорок раз меньше, чем сейчас? Нет, я не ошибся — в сорок раз!!!

Только с начала этого года рыночная капитализация производителя микропроцессоров выросла на 143% или $1.8 триллионов, а это стоимость трех Tesla, одного Amazon или пятнадцати Intel.

Все вокруг убеждены, что искусственный интеллект изменит мир, без него дальнейшее развитие невозможно и именно ИИ поможет инвесторам разбогатеть. А какой же искусственный интеллект без микросхем Nvidia? Вот круг и замкнулся, сделав Nvidia второй самой дорогой компанией в мире, после Microsoft с общей капитализацией почти в $3 триллиона. Да и не факт, что на следующей неделе эти технологические гиганты не поменяются местами.

Есть ли у такого оптимизма фундаментальная основа? Какая-то есть, но для того, чтобы оправдать нынешнюю заоблачную цену акций, должны оправдаться все самые оптимистичные прогнозы аналитиков относительно будущего компании, и желательно, если они оправдаются на 150%.

Не все, конечно, верят в столь фантастическую перспективу, поэтому делают ставки на понижение, играя против компании.

По данным S3 Partners, в четверг общий объем таких ставок составил $34 миллиарда, что почти вдвое превышает объем ставок против Apple ($19 миллиардов) и Tesla ($18 миллиардов). Немало! Создает впечатление, хотя с другой стороны — это всего 1% рыночной стоимости компании. Ну, а кто прав, медведи или быки, покажет только время.

GameStop — компания-казино

К тому же еще и символ мемных акций. Это казино работает в каком-то невиданном турборежиме, точно как украинские парламентские выборы в 2019 году.

Я не буду сейчас подробно описывать историю meme-акций, сосредоточусь только на событиях последних дней, после «возвращения в строй» трейдера Кита Макгилла, он же Roaring Kitty, он же DeepFuckingValue, который, собственно, и является одним из крестных родителей движения meme- акций.

Именно он и его соратники внесли неоценимый вклад в превращение рынка акций в казино. Нет, я не критикую — какие времена, такие и рынки… Доступность торговли ценными бумагами, большое количество денег и свободного времени у розничных инвесторов и гигантская сплачивающая сила соцсетей превратили для многих рынки в гигантское казино, которое может одновременно обслуживать миллионы игроков. Ставки и размер выигрышей тоже гигантские, что и показала эта неделя.

После нескольких лет отсутствия и молчания Кит Макгилл вернулся в бизнес, чтобы сделать многомиллионную ставку на рост его любимой компании GameStop, которая немного стоит с точки зрения фундаментальных показателей, но благодаря Roaring Kitty и его пастве стала символом meme-торговли.

В итоге — в течение недели акции компании колебались в диапазоне от $26 до $65, а DeepFuckingValue чуть не стал миллиардером. Те, кто считает, что это все бред и сделали ставку против компании, на понижение, только в четверг потеряли, по разным оценкам, от одного до двух миллиардов долларов.

На этом игра не закончилась, и как она может закончиться, если в ее основе лежит сама человеческая природа, существенно усиленная сверхсовременными технологиями. Так что, если хотите принять участие, то имеете возможность, но я бы искренне советовал держаться от таких игр подальше.

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«Властелин ставок» присматривается к рынку труда

На десерт, в пятницу, те инвесторы, которые не только делают ставки, но и читают аналитические отчеты, имели возможность ознакомиться с отчетом о состоянии рынка труда в мае.

Его значение для рынков трудно переоценить, ведь состояние рынка труда является ключевым для определения направления монетарной политики ФРС и судьбы процентных ставок в кратко- и среднесрочной перспективе.

Отчет оказался более оптимистичным, чем ожидалось, вновь поставив под большое сомнение готовность ФРС снижать ставки в ближайшее время.

Вместо прогнозируемых 185 тысяч рабочих мест рынок труда США прибавил 272 тысячи, что было достаточно неожиданно и существенно более 165 тысяч в апреле. При этом уровень безработицы вырос до 4%, с 3.9% в апреле. Размер почасовой оплаты труда увеличился на 4.1%, в годовом измерении, что выше ожидаемых 3.9%.

Следовательно, вопрос инфляции остается в повестке дня и похоже, что такая желанная либерализация монетарной политики пока откладывается.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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