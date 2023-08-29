Как инвестировать в сельское хозяйство, самому не работая на земле

Подбирая новые активы для консервативного инвестиционного портфеля, «Минфин» обратил внимание на аграрный сектор. Он динамично развивается, а доходы профильных компаний растут. Рассказываем, какие из них рассматривал «Минфин», и бумаги какого эмитента добавил в свой портфель.

Почему аграрии

Сельское хозяйство считается одним из самых популярных вариантов для консервативных инвестиций. С одной стороны, это объясняется очень просто: «есть люди не перестанут», а вот от нового смартфона, автомобиля или подписки на стриминг могут и отказаться. Однако, куда важнее, что люди не просто продолжают есть, а увеличивают потребление продуктов.

С одной стороны, этому способствует рост населения Земли. В прошлом году оно достигло 8 млрд человек, хотя еще в 2011 году едва превышало 7 млрд. По предварительным прогнозам, количество людей продолжит расти. Ожидается, что уже в 2030 году на планете будет проживать 8,5 млрд человек, а своего пика население достигнет ближе к 2080-м годам, когда составит 10,4 млрд.

Не менее важен рост количества калорий, которые потребляет каждый человек. По оценкам ВОЗ, за последние 50 лет люди во всем мире в среднем начали употреблять на 20% больше калорий. При этом на 55% увеличилось потребление мяса. К тому же, следует учитывать, что хотя жители развивающихся стран все еще потребляют значительно меньше, чем американцы и европейцы, у них самые быстрые темпы роста калорийности питания — 26% за прошедшие полвека.

Больше всего растет потребление продуктов животного происхождения, что требует увеличения производства кормов. По оценкам Программы ООН по окружающей среде, к 2030 году потребление мяса в мире вырастет на 14%, по сравнению с показателем 2020 года.

Кроме увеличения потребления, на руку аграрным производителям играет увеличение урожайности всех ключевых сельскохозяйственных культур благодаря внедрению новых технологий. Организация Международного партнерства по урожайности пшеницы (IWYP) ставит целью увеличить потенциал урожайности за 20 лет на 50%. «Полевые испытания на данный момент показали среднее повышение урожайности на 2,3% в год, что в два раза превышает предыдущий уровень прироста», — говорит ученый организации Майк Робинсон.

Основной риск для глобального аграрного сектора — климатические изменения. Несмотря на внедрение новых технологий и усовершенствование семян, по оценкам Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT), к 2050 году урожайность пшеницы в Африке и Южной Азии снизится на 15% и 16% соответственно.

Дополнительный риск для аграрных производителей создают войны и социальные конфликты, которые тормозят развитие сельского хозяйства, нарушают логистические связи и делают непрогнозируемыми цены на продукцию.

Как инвестировать в сельское хозяйство

Продукты питания

Самый простой способ инвестировать в сектор — покупка ETF, которые ориентируются на фьючерсы на продукты питания. К примеру, это могут быть инвестиции в пшеницу (WisdomTree Wheat), кукурузу (Teucrium Corn Fund), какао (WisdomTree Cocoa), сахар (WisdomTree Sugar) и т. д.

В то же время, эти инструменты подходят, скорее, тем, кто ведет активную торговлю и отслеживает колебания рынка. Цены на продовольствие нестабильны и могут как существенно расти, так и падать. К примеру, цена пшеницы, по сравнению с пиками 2022 года, снизилась более чем на 40%.

Читайте также: Апельсиновый сок еще никогда не был таким дорогим: что происходит

Аграрные компании

Цены на акции аграрных компаний также зависят от стоимости производимой ими продукции, однако, колебания сглаживаются другими факторами. Например, более высокими урожаями, заработками за предыдущий период, внедрением новых технологий, а также диверсификацией.

Например, стоимость акций Bunge, одной из крупнейших агрокомпаний мира, тоже достигла своего максимума в прошлом году на фоне дорогого зерна, однако, с тех пор откатилась лишь на 8%. А за последние 12 месяцев акции прибавили в цене 9,6%, хотя пшеница за то же время подешевела.

Кого рассмотреть:

Tyson Foods — один из крупнейших в мире производителей птицы, свинины и говядины, а также кормов для животных. Компания вертикально интегрирована и продает пиццу, мясные деликатесы, закуски. Капитализация — $19,4 млрд.

Bunge — уже упомянутая диверсифицированная сельскохозяйственная компания, деятельность которой охватывает производство масла, зерна, сахара и этанола. Капитализация — $17 млрд.

Wilmar International — сингапурская аграрная компания, которая работает не только на рынках Юго-Восточной Азии, но и в других регионах. Ее основной продукт — пальмовое масло, меньший вес играют мука и сахар. Капитализация — $16,6 млрд.

Агропромышленные компании

Инвестировать в сектор, избегая рисков изменения цен на продовольствие, можно также покупая акции агропромышленных компаний, которые производят удобрения, сельскохозяйственную технику, пестициды, посадочный материал и т. д.

Кого рассмотреть:

Deere & Company — производитель известной сельскохозяйственной техники John Deere. Также производит технику для строительства и лесозаготовки. Компания была основана еще в 1837 году и в начале производила инновационные стальные плуги. Капитализация — $116 млрд.

Bayer — известная, как фармацевтический гигант, но кроме этого производит средства для борьбы с вредителями, также ей принадлежит мировой лидер биотехнологии растений Monsanto. Капитализация — 49,5 млрд евро.

Nutrien — ведущий производитель средств защиты растений, семян, но больше всего компания известна своими калийными, азотными и фосфатными удобрениями. Несмотря на то, что это молодая компания, созданная только в 2017 году, в ней работают более 24 тыс. человек. Капитализация — $30,9 млрд.

Нестандартные инвестиции

В аграрном секторе есть и технологические компании, развивающие новые направления. Часто их акции стремительно растут, но следует быть готовым и к резким падениям, как это бывает со стартапами в других сферах.

Кого рассмотреть:

Beyond Meat — производитель искусственного мяса, который накануне пандемии был одним из любимцев Уолл-Стрит и стоил $14 млрд, но не сумел удержаться на вершине. Капитализация — $764 млн.

Local Bounti — развивает вертикальное земледелие и гидропонику (выращивание растений без почвы на питательных веществах). Капитализация — $25,3 млн.

Читайте также: Агрессивный портфель «Минфина»: как мы купили целый сектор компаний блокчейна

Consolidated Water — проектирует и строит сооружения для опреснения морской воды. Деятельность сосредоточена в США и в Карибском бассейне. Водой компания снабжает как сельскохозяйственных, так и частных потребителей. Капитализация — $425 млн.

Что выбрал «Минфин»

В свой консервативный инвестиционный портфель редакция решила добавить акции одной из старейших аграрных компаний мира — Archer-Daniels-Midland (ADM). Она была создана еще в 1902 году, и в начале занималась разведением льна, а сейчас расширила сферы деятельности.

Направление, которое приносит компании основную прибыль, — это выращивание и переработка масличных культур (в основном соя, а также подсолнечник, рапс, лен и т. д. ), а также посреднические услуги для фермерских хозяйств (переработка, хранение, транспортировка, закупка кукурузы, пшеницы, риса и многих других культур). Это направление дает компании около 65% прибыли.

Еще около 19% заработанных денег приходится на более необычное для аграрной корпорации направление — использование сельскохозяйственных продуктов в промышленности и энергетике. ADM — один из первопроходцев на рынке топливного этанола, который она начала производить еще в 1978 году по просьбе президента США Джимми Картера во время арабского нефтяного эмбарго. Компания построила свой первый завод по производству биодизеля из рапса в Германии еще в 1992 году. Топливо остается важным продуктом для компании, но, кроме этого, она производит бумагу, строительные материалы, бытовую химию, фармацевтические средства.

Третье по весу направление в портфеле компании — продукты питания. Она разрабатывает натуральные ароматизаторы, заменители молочных продуктов растительного происхождения, заменители сахара, диетическое и специализированное питание. Это направление дает около 11% прибыли компании. Усилить присутствие в этом секторе ADM позволяет приобретение предприятий, у которых уже есть здесь значительный опыт. Так, в 2014 году она приобрела производителя ароматизаторов Wild Flavors, а в 2018 году — компанию Rodelle, которая специализировалась на производстве ванилина.

В прошлом году доходы ADM составили $4,3 млрд, а по итогам второго квартала этого года — $1,5 млрд. Несколько последних кварталов ADM демонстрирует лучшие финансовые показатели, чем прогнозируют аналитики накануне отчетов. За последние три года ее прибыль на акцию выросла на 35%. Хотя, следует понимать, что этому в значительной степени способствовали высокие цены на агропродукцию в мире.

Для консервативного портфеля ADM интересен, с точки зрения диверсификации бизнеса, а также из-за стабильной выплаты дивидендов. Они у компании не заоблачные — 2,23%, для сравнения: инвестиции в индекс S&P 500 приносят около 1,5%. В то же врем, я Archer-Daniels-Midland выплачивает их уже на протяжении 91 года и ежегодно повышает на протяжении 50 лет. Отменять эту практику агрокорпорация не планирует.

Привлекательной кажется и цена акций компании. С начала этого года они подешевели на 12,9%, частично потеряв прошлогодний рост, основанный на высоких ценах на продукты.

Читайте также: Говард Баффет: главный друг Украины на Уолл-Стрит и самый богатый фермер мира

В начале августа Morgan Stanley обновило прогноз изменения цены акций ADM за год, ожидая их роста на 7,6%. Более позитивные прогнозы предоставил в этом месяце Argus Research, говоря о росте на 17,5%.

Финансовые результаты

«Минфин» добавил в портфель 1 акцию ADM по цене $84,94. С этого времени она подешевела до $80,87, то есть потеряла 4,79% стоимости.

Также подешевел с момента приобретения фонд, ориентирующийся на американские долговые бумаги. В свою очередь, инвестиции в технологический ETF Technology Select Sector SPDR Fund и нефтегазовую компанию Occidental Petroleum Corporation в плюсе. В настоящее время все инвестиции в консервативный портфель в среднем выросли на 0,86%.

Консервативный портфель «Минфина»