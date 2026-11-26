Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, изменяющий правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) и приближающий их к европейским стандартам. Документ предусматривает сужение круга компаний, которые будут признаваться КИК, обложение преимущественно пассивных доходов и сокращение отчетности для владельцев иностранного бизнеса.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменения разработаны в соответствии со статьями 7 и 8 Директивы Е С 2016/1164 (ATAD), устанавливающей правила противодействия налоговым злоупотреблениям. Законопроект должен защитить украинскую налоговую базу от перемещения доходов в иностранные компании в юрисдикциях с более низким налогообложением.

Как владельцы иностранных компаний могут избегать уплаты налогов в Украине

Контролируемая иностранная компания — это предприятие или другое образование, зарегистрированное за границей, которое контролирует резидент Украины: физическое лицо или юридическое лицо. Контроль может определяться через владение более 50% доли, владение от 25% при условии, что украинские резиденты совокупно имеют более 50%, либо через фактический контроль над компанией.

Именно такие структуры могут использоваться для накопления доходов за границей, в частности, в странах с более низкими налоговыми ставками.

К примеру, украинский собственник бизнеса создает компанию в иностранной юрисдикции, где налог на прибыль ниже. Через него он может получать проценты, дивиденды, роялти или доходы от финансовых активов. Если прибыль остается на счетах иностранной компании, а не выплачивается собственнику, она не обязательно сразу становится ее личным доходом в Украине.

Это позволяет откладывать уплату налогов в стране резидентства собственника. В некоторых случаях такие структуры могут использоваться и для искусственного перемещения прибыли из страны, где она фактически создается, в юрисдикцию с более низким уровнем налогообложения.

Правила КИК призваны противодействовать такой практике. Они позволяют стране резидентства контролирующего лица облагать налогом определенные доходы иностранной компании даже тогда, когда собственник не получил их в виде дивидендов.

Чем украинские правила КИК отличались от европейских

В Украине правила КИК были введены в 2020 году. Однако, по оценке Минфина, действующая модель отличается от подхода, предусмотренного директивой ATAD.

Во-первых, ранее контролируемой иностранной компанией считалась любая подконтрольная структура независимо от уровня налогообложения ее прибыли. Это означало, что контролирующему лицу необходимо было отчитываться о таких компаниях, даже если они платили за границей налоги на уровне, близком к украинскому.

По новой модели компания будет признаваться КИК, если фактический налог на прибыль, начисленный за отчетный год, будет меньше 75% налога, рассчитанного по украинским правилам. Если компания платит 75% или больше такого сравнительного показателя, ее не будут признавать КИК в соответствующем году.

К примеру, если по украинским правилам расчетный налог для компании составлял бы 100 условных единиц, а за границей она фактически уплатила 80, то по предложенному критерию она не будет признаваться КИК. Если уплачено 60 единиц, компания будет подпадать под критерий КИК.

Во-вторых, действующие украинские правила предусматривают налогообложение скорректированной прибыли КИК, в то время как законопроект предлагает сосредоточиться на нераспределенных пассивных доходах.

К ним относятся проценты, дивиденды, роялти, доходы от денежных активов, ценных бумаг, денежного лизинга, банковской, страховой и другой денежной деятельности. Также к пассивным доходам будут относиться отдельные доходы компаний, которые фактически выставляют счета за операции между связанными лицами, не создавая существенной прибавочной стоимости.

Из таких доходов можно будет вычесть расходы, напрямую связанные с их получением, а также дивиденды, выплаченные за счет этих доходов. Облагается налогом часть, которую компания оставила нераспределенной.

В то же время, Украина планирует сохранить более широкий перечень пассивных доходов, чем минимально предполагает ATAD. В частности, в него будут включаться доходы от аренды недвижимости при определенных условиях, а также аренды судов и самолетов без экипажа.

В третьих, украинское законодательство содержит больше оснований для освобождения от налогообложения КИК, чем допускает директива ЕС. В частности, действующие правила предусматривают увольнение для компаний с совокупным доходом до 2 млн. евро. По новому законопроекту такое увольнение отменяется.

Вместо этого будут сохраняться увольнения, предусмотренные ATAD. В частности, для компаний, доля пассивных доходов которых не превышает треть при наличии международного договора об избежании двойного налогообложения, а также для компаний, ведущих значительную реальную экономическую деятельность в странах Европейской экономической зоны.

Отчетность об иностранном бизнесе упростят

Законопроект предусматривает ежегодный отчет всех подконтрольных иностранных компаний и образований. Он будет содержать перечень таких структур, информацию о контроле и относительно тех компаний, которые признаются КИК, — сведения о доходах.

Это должно заменить отдельные сообщения о приобретении и потере контроля над иностранными компаниями. Финансовую отчетность и расчеты доходов будут представляться только по структурам, отвечающим критериям КИК.

Владелец сможет самостоятельно определить, подпадает ли компания под новые критерии, в частности, по уровню фактического налогообложения. В то же время, налоговый орган будет иметь право проверить эти расчеты.

По данным Государственной налоговой службы, за 2024 год отчеты о КИК подали 7877 контролирующих лиц по 7726 компаниям.

Читайте также: Евроинтеграция меняет требования к бизнесу: Ярослав Омельчук, ССО Таскомбанка, о роли комплаенса

Когда заработают новые правила

Законопроект одобрен Кабинетом Министров, но для вступления его в силу должен принять

Если документ будет принят, новые правила планируется применять с 1 января 2028 года. К отчетным годам, завершившимся к этой дате, будет применяться действующая редакция Налогового кодекса.

Изменения являются частью адаптации украинского налогового законодательства к праву ЕС, рекомендациям ОЭСР и международным обязательствам Украины.

Как мы писали: МВФ назвал главные угрозы экономике Европы: среди них война России против Украины