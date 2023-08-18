Говард Баффет: главный друг Украины на Уолл-Стрит и самый богатый фермер мира

Сын самого успешного инвестора в мире Говард Баффет никогда не проявлял себя в инвестициях. Он самостоятельно возделывает землю и помогает победить голод в Африке. После начала полномасштабной войны он стал самым крупным частным донором Украины. «Минфин» рассказывает о философии одного из самых влиятельных филантропов мира.

Уоррен Баффет — легендарный инвестор, чье состояние превышает $100 млрд. Он прочно закрепился в десятке самых богатых людей мира. В то же время, Баффет считается одним из самых экономных, если не сказать скупых, богачей. О его бережливости существует множество историй — начиная с того, что почти всю жизнь он провел в скромном доме «представителя среднего класса» в Омахе, и заканчивая экономией на еде и завтраках в фаст-фуде по дороге на работу.

Конечно, дети миллиардера тоже почувствовали на себе его специфическое отношение к деньгам. Когда Говард оканчивал школу, он мечтал об автомобиле Corvette. Тогда отец предложил сделку: он даст на машину $5 тыс., но сын должен отказаться от подарков на следующие три Дня рождения и Рождества. К тому же, Говард должен был самостоятельно оплатить ремонт автомобиля.

Еще сложнее сыну миллиардера было воспринимать безэмоциональность отца. «Раньше я неправильно воспринимал его тон, как-то, что ему безразлично на меня. Однако, это то же качество, которое делает его таким хорошим инвестором, у него не было никаких эмоций», — вспоминает он.

В течение жизни Говард занимал руководящие должности в ряде крупных компаний — в частности, Coca-Cola Enterprises, Archer Daniels Midland Company, Agro Tech Foods Ltd. Он входит в Совет директоров Berkshire Hathaway, а после смерти Уоррена Баффета должен стать одним из руководителей компании, правда, сферой его ответственности будет сохранение культуры учреждения, а не непосредственное управление им. В инвестициях Говард никогда себя не проявлял.

Но кое-что он все же унаследовал от отца. Люди, которые с ними общались, отмечают необычайную скромность обоих. Также, подобно Уоррену, его сын — пылкий любитель вредного питания и Coca-Cola — ежедневно выпивает до 2 литров напитка.

Отношения Говарда с отцом в юности складывались непросто, но, в конце концов, наладились.

Значительное влияние на формирование характера Говарда оказала его мать — известная социальная активистка Сьюзен Томпсон. «Он получил голову от меня, а сердце от матери», — говорит о своем сыне Баффет.

Всю жизнь Сьюзен активно занималась социальной деятельностью. «Когда я был маленьким, она брала меня на благотворительные проекты в плохих районах Омахи, где дети действительно нуждались в помощи», — вспоминает Говард. Именно от нее он унаследовал стремление помогать другим.

Трое детей — три благотворительных инициативы

Уоррен Баффет неоднократно говорил о том, что не планирует оставлять трем своим детям большое состояние. Как заявлял инвестор, он оставит им «достаточно денег, чтобы они могли чувствовали, что могут сделать все, но не настолько много, чтобы они могли ничего не делать». По словам миллиардера, сумма достаточная для этой цели — несколько сотен тысяч долларов.

Все изменилось в 2006 году, когда 75-летний «оракул из Омахи» неожиданно для многих увлекся благотворительностью. Тогда он заявил, что пожертвует 85% своего состояния в виде акций Berkshire Hathaway. Основным получателем этих средств был определен Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Также значительная часть была направлена в фонд к тому времени уже умершей супруги Сьюзен Томпсон, но не обошел Уоррен своим вниманием и детей. Каждый из трех его отпрысков получил акции на сумму в $1 млрд, чтобы тратить эти средства на благотворительность. После этого эта сумма неоднократно увеличивалась, и сейчас оценивается в $2,5 млрд на каждого.

Согласно договоренностям, дети не продают эти акции, а направляют на добрые дела доходы от них.

Как вспоминают дети, для них это было неожиданностью, ведь раньше их отец никогда не любил тратиться на филантропию. Он повторял, что эти средства лучше инвестирует, чтобы они росли, а уже после его смерти всю сумму можно будет направить на благотворительность.

Семейное фото семьи Баффетов, Говард — слева.

Дочь Баффета Сьюзи направляет средства на улучшение жизни детей из неблагополучных семей в США, а также продолжает дело матери, финансируя недорогие средства контрацепции и клиники репродуктивного здоровья. Младший сын миллиардера Питер управляет фондом NoVo, который помогает бороться с дискриминацией женщин в самых бедных странах.

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Самой масштабной инициативой занимается именно Говард: его цель — победить глобальный голод. Он финансирует научно-исследовательские фермы, вкладывает деньги в различные энергетические и сельскохозяйственные проекты в Африке, а сам десятки раз посещал этот континент, чтобы увидеть, куда идут его деньги. Для того, чтобы понять, почему он выбрал именно такой путь и есть ли перспективы выполнить поставленную задачу, стоит посмотреть на жизненный путь филантропа.

5 фактов о Говарде Баффете

Самый богатый фермер мира без высшего образования

Говарда часто называют самым богатым фермером мира. Интерес к физическому труду у него появился в юности. Говард учился в нескольких колледжах, но так и не смог окончить ни один из них, а потому у него нет высшего образования.

Вместо этого, в 24 года он вернулся в Омаху, купил бульдозер и начал зарабатывать, копая людям подвалы. «Я просто люблю это! В моей жизни всегда было две вещи: Corvette и бульдозер», — говорит он о тех временах.

Тогда же он обратил внимание на фермерство. «Это веселее, чем копать подвалы», — вспоминает Говард свои мысли, когда впервые проехался на тракторе по полю. С реализацией мечты помог отец, который купил ему первую ферму, но не подарил, а сдал ее сыну в аренду. При этом размер арендной платы зависел от веса Говарда, если он набирал килограммы, платил больше. По словам Говарда, таким образом отец проявлял заботу о его здоровье.

Сын миллиардера никогда не был просто управляющим гектаров. Вся суть фермерства для него заключалась в том, чтобы самому работать на поле. К этому делу он приучал и собственного сына.

Сейчас Говарду принадлежит несколько ферм, также он управляет некоторыми сельскохозяйственными землями отца. Однако, масштабов, подобных украинским лендлордам, у него нет, это именно фермерские хозяйства, а не аграрная корпорация.

Говард со своим любимым трактором John Deere.

Первая жена не выдержала скромной жизни

Впервые Говард женился в 24 года. Отец был против этого брака, предупреждая, что его невеста «не из тех женщин, которые хотели бы выйти замуж за кого-нибудь такого скромного». У семьи были финансовые проблемы, которые время от времени помогала решать мать Говарда, хотя отец, конечно, был против материальной поддержки сына.

Брак долго не продержался и завершился разводом. Но одиноким Говард оставался недолго. Уже в 28 лет он женился во второй раз. Новая жена была старше его и уже имела собственных детей, однако, это не помешало счастливому браку, пара вместе до сих пор и у них общий сын.

Политик местного уровня

В отличие от отца-демократа, Говард — преданный республиканец. Этим он пошел в деда, который в 40-х годах избирался в Конгресс от этой партии.

Значительную политическую карьеру Говард не сделал, но в 35 лет он победил на выборах уполномоченного округа в родном штате Небраска. Отец по привычке в этом деле не помогал, только прибавил 10% к той сумме, которую сын собрал на предвыборную кампанию. Да и то, вспоминает Говард, неохотно. Вместо этого, миллиардер щедро делился советами.

Во время кампании состоялось собрание общины в одном из самых бедных районов Омахи. Говард нервничал перед встречей. «Они все подумают, что я лишь какой-то богатый ребенок», — признался он отцу. «Просто сходи туда, пожми руки и будь дружелюбным. Все будут ждать, что ты окажешься придурком, но если ты им не будешь, уже выиграешь», — сказал тогда легендарный инвестор.

На местном уровне Говард оказался довольно популярным политиком, и ему даже предлагали принять участие в выборах губернатора. Однако, он решил, что публичная политика не для него, и по завершении каденции перешел на корпоративную работу.

Когда ему было 63 года, Говард стал шерифом на общественных началах в штате Иллинойс. Согласно местным правилам, в городах работают профессиональные правоохранители, а в сельской местности безопасность обеспечивают добровольцы.

Кроме непосредственной работы шерифом, Говард потратил десятки миллионов долларов на строительство реабилитационного центра для наркозависимых в своем округе.

Корпоративная работа завершилась расследованием ФБР

В 1992 году Говарда пригласили присоединиться к руководству одной из самых крупных продовольственных компаний США Archer Daniels Midland. Он отвечал за коммуникации и связи с инвесторами.

По словам Говарда, занять эту позицию он мог благодаря опыту в сельском хозяйстве и политике. Хотя нельзя исключать, что руководители компании хотели видеть в штате представителя семьи Баффета.

Во всяком случае, у истории было плохое завершение. В 1995 году компании были предъявлены обвинения в махинациях с ценами, дело расследовало ФБР, а Говарда несколько раз допрашивали. Лично против него обвинений не выдвигали, а вот некоторые топ-менеджеры Archer Daniels Midland сели в тюрьму.

Когда началось расследование, отец посоветовал Говарду определиться, хочет ли он оставаться с этими людьми в одной компании. И тот решил уволиться с должности. Многие коллеги восприняли это как бегство, а сам Говард потерял много опционов, но он вспоминает, что это решение было принципиальным.

После этого Говард входил в Совет директоров ряда других компаний, в том числе и Berkshire Hathaway.

Сначала гепарды — потом люди

Гепарды — огромная любовь Говарда, и его первый крупный благотворительный проект был связан именно с ними. Филантроп купил участок земли в Южной Африке, чтобы обустроить парк для этих животных. Также он вложил деньги в создание большого парка для горилл, центра помощи белым медведям, исследование львов и т. д.

Посещая Африку, Говард начал думать о том, насколько бедно живут люди вокруг его природоохранных парков, и это натолкнуло его на мысль, что он что-то делает неправильно.

Говард не только инвестировал в сохранение гепардов, но и издал книгу, посвященную этим животным.

Говард переформатировал работу своего благотворительного фонда, сосредоточившись на людях из самых бедных стран. Для того, чтобы иметь больше ресурсов, он даже продал часть земель парка с гепардами.

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Он уже побывал в 150 странах и издал 15 книг, посвященных вопросам бедности и сохранению окружающей среды. Общая же сумма, которую Говард уже потратил на благотворительность, превышает $2 млрд.

Как Говард Баффет хочет победить голод

Основная сфера работы благотворительного фонда Говарда — Африка и борьба с голодом на континенте. Он не единственный, кто занимается этой деятельностью, такие программы есть у американской правительственной организации USAID, фондов Гейтса и Рокфеллера. Однако, по мнению Говарда, большинство благотворительных организаций работают в неправильном русле.

Как правило, они пытаются повторить успех так называемой «зеленой революции» в Индии в 60-х годах, когда страну удалось спасти от голода благодаря внедрению современной агрономии: высокоурожайным и устойчивым к болезням семенам пшеницы, системам орошения, а также большим дозам химических удобрений и пестицидов.

Однако, по словам Говарда, эти подходы в Африке не сработают. Есть несколько проблем: плохая логистика, военные конфликты, нехватка воды, но самая большая — низкое качество быстро истощаемой земли.

«Африка — единственное место, где производство продовольствия на душу населения сократилось, у почв низкое плодородие, а три четверти земли истощены. Я фермер, и знаю, что могу получить от лучших семян. Я знаю, что я получаю от удобрений. Польза огромная. Но технология не может создать органическое вещество, она не может создать верхний слой земли. Это быстрые решения, а Африке нужны долгосрочные решения», — говорит Говард.

Благотворитель вкладывает деньги в разработку новых, более эффективных технологий использования почв в Африке, которые в долгосрочной перспективе должны улучшить их качество, а соответственно, и объемы урожаев.

Одно из преимуществ фонда Говарда — он вкладывает только собственные деньги, поэтому ни перед кем не отчитывается за их расход, и может браться за рискованные проекты, на которые не решатся другие благотворительные организации. Он признает, что потратил около $100 млн на проекты, которые не принесли результатов, но спокойно относится к этому, мол, пока не потерпишь неудачу, не узнаешь, какой метод работает.

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Кроме того, он работает в тех странах, к которым не решаются приближаться другие благотворители. К примеру, Сомали, ЦАР или Демократическая Республика Конго. После того, как Южный Судан стал независимым, USAID и фонд Говарда начали вместе сотрудничать над программой развития сельского хозяйства в стране стоимостью $10 млн.

Однако, после начала проекта в Южном Судане вспыхнула война, а потому USAID вышла из него. При этом Говард продолжил его реализацию. «Вы не можете начать программу на 10 миллионов долларов в Южном Судане, а затем прекратить ее, когда начнут лететь пули. Вам не стоит ехать в Южный Судан, если вы не готовы рискнуть», — объяснил он.

Стал самым крупным донором Украины

Уже в апреле прошлого года, на третий месяц после полномасштабного российского вторжения, Говард приехал в Украину, чтобы собственными глазами увидеть, какая нужна помощь, и начать ее безотлагательно предоставлять.

«Когда началась война в Украине, я понял, что должен быть здесь. Если бы я не приехал, тогда непонятно, зачем я создавал свой фонд», — рассказал он Forbes. В целом, Баффет побывал в Украине уже 5 раз. Посещает он не только самые крупные города, но и прифронтовые территории. В частности, был в Херсоне и Бахмуте.

Сейчас именно Украина — приоритет деятельности его фонда. В прошлом году он потратил на инициативы во всем мире $307 млн, из которых $148 млн — именно в Украине. В этом году объем запланированной помощи для нашего государства достигает $300 млн, часть этих денег уже потрачена.

Среди проектов, которые он реализует в Украине, — восстановление жилья и административных зданий, закупка техники и семян для аграриев, программы обучения саперов и т. д. Среди прочего, он оплатил 30 млн обедов для людей в прифронтовой зоне и закупил 2 400 генераторов большой мощности.

Во время посещения Херсонской области.

В то же время, Говард объясняет, что не помогает украинской армии из-за действующих ограничений для американских благотворительных организаций. Потому он сосредотачивается только на гуманитарных проектах.

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Более активно инвестировать в Украину он призывает и других предпринимателей и правительства западных стран.

«Я понимаю, что главная цель этой конференции — сосредоточиться на инвестициях. Однако, что бы ни стало результатом этой конференции, она должна также выступать за справедливость и требовать, чтобы наши действия принесли победу Украине. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с таким четким разграничением между правильным и неправильным. Никогда. Когда победа приходит в Украину, она приходит к нам всем», — подчеркнул Говард во время лондонской конференции по восстановлению Украины.

По словам Баффета, он не планирует прекращать помощь Украине и после победы. Программа его фонда по восстановлению будет действовать на протяжении многих лет.