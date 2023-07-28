Апельсиновый сок еще никогда не был таким дорогим: что происходит

Традиционный элемент завтрака во множестве стран мира существенно дорожает. И в этот раз причина не в глобальной инфляции. Что происходит с ценами на сок, рассказал Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Апельсиновый сок никогда не был таким дорогим: данные Bloomberg показывают, что на прошлой неделе фьючерсы на сок достигли рекордного максимума из-за растущих опасений по поводу глобальных поставок из-за болезни цитрусовых во Флориде и Бразилии.

Фьючерсы на апельсиновый сок достигли $3,052 за фунт (около 0,45 кг). За год цена на сок выросла уже на 90%.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства, Бразилия, крупнейший в мире экспортер сока, в этом году поставит в США на 1,7% меньше апельсинового сока. Опасения по поводу болезней там, а также во Флориде, крупнейшем центре выращивания апельсинов в США, подорвали ожидания производства.

«Распространение болезней во Флориде по-прежнему велико, и шансы на крупное возобновление производства в новом сезоне ограничены», — заявила Bloomberg Джуди Гейнс, президент J. Ganes Consulting. «Есть признаки того, что болезнь более распространена и в Бразилии, которая также сталкивается с долгосрочными проблемами с урожаем», — поясняет она.

По данным Bloomberg, потребление популярного напитка упало до самого низкого уровня, как минимум, за пять лет, поскольку розничные цены выросли.

«Потребители обращают на внимание на цену и пьют меньше. И как только они откажутся от продукта, они не обязательно вернутся к нему снова», — говорит Гейнс.

Цифры от Nielson, опубликованные Департаментом цитрусовых Флориды, показывают, что розничные цены в США достигли пика почти в $9 за галлон, по сравнению с менее чем $8 в то же время в прошлом году.

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Между тем, цены на яйца и бекон в последние месяцы в США снижаются. Дюжина яиц и фунт бекона теперь стоят на 27% меньше, по сравнению с январским пиком, причем снижение в значительной степени связано с замедлением общей инфляции.