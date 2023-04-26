Сколько брокеры зарабатывают на клиентах и как снизить затраты на них

Брокер — тот самый посредник, который предоставляет доступ инвестору на биржу. Но прежде чем перейти к его выбору, нужно разобраться, как он работает и на чем зарабатывает. Почему это важно, особенно для инвестора-новичка, ЭП рассказал соучредитель WealthTech компании Smart Василий Матий . «Минфин» выбрал главное.

На финансовых рынках есть проблема, которую трудно игнорировать, но мало кто обращает на нее внимание и пытается решить.

Познакомимся с Иваном — обычным парнем, который слышал, что инвестирование может принести деньги, но особо не погружался в эту тему. Наконец, насколько трудно создать инвестиционный счет и время от времени покупать несколько акций?

Иван открыл счет у брокера и стал обращать внимание на разные рекомендации. Брокер поощрял часто торговать, и он доверял его опыту и пользовался инвестиционными идеями.

Со временем Иван понял, что теряет деньги. Но его брокер заверил его, что это лишь временная неудача и что он должен продолжать инвестировать. И он это сделал.

Иван не знал, что его брокер получал комиссию за каждое соглашение, которое он совершал, независимо от того, была ли она прибыльной для Ивана.

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Что нужно знать перед тем, как выбрать брокера

Традиционные брокеры предлагают различные инвестиционные услуги, но чтобы понять, как они зарабатывают деньги, нужно обратить внимание на проблему конфликта интересов между брокерами и их клиентами.

Классические брокеры обычно получают прибыль из следующих источников:

Комиссии за каждый ордер (распоряжение клиента на покупку или продажу ценных бумаг одного типа): брокеры взимают процент или фиксированную сумму за каждое соглашение, когда клиент покупает или продает актив на бирже.

PFOF (англ. Payment for Order Flow — англ. платеж за поток сделок): вместо того, чтобы направлять заказ клиента непосредственно на биржу, брокер часто направляет его третьей стороне (маркет-мейкерам, хедж фондам и т. п. ) и получает от нее доход.

) и получает от нее доход. Margin call (англ. маржинальный звонок), когда инвестор не выполняет своих обязательств по уплате долгов по маржинальной торговле, брокер может принудительно продать все позиции на рынке, чтобы покрыть задолженность и заработать комиссию.

Важно отметить, что ни один из этих методов не приносит пользы клиентам. Поэтому, прежде чем выбрать брокера, следует тщательно изучить его методы заработка и, учитывая это, принять сознательное решение.

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Чьи интересы в центре внимания

Чем больше Иван торговал на бирже, тем больше его брокер зарабатывал. Поэтому брокеры поощряют своих клиентов больше торговать, спекулировать и навязывают свои инвестиционные идеи.

Но это не помогает клиентам зарабатывать больше денег. Напротив, они становятся более активными, но обычно со временем теряют свой капитал.

Идеальная мишень для манипулирования

Традиционные брокеры составляют большинство на рынке, поэтому почти все начинающие инвесторы попадают в их руки. А это может быть опасно, поскольку фактически брокеры зарабатывают на убытках своих клиентов.

Отсутствие знаний и опыта делает новичков идеальной мишенью для манипулирования. Это одна из причин, почему я не рекомендую инвестировать в акции тем, чья профессия не связана с рынками капитала.

Лучше сосредоточиться на пассивных долгосрочных стратегиях инвестирования в ETF (фонды, состоящие из многих акций).

Ведь по данным S&P Dow Jones Indices, только 22% акций S&P 500 принесли более высокую доходность, чем сам индекс с 2000 по 2020 год. За этот период исследования индекс S&P 500 вырос на 322%, в то время как каждая отдельная акция выросла в среднем лишь на 63%.

Очень часто купить все 500 акций в виде ETF будет значительно выгоднее, чем пытаться поймать те 22%, которые показывают лучший результат, чем рынок. Выгоднее инвестору, но не его брокеру…

Вне зависимости от того, каким образом брокер зарабатывает деньги, его интересы обычно не совпадают с интересами клиента, если он не является фидуциарным брокером.

Фидуциарные брокеры — это учреждения, обязанные действовать в интересах своих клиентов и не имеющие права использовать их средства или информацию для получения выгоды для себя. Такой подход делает невозможным конфликт интересов между брокером и клиентом.

Чем лучше фидуциарный брокер

Для достижения цели фидуциарного брокера необходимы два компонента:

Обеспечение прозрачных условий оплаты клиентам, чтобы предоставить четкую информацию о стоимости услуг и инвестиционных продуктов.

Помощь клиентам в управлении рисками и защите их интересов в случае возможного конфликта интересов.

Для эффективного разрешения конфликта интересов фидуциарные брокеры могут использовать модель монетизации программное обеспечение как услугу (англ. SaaS-software as a service) — модель дохода на основе подписки, которая способствует прозрачности в отношениях с клиентами, определяет и смягчает потенциальные конфликты интересов и обеспечивает соблюдение юридических требований.

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