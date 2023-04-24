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24 апреля 2023, 14:39 Читати українською

Казино Лас-Вегаса обыграли рынок: компании, которые выросли пока остальные снижались

По итогам недели американские акции снизились: S&P 500 потерял 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, индекс Dow Jones — 0,2%. Однако и на прошлой неделе нашлись компании, акции которых показали рост. Итоги прошлой недели и анонс главных для фондового рынка новостей этой недели сделал для «Минфина» инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

По итогам недели американские акции снизились: S&P 500 потерял 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, индекс Dow Jones — 0,2%.

Сезон корпоративной отчетности в США в самом разгаре. По данным FactSet, 76% отчитавшихся компаний превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию, но при этом корпоративные прибыли снижаются. По прогнозу Refinitiv, прибыль компаний из индекса S&P 500 за первый квартал 2023 года в среднем упадет на 5,2%.

Однако самое интересно еще впереди.

Текущая неделя станет ключевой с точки зрения корпоративных отчетов: в ближайшие 5 дней отчитается 35% компаний из фондового индекса S&P 500 суммарной капитализацией $16 трлн (по капитализации это 44% индекса, так как отчитаются почти все крупнейшие компании, кроме AAPL).

Реакция на отчеты наверняка двинет все сегменты глобального финансового рынка. А до их публикации инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию. Также на этой неделе ожидается статистика по ВВП США, инфляции и рынку недвижимости, что также способно заметно повлиять на настроения инвесторов.

Взлеты недели

Intuitive Surgical, Inc (NASDAQ:ISRG) +13,06%

Акции поставщика медицинских услуг Intuitive Surgical (ISRG) выросли после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновило, что того, как последний квартал подтвердил возвращение пациентов после разгара COVID. В плюс компании сыграло и сотрудничество ISRG с больницами с улучшенным уровнем персонала, которые используют роботизированные процедуры для минимально-инвазивных операций.

Джоан Вуэнш из Citi назвала квартальный отчет компании как «один из тех кварталов, где почти все идет правильно». Она повысила свою целевую цену на акции с $305 до $317 сохраняя рейтинг «Купить».

Las Vegas Sands Corp (NYSE:LVS) +10,21%

Рост акциям корпорации, владеющей казино в Лас-Вегасе, также обеспечил хороший квартальный отчет, точнее успехи ее игрового комплекса, расположенного в китайском Макао. Выручка Макао за квартал составила $1,2 млрд, что почти втрое больше, чем год назад. Впервые с 2019 года квартальный доход Las Vegas Sands в Макао превысил миллиард. Причиной стало открытие Китая после карантинных ограничений.

Аналитик Barclays с самым высоким рейтингом Брандт Монтур настроен оптимистично в отношении акций с рекомендацией «Покупать» и повысил целевую цену на Las Vegas Sands до 69 долларов с 64 долларов после отчета за первый квартал.
В целом Уолл-Стрит установила согласованную целевую цену акций LVS на уровне $67,11, что подразумевает потенциал роста корпорации на 13,1%.

Snap-On Incorporated (NYSE:SNA) +9,87%

Отлично отчиталась за первый квартал и Snap-on Incorporated, представляющая отрасль портативных инструментов (Zacks Tools — Handheld). Доходы компании потребительского сектора неожиданно выросли более, чем на 11%

  • Объем продаж по сравнению с 2022 годом вырос на 7,8% до $1 183 млн;
  • Чистая прибыль за квартал составила $248,7 млн, или $4,6 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $217,4 млн, или $4 на акцию, год назад.

Последние четыре квартала компания стабильно превосходила консенсус-прогнозы EPS.

Падения недели

Albemarle Corp (NYSE:ALB) -15,6%

Сообщение, о том, что президент Чили Габриэль Борич намерен национализировать чилийскую литиевую промышленность стало плохим сигналом для инвесторов в литиевые акции Albemarle.

Albemarle владеет 16 тыс га в Чили для добычи лития. Сама компания заявила, что данное событие «не окажет существенного влияния на наш бизнес» и переговоры с инвесторами о вложениях в чилийский литиевый проект будут продолжены. Однако это не успокоило рынок и акции подешевели.

С начала года цена акций Albemarle Corp. снизилась более, чем на 19%.

CDW Corp (NYSE:CDW) -13,7%

Акции CDW Corporation упали на 13,3 % в среду после того, как дистрибьютор ИТ-оборудования и программного обеспечения заранее объявил плохие данные о продажах за 1-й квартал 2023 года.

В преддверии квартала, официальные результаты должны быть опубликованы до открытия рынка 3 мая, аналитики прогнозировали продажи CDW почти на $5,4 млрд (согласно данным Yahoo! Finance) и фиксированную прибыль на уровне $2,20 на акцию. 19 апреля CDW предупредил, что объем продаж за квартал составил ориентировочно $5,1 млрд, а прибыль за весь год будет «немного ниже» показателей 2022 года.

С начала года цена акций CDW Corporation незначительно упала, около 9%.

Seagate Technology PLC (NYSE:STX) -12,2%

Акции компания по хранению данных, базирующейся в Дублине (Ирландия), снижались после информации о скорректированном убытке в размере $0,28 на акцию.

Аналитики ожидали прибыль в размере $0,25 на акцию. Также негативом для Seagate Technology стало согласие выплатить $300 млн федеральному правительству после того, как две ее дочерние компании продали жесткие диски Huawei, несмотря на санкции США в отношении китайской телекоммуникационной компании.

С начала года цена акций компании Seagate Technology PLC выросла на более чем 7%.

Главные события недели

24 апреля — понедельник
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Dell Tech (DELL), Heineken Holding NV (HEIO).
• Отчеты эмитентов: Coca-Cola (KO), Brown&Brown (BRO), Crown (CCK).
• В Германии выйдет индекс делового климата IFO (апрель).
• В США опубликуют индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (апрель).

25 апреля — вторник
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Airbus Group SE (AIR), Ford Motor Company (F), Lowe’s Companies Inc (LOW).
• Отчеты эмитентов: Microsoft (MSFT), Alphabet A (GOOGL),Visa A (V), PepsiCo (PEP), McDonald’s (MCD).
• Британия озвучит индекс промышленных заказов (CBI) (апрель).
• США опубликует индекс доверия потребителей CB (апрель).
• США озвучит продажи нового жилья (март).

26 апреля — среда
• Эмитенты выплачивают дивиденды: L’Oreal SA (OREP), ING Group NV (ING), Fastenal Company (FAST).
• Отчеты эмитентов: Meta Platforms (META), Boeing (BA), CME Group (CME).
• Германия опубликует индекс потребительского климата (Gfk) (май).
• США опубликует базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март).
• Британия опубликует производительность труда (4 квартал).

27 апреля — четверг
• Эмитенты выплачивают дивиденды: Unum Group (UNM), NiSource Inc (NI).
• Отчеты эмитентов: Amazon.com (AMZN),Mastercard (MA), Intel (INTC).
• Евросоюз опубликует индекс доверия потребителей (апрель).
• В США выйдет ВВП (1 кв.).
• США озвучат индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (март).

28 апреля — пятница
• Эмитенты выплачивают дивиденды: ASML Holding NV (ASME), BASF SE (BASFn), Citigroup Inc ©.
• Отчеты эмитентов: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL).
• Франция, Германия и евросоюз опубликуют ВВП (1 квартал).
• Германия опубликует изменение количества безработных (апрель).
• В США выйдет индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель).

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