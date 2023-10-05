Сколько заплатят европейцы за вступление Украины в ЕС и готовы ли они к этому

Вступление Украины в ЕС обойдется европейцам в десятки миллиардов ежегодно. На что должны будут пойти эти деньги и, главное, готовы ли члены Союза их тратить, размышляет экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

Стоимость поддержки Украины

Размышления на диване — но с цифрами. Мы уже долго читаем, как все евробюрократы хотят видеть Украину в Евросоюзе. И верим, и радуемся. А вот газета Financial Times, которая пишет для реальных людей, а не пропаганду для «розовых пони», написала кое-какие цифры.

И я когда это читаю — понимаю, что очень трудно будет Украине попасть в ЕС.

Сначала о терминах. В ЕС есть общий бюджет, куда богатые страны «сдают» деньги, а бедные страны их оттуда получают.

Главные статьи расходов этот бюджета:

САР, или Общая Сельскохозяйственная политика, — это самая большая статья расходов общего бюджета. Главных задач тут две: стабилизировать доход фермеров в хорошие и плохие годы (когда урожай хороший или нет), и управлять спросом и предложением на рынках ЕС — так, чтобы фермеры не страдали от внешних факторов. Да, вы сейчас скажете, что это все очень не рыночно, — а кто сказал, что ЕС — это рыночная структура?

В этот САР платят деньги все страны, а получают те, где много фермеров (главным образом, Франция и Испания).

И Cohesion Funds — по-простому, это о том, как инфраструктуру (дороги, мосты, аэропорты и т. д. ) отсталых стран привести к уровню богатых. В этот Фонд платят богатые страны (Германия, Франция, Нидерланды, в основном), а получают бедные — поэтому, например, в Португалии и Польше стали такие хорошие дороги. А в Греции — не стали, — они деньги тоже получали, но потратили их (как бы мягко сказать) нецелевым образом.

Так вот, у ЕС есть формулы, зависящие от дохода на душу населения стран, количества фермеров и много всего другого. ЕС посчитал, сколько же Украина будет получать денег по этим двум статьям, и какие будут последствия для других стран. Но никому не сообщил, а какие-то «источники» слили эту информацию газете.

Так вот, по статье САР Украина должна получать примерно 14 млрд евро в год, а на развитие инфраструктуры — еще примерно 9 млрд в год (напомню, что до войны программа «Велике Будiвництво» стоила примерно $4 млрд в год).

Кто не готов платить

А вот последствия для других: по САР фермерам из существующих стран надо будет срезать «выдачу денег» на 20% — что очень много!

А по статье «инфраструктура» — 9 стран членов ЕС внезапно больше не будут получать деньги (среди них Чехия, Эстония, Литва и т. д. ), потому что с добавлением Украины, Молдовы и шести балканских стран внезапно станут уже «богатыми» странами ЕС.

И важно знать, что пока все решения в ЕС принимаются единогласно (мы это видим на примере Венгрии, которая может тормозить помощь Украине сколько хочет). И также, что бунт французских фермеров может свергнуть любое правительство в этой стране.

И как же мы думаем в таких условиях Украину будут принимать в ЕС?

Ну и также начнут же задавать вопросы и про Украину, — а те 14 млрд в год — пойдут ли они реальным бедным украинским фермерам, или же агробаронам? Или еще кому-то? Учитывая богатые традиции нашей коррупции — ответ пока неясен.

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И также, если сравнить Украину с Грецией, то там коррупция минимальная. Какие и куда дороги и мосты мы будем строить за 9 млрд в год?