Сколько заплатят европейцы за вступление Украины в ЕС и готовы ли они к этому

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 октября 2023, 10:53 Читати українською

Сколько заплатят европейцы за вступление Украины в ЕС и готовы ли они к этому

Вступление Украины в ЕС обойдется европейцам в десятки миллиардов ежегодно. На что должны будут пойти эти деньги и, главное, готовы ли члены Союза их тратить, размышляет экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

Вступление Украины в ЕС обойдется европейцам в десятки миллиардов ежегодно.

Стоимость поддержки Украины

Размышления на диване — но с цифрами. Мы уже долго читаем, как все евробюрократы хотят видеть Украину в Евросоюзе. И верим, и радуемся. А вот газета Financial Times, которая пишет для реальных людей, а не пропаганду для «розовых пони», написала кое-какие цифры.

И я когда это читаю — понимаю, что очень трудно будет Украине попасть в ЕС.

Сначала о терминах. В ЕС есть общий бюджет, куда богатые страны «сдают» деньги, а бедные страны их оттуда получают.

Главные статьи расходов этот бюджета:

САР, или Общая Сельскохозяйственная политика, — это самая большая статья расходов общего бюджета. Главных задач тут две: стабилизировать доход фермеров в хорошие и плохие годы (когда урожай хороший или нет), и управлять спросом и предложением на рынках ЕС — так, чтобы фермеры не страдали от внешних факторов. Да, вы сейчас скажете, что это все очень не рыночно, — а кто сказал, что ЕС — это рыночная структура?

В этот САР платят деньги все страны, а получают те, где много фермеров (главным образом, Франция и Испания).

И Cohesion Funds — по-простому, это о том, как инфраструктуру (дороги, мосты, аэропорты и т. д.) отсталых стран привести к уровню богатых. В этот Фонд платят богатые страны (Германия, Франция, Нидерланды, в основном), а получают бедные — поэтому, например, в Португалии и Польше стали такие хорошие дороги. А в Греции — не стали, — они деньги тоже получали, но потратили их (как бы мягко сказать) нецелевым образом.

Так вот, у ЕС есть формулы, зависящие от дохода на душу населения стран, количества фермеров и много всего другого. ЕС посчитал, сколько же Украина будет получать денег по этим двум статьям, и какие будут последствия для других стран. Но никому не сообщил, а какие-то «источники» слили эту информацию газете.

Так вот, по статье САР Украина должна получать примерно 14 млрд евро в год, а на развитие инфраструктуры — еще примерно 9 млрд в год (напомню, что до войны программа «Велике Будiвництво» стоила примерно $4 млрд в год).

Кто не готов платить

А вот последствия для других: по САР фермерам из существующих стран надо будет срезать «выдачу денег» на 20% — что очень много!

А по статье «инфраструктура» — 9 стран членов ЕС внезапно больше не будут получать деньги (среди них Чехия, Эстония, Литва и т. д.), потому что с добавлением Украины, Молдовы и шести балканских стран внезапно станут уже «богатыми» странами ЕС.

И важно знать, что пока все решения в ЕС принимаются единогласно (мы это видим на примере Венгрии, которая может тормозить помощь Украине сколько хочет). И также, что бунт французских фермеров может свергнуть любое правительство в этой стране.

И как же мы думаем в таких условиях Украину будут принимать в ЕС?

Ну и также начнут же задавать вопросы и про Украину, — а те 14 млрд в год — пойдут ли они реальным бедным украинским фермерам, или же агробаронам? Или еще кому-то? Учитывая богатые традиции нашей коррупции — ответ пока неясен.

Читайте также: 9 реформ для Украины, чтобы получать помощь: почему именно их выбрали для нас Штаты

И также, если сравнить Украину с Грецией, то там коррупция минимальная. Какие и куда дороги и мосты мы будем строить за 9 млрд в год?

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
Комментировать

Комментарии - 2

+
+24
nitrolog
nitrolog
5 октября 2023, 11:34
#
100%
+
0
yarg
yarg
5 октября 2023, 13:34
#
«І також, якщо порівняти Україну з Грецією, то там корупція мінімальна. Які та куди дороги і мости ми будуватимемо за 9 млрд на рік?»

та да…
толкьо греки лет за 10 неизвестно куда разворовали миллиардов 200 евро.
У них целые города были населены поголовно «слепыми» гражданами , получающими огромные пособия по инвалидности.
А наша «страшная коррупция» - мер города незаконно построил ларек с шаурмой. Прокурор взял 10000 долларов взятки… и тому подобное…
по греческим меркам — это вообще не коррупция. «Это жизнь».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами