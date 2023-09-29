9 реформ для Украины, чтобы получать помощь: почему именно их выбрали для нас Штаты

Опубликованное 25 сентября письмо от Белого дома с перечнем реформ для Украины наделало много шума. И хотя этот перечень, похоже, не является исчерпывающим и новым, его следует воспринимать, как сигнал правительства, к которому следует прислушаться. Настоящее содержание этого сигнала выясняли аналитики Коалиции RRR4U (Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации и DiXi Group).

Навести порядок в корпоративном управлении государственных предприятий

Почему это важно

В топ-200 компаний есть 21 госпредприятие, которые оперируют 990 млрд грн доходов, то есть третью совокупных доходов крупнейших двухсот компаний. Активы государственных банков составляют больше половины активов всей банковской системы.

Госкомпании прямо или косвенно влияют на бюджет. Если они эффективные, то будут платить в казну дивиденды или часть прибыли, и эти деньги будут направлены на социальные выплаты, образование и другие публичные услуги. Однако, на практике все наоборот — они часто генерируют потери для бюджета.

Поэтому важен надлежащий и независимый надзор за их менеджментом. Частью такого надзора являются наблюдательные советы — органы управления, которые назначают руководителей и следят за их работой.

Предыдущая реформа корпоративного управления предусматривала такие шаги, но остановилась на полпути. Поскольку она оставляла много полномочий в руках правительства, это стало причиной разрушения корпоративного управления в НАК «Нафтогаз», которое затем возвращали под давлением международных партнеров. Поэтому сейчас важно не повторить прошлые ошибки и довести реформу до конца.

Чего именно требуют

Ввести по седьмому члену в наблюдательные советы «Укрэнерго» и «Нафтогаза». Завершить законодательный процесс корпоратизации «Энергоатома» и выбрать независимый наблюдательный совет. Передача «Оператора ГТС Украины» в собственность Министерства энергетики, принятие нового устава компании и избрание нового независимого наблюдательного совета. К осени 2023 года принять закон о корпоративном управлении ГП, в соответствии с рекомендациями ОЭСР. Выбрать и ввести новый наблюдательный совет для вновь созданного ГК «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром»), в соответствии со стандартами ОЭСР.

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Обновить антимонопольные процедуры

Почему это важно

Антимонопольный комитет (АМКУ) призван обеспечить конкурентную среду, поскольку именно равные правила игры способствуют развитию бизнеса, созданию компаний, приходу иностранных инвесторов.

Построение эффективной работы АМКУ было среди основных задач принятого в августе 2023 года закона, который, в частности, приблизил наше законодательство к правилам ЕС. Однако, все изменения в нем еще нужно реализовать, поскольку от принятия закона к реализации норм пока предприняты не все шаги.

Чего требуют

Не позднее 1 января 2024 года АМКУ должен ввести обновленные процедуры рассмотрения заявлений о концентрации и проведении проверок антиконкурентных действий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

Улучшить управление конфискованными активами

Почему это важно

За счет конфискованных активов будут восстанавливать разрушенные россиянами дома, инфраструктуру, школы и больницы. Средства, вырученные от продажи активов, направляются в специальный фонд.

Управлением и реализацией конфискованного имущества занимается Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Именно его предлагают перезагрузить общественные организации, а теперь и США, потому что текущие результаты неудовлетворительные.

Если искать активы у АРМА получается — помогает то, что именно ей передают арестованные активы россиян и белорусов, — то с управлением проблемы. АРМА не может найти для них управляющих — в 2022 году из 141 конкурса на должность успешными стали только 21. Есть и другой ряд проблем, свидетельствующих о неэффективности агентства, — банкротство арестованных активов, проблемные конкурсы на управление корпоративными правами.

Чего именно требуют

Усилить агентство: внести изменения в закон об АРМА, чтобы обеспечить открытый, конкурентный и основанный на заслугах отбор руководства с обязательной проверкой на добропорядочность. Обеспечить проведение нового конкурса на должность руководителя в течение года.

Сделать тарифы на газ и электроэнергию рыночными

Почему это важно

Общество чувствительно к ценообразованию на энергоносители. Слабость правительственных институтов и отсутствие целенаправленной политики по усилению роли потребителей на энергорынке не позволяют эффективно противодействовать манипуляциям и информировать общество о реальных возможностях для сбережений — в частности, из-за смены поставщика и реализации энергоэффективных мер.

В настоящее время цены для населения на электроэнергию зарегулированы положением о возложении специальных обязанностей на участников электрического рынка, а цены на газ, тарифы на услуги распределения газа и теплоснабжение «заморожены». Тарифы на услуги передачи и распределения электроэнергии регулярно пересматриваются, но все равно не покрывают все расходы операторов сетей, которые возникают и из-за войны, и из-за роста цен.

Рыночные цены/тарифы позволят энергетическим компаниям не накапливать убытки, а вкладывать полученную прибыль в наращивание добычи газа или ремонт поврежденной войной инфраструктуры. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дотации на содержание регулируемых цен для населения в 2022 году составили 400 млрд грн.

Чего именно требуют

Внедрить в течение года программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию:

внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов, одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимой категории потребителей;

принять меры по дальнейшей либерализации цен на газ и электроэнергию, а также подготовиться к развитию «зеленой» энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и ЕС.

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Обеспечить прозрачность энергетических рынков

Почему это важно

Полноценная интеграция с энергетическими рынками ЕС возможна, только когда Украина имплементирует соответствующие нормы, в частности, Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). Это набор правил и практик, направленный на усиление контроля со стороны энергетического регулятора и предотвращение манипуляций, злоупотреблений, подозрительных операций, к которым могут прибегать участники рынков.

Игроки энергорынков обязаны предоставлять НКРЭКУ информацию о торговых операциях, включая предложения (заявки), а также должны эффективно и своевременно раскрывать инсайдерскую информацию. Тех, кто будут манипулировать, ожидают серьезные штрафные санкции.

Чего именно требуют

НКРЭКУ утверждает порядок, объем и периодичность представления информации о торговле оптовыми энергетическими продуктами, связанной с законодательством REMIT. Ввести не позднее 1 апреля 2024 года.

Обеспечить прозрачность и подотчетность восстановления и публичных финансов в целом

Почему это важно

Коррупция на восстановлении — самый большой «красный флажок» для иностранных доноров, которые удерживают Украину на плаву. Это не только прямые бюджетные потери, но вполне вероятная потеря части жизненно важной для нас донорской поддержки. Внутренние же источники доходов сегодня полностью направлены на оборону и безопасность.

Именно поэтому открытость, прозрачность процедур и расходование бюджетных средств, которые поступают как из внутренних, так и из внешних источников, чрезвычайно важны.

Система финансового контроля и аудита в Украине неэффективна. Счетная палата (СПУ) — орган парламентского контроля — не может контролировать расходование средств на местах, а Государственная аудиторская служба (ГАСУ) — орган внутриправительственного аудита, а, по факту, гибридный орган контроля — работает по старым подходам.

Учитывая потребность в надзоре, контроле и аудите, США призывает правительство Украины ввести реформы СПУ и ГАСУ. Речь также идет об отдельном шаге по созданию института Генеральных инспекторов при министерствах и других органах.

Чего именно требуют

Усилить СПУ и ГАСУ: внести изменения в законодательство, которые будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности во время послевоенного восстановления путем усиления самостоятельности и профессионализма этих двух институтов.

Обеспечить независимый, прозрачный, конкурентный и своевременный отбор членов правления палаты. Усилить полномочия СПУ по аудиту органов местного самоуправления, государственных предприятий и деятельности в сфере государственных закупок.

Просмотреть и принять довоенный законопроект о создании института генеральных инспекторов в каждом ключевом министерстве, привлеченном к восстановлению, с полномочиями передавать уголовные дела в НАБУ или другие соответствующие антикоррупционные следственные органы для предупреждения, и выявлять и предотвращать расточительство, мошенничество и злоупотребления в министерствах.

Перезагрузить Бюро экономической безопасности

Почему это важно

Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно стать современным органом борьбы с экономическими преступлениями, который полагался бы, прежде всего, на аналитическую функцию в выявлении и предотвращении преступлений. Бюро должно было сосредоточиться на схемах, которые наносят значительный ущерб бюджету и искажают конкуренцию в украинской экономике.

Впрочем, пока БЭБ остается слабым органом с несамостоятельным руководством. Его костяк — это старые кадры налоговой милиции. Как следствие, дела неэффективно расследуются, а бюджет несет многомиллиардные потери.

Чего именно требуют

Провести открытый, конкурентный и основанный на профессиональных достижениях отбор нового руководства и обязательную переаттестацию персонала БЭБ.

Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, которые не отвечают этическим и профессиональным стандартам.

Реформировать таможню

Почему это важно

Институционализированная коррупция в таможенной службе, которая дает значительный денежный и политический ресурс ее бенефициарам, не дает возможности реформировать этот орган.

Государственная таможенная служба (ГТС) критически важна для наполнения бюджета и экономической устойчивости страны. Впрочем, дело не только в налогообложении импорта. Контрабандные потоки и импорт с занижением таможенной стоимости искажают конкуренцию на внутреннем рынке, вредят украинским производителям и создают дополнительные возможности для налоговых схем.

Не менее важной является и составляющая безопасности, а именно контроль товаров, которые перемещаются через таможенную границу.

Кроме того, эффективная и надежная работа таможни является также предпосылкой для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Чего именно требуют

Разработать и обеспечить реализацию комплексной стратегии реформирования таможенной службы. Речь идет о согласовании нормативно-правовой базы с законодательством ЕС, включая криминализацию масштабной контрабанды, упрощение и оцифровку таможенных правил, а также внедрение антикоррупционных инструментов.

Провести этическую и профессиональную аттестацию людей, которые претендуют на работу в таможенной службе, и переаттестацию тех, кто в ней работает. Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, которые не отвечают этическим и профессиональным стандартам.

Просмотреть процесс отбора руководства Гостаможслужбы, обеспечить прозрачный процесс, предусматривающий участие международных экспертов.

Реорганизовать и укомплектовать подразделение внутренних расследований Гостаможслужбы.

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Наладить обмен информацией между пограничниками Украины и странами ЕС

Почему это важно

В настоящее время существует большая разница между данными пересечения границ Украины и стран-соседей. По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), на конец июня 2023 года с начала полномасштабного вторжения россии за границу уехало и не вернулось около 1,8 млн украинцев, не считая пересечения границы с россией и белорусией. А по данным пограничных служб стран-соседей, на конец июня уехало и не вернулось около 3,8 млн украинцев.

Сравнивая информацию пограничных органов о потоках людей и товаров, можно обнаруживать злоупотребления. Однако, это не единственное преимущество такого обмена. Надежная статистика — это база для принятия управленческих решений как в государстве, так и в частных компаниях, — помогает оценить рынки, перспективы и вызовы.

Чего именно требуют

Наладить безопасный и надежный обмен информацией между ГПСУ и пограничными службами стран ЕС с целью повышения эффективности трансграничного перемещения людей и торговли.

Усовершенствовать процессы отчетности об инцидентах и транспортных потоках (людей и грузов), а также бизнес-приложения, чтобы обеспечить точную статистическую отчетность для общественности.

Усовершенствовать процессы информирования о коррупции, в частности, обеспечить защиту граждан, которые сообщают о нарушениях.