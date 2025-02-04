Частные инвесторы сокращают вложения в ОВГЗ: что происходит

С начала полномасштабного вторжения инвестиции граждан в ОВГЗ стремительно росли. Этому способствовала высокая доходность бумаг и желание людей поддержать государство в трудный момент. Однако в январе объем портфеля физлиц в государственных бумагах сократился. Почему это происходит, и действительно ли граждане разочаровались в облигациях, разбирался «Минфин».

Как меняются инвестиционные приоритеты украинцев

В прошлом году украинцы продолжали наращивать свои вложения в ОВГЗ. Если в начале 2024 года общая сумма инвестиций в эти бумаги составляла 53,25 млрд грн, то к концу года достигла 78,5 млрд грн. Таким образом, за год объем этих инвестиций вырос на 25,25 млрд грн, или на 47,4%.

Благодаря этому увеличилась и доля частных инвесторов в структуре портфеля ОВГЗ, которые находятся в обращении, — с 3,36% до 4,22%. Больше всего держит облигации по-прежнему Нацбанк (43,5%) и банки (41,5%).

Общий объем депозитов в прошлом году тоже рос, но ощутимо более медленными темпами. Сумма срочных вкладов за 11 месяцев прошлого года прибавила около 24 млрд грн. Если сравнивать с суммой срочных вкладов на начало года, то прирост окажется незначительным — только около 6%.

Таким образом, прирост срочных депозитов существенно отстает от инфляции, которая, по результатам прошлого года, достигла 12% и еще больше — от роста средних доходов. По оценкам Госстата, за три квартала прошлого года они выросли на 22%.

В свою очередь темп прироста ОВГЗ опережает рост доходов. А это значит, что в прошлом году деньги частных инвесторов постепенно перетекали именно в ОВГЗ.

Хотя на данный момент вес срочных депозитов остается все же существенно большим — 413,5 млрд, то есть примерно в пять раз больше, чем общие инвестиции в ОВГЗ.

В то же время не стоит забывать, что есть еще один инструмент, который по объему вливаний наших соотечественников существенно превышает как вложения в депозиты, так и ОВГЗ, — «валюта под матрасом».

Как отмечает экономист Богдан Данилишин, за 11 месяцев прошлого года украинцы потратили на покупку валюты 436 млрд грн, а это почти в девять раз больше суммарного прироста ОВГЗ и срочных вкладов.

Почему сократились вложения граждан в ОВГЗ в январе

В прошлом месяце длительная тенденция стабильного роста вложений физлиц в ОВГЗ прервалась. Если 15 января объем средств граждан в облигациях достигал 81,1 млрд грн, то уже на следующий день снизился до 76,26 млрд грн. То есть за один день падение составило 4,84 млрд грн, или же почти 6%.

Представители банковского сектора заверили «Минфин», что такая картина не аномальная.

Эта ситуация лишь свидетельствует о завершении срока обращения ранее выпущенных ОВГЗ и, соответственно, выплатах держателям бумаг вложенных ими средств. В частности, 15 января Министерство финансов погасило по облигациям UA4000227656 на общую сумму более 19,4 млрд грн.

Эти бумаги были выпущены еще в июне 2023 года с номинальной доходностью 19,5% и находились в обращении 588 дней. Поэтому, после погашения общий портфель ОВГЗ ощутимо сократился", — рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Из выпуска на сумму 19,4 млрд бумаги почти на 5 млрд, то есть четверть, выкупили именно физлица, хотя в общей сложности на эту категорию инвесторов приходится около 4% общего портфеля ОВГЗ в обращении. Однако и здесь, отмечают участники рынка, ничего необычного нет.

Как объяснила «Минфину» генеральный директор КИНТО Елена Оксаныч, причиной такого веса бумаг на счетах граждан может быть то, что они продавались через Дію.

Президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак говорит: стоит учитывать, что физлица — это не профессиональные участники, постоянно отслеживающие состояние счета, поэтому после погашения они не спешили с новыми инвестициями.

«У них после погашения бумаг деньги могли просто лежать на счете», — объясняет он, почему после выплат министерства инвесторы не спешили покупать новые бумаги.

Казак также обращает внимание, что 15 января курс доллара держался около своего максимального значения — до 43 грн/$ на наличном рынке. Неопределенности в обществе добавляла и ожидаемая инаугурация Дональда Трампа и его непонятная политика в отношении Украины. В этих условиях многие инвесторы сочли лучшим вариантом перевложить полученные средства в валюту.

Достигнув своего пика в середине января, курс доллара по отношению к гривне начал снижаться, и в момент написания статьи в наличной продаже составил 41,96 грн/$, то есть национальная валюта отыграла больше гривны. Первые шаги Трампа в должности тоже не принесли Украине негативных последствий.

На этом фоне физлица продолжили вкладывать средства в ОВГЗ и их общий объем начал ежедневно увеличиваться. Особенно ощутимым был прирост, когда Министерство финансов проводило новые размещения. «Снижение до 76 млрд произошло в четверг, а уже в следующий вторник после завершения аукционов портфель физлиц вырос до 79 млрд», — обращает внимание директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый.

Ближе к завершению месяца портфель граждан достиг уже 80,65 млрд грн — таким образом, почти удалось отыграть предыдущее проседание. Однако 30 января произошло еще одно погашение — на этот раз долларовых облигаций UA4000229736, размещенных в декабре 2023 года с номинальной доходностью 4,66% годовых. Как следствие, объем инвестиций физлиц снова просел и на конец месяца составил 77,16 млрд грн.

В результате двух крупных погашений общие инвестиции граждан в ОВГЗ, по итогам января, просели на 1,34 млрд грн.

Это происходит уже не в первый раз. До этого, по итогам месяца, портфель физлиц снижался в октябре и июне прошлого года — также из-за значительных погашений. Скорее всего, будут такие случаи и в дальнейшем.

«Ежемесячный объем погашения ОВГЗ составляет от 2% до 8%, и уменьшение объемов в течение января — это стандартная ситуация, когда государство погашает ранее эмитированные ОВГЗ. Если проанализировать расходы бюджета в 2025 году, государство должно рассчитаться по ОВГЗ на сумму 562 млрд грн в течение этого года.

Это составляет около 27% от нынешнего объема ОВГЗ, или в среднем 2−2,5% в месяц. Понятно, что погашение неравномерное и в какие-то месяцы эти проценты будут больше или меньше", — отмечает начальник департамента частных банковских услуг Укрсиббанка Игорь Левченко.

Остаются ли ОВГЗ актуальными для инвесторов

Все представители финансового сектора, с которыми пообщался «Минфин», уверены: после нынешнего падения инвестиции украинцев в ОВГЗ вернутся к росту.

Прежде всего интерес к облигациям будет обеспечиваться доходностью, которая превышает ставки по депозитам, и, как ожидается, будет опережать инфляцию.

«В настоящее время вложения в ОВГЗ сохраняют высокую привлекательность по отношению к другим гривневым альтернативам. На первичном рынке текущая максимальная доходность военных облигаций находится в пределах 15,6−16,7% сроком от 1,5 до 2 лет. Такой уровень ставок может оградить средства от ожидаемой в последующие 12 месяцев инфляции в 8−11% годовых», — отмечает директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

Руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко напоминает о другом важном факторе популярности облигаций — отсутствие налогообложения полученных от них доходов, в то время как из процентов по депозитам взимается 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Также он отмечает простоту покупки бумаг через приложения финансовых компаний, банков и Дію. «Сейчас тренд на увеличение желающих инвестировать в ОВГЗ растет», — отмечает Андрей Величко.

Поддерживать популярность облигаций в ближайшем будущем должно то, что на фоне высокой инфляции Нацбанк начал цикл повышения учетной ставки. Сначала в декабре с 13% повысил ее до 13,5%, а в январе — уже до 14,5%. Это уже начало влиять на проценты по ОВГЗ.

«Минфин реагирует на повышение инфляции повышением доходности размещения ОВГЗ на первичных аукционах. 28 января во время размещения облигаций министерство повысило доходность бумаг на 50 б.п.», — рассказывает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Алексей Евдокимов. Тогда по полуторагодичным облигациям максимальная ставка достигла 15,6%.

«После повышения министерством ставок по полугодовым ОВГЗ эти инвестиции стали еще более привлекательными», — убеждена и заместитель директора департамента межбанковского бизнеса «RwS bank» Наталья Лозинская.

Хотя пока для государства не критически важно расширение круга частных инвесторов в ОВГЗ. «Значительная часть спроса на ОВГЗ формируется финансовыми учреждениями под влиянием резервных требований НБУ», — объясняет экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Если же чиновники поставят цель привлечь $20−40 млрд, которые сейчас находятся на руках у населения, то, считает Шапран, для этого могли бы быть выпущены казначейские обязательства в наличной форме на предъявителя с валютной доходностью 4−5%, но с выплатой купонов в гривне. «Вероятнее всего, такой инструмент пользовался бы значительным спросом, но с позиции финансового мониторинга к нему будут вопросы», — говорит эксперт.

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Сегодняшняя ситуация с привлечением средств населения вполне может удовлетворять Министерство финансов и разовое падение портфеля граждан вряд ли вызывает волнение у чиновников. Однако, если сокращение вложений будет сохраняться несколько месяцев, Министерству финансов, возможно, все же придется ускорить повышение ставок.