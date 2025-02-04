Приватні інвестори скорочують вкладення в ОВДП: що відбувається

З початку повномасштабного вторгнення інвестиції громадян в ОВДП стрімко зростали. Цьому сприяла висока дохідність паперів та бажання людей підтримати державу у скрутний час. Проте у січні обсяг портфелю фізосіб у державних паперах скоротився. Чому це відбувається, та чи дійсно громадяни розчарувалися в облігаціях, розбирався «Мінфін».

Як змінюються інвестиційні пріоритети українців

Минулого року українці продовжували нарощувати свої вкладення в ОВДП. Якщо на початку 2024 року загальна сума інвестицій у ці папери становила 53,25 млрд грн, то на кінець року сягнула 78,5 млрд грн. Таким чином, за рік обсяг цих інвестицій зріс на 25,25 млрд грн, або ж на 47,4%.

Завдяки цьому збільшилася і частка приватних інвесторів у структурі портфелю ОВДП в обігу — з 3,36% до 4,22%. Найбільше ж тримає облігації, як і раніше, Нацбанк (43,5%) та банки (41,5%).

Загальний обсяг депозитів минулого року теж зростав, але відчутно повільнішими темпами. Сума строкових вкладів за 11 місяців минулого року додала приблизно 24 млрд грн. Якщо порівнювати із сумою строкових вкладів на початок року, то приріст виявиться незначним — лише близько 6%.

Таким чином, приріст строкових депозитів суттєво відстає від інфляції, яка, за результатами минулого року, сягнула 12%, і ще більше — від зростання середніх доходів. За оцінками Держстату, за три квартали минулого року вони зросли на 22%.

Натомість темп приросту ОВДП випереджає зростання доходів. А це означає, що минулого року кошти приватних інвесторів поступово перетікали саме в ОВДП.

Хоча наразі вага строкових депозитів залишається все ж суттєво більшою — 413,5 млрд, тобто приблизно вп'ятеро більше, ніж загальні інвестиції в ОВДП.

Водночас не варто забувати, що є ще один інструмент, який за обсягом вливань наших співвітчизників суттєво перевищує як вкладення у депозити, так і ОВДП, — «валюта під матрацом».

Як відзначає економіст Богдан Данилишин, за 11 місяців минулого року українці витратили на придбання валюти 436 млрд грн, а це майже вдев'ятеро більше, ніж сумарний приріст ОВДП та строкових вкладів.

Чому скоротилися вкладення громадян в ОВДП у січні

Минулого місяця тривала тенденція стабільного зростання вкладень фізосіб в ОВДП перервалася. Якщо 15 січня обсяг коштів громадян в облігаціях сягав 81,1 млрд грн, то вже наступного дня знизився до 76,26 млрд грн. Тобто за один день падіння становило 4,84 млрд грн, або ж майже 6%.

Представники банківського сектору запевнили «Мінфін», що така картина не є аномальною.

«Ця ситуація лише свідчить про завершення строку обігу раніше випущених ОВДП і, відповідно, виплати утримувачам паперів вкладених ними коштів. Зокрема, 15 січня Міністерство фінансів здійснило погашення за облігаціями UA4000227656 на загальну суму понад 19,4 млрд грн.

Ці папери були випущені ще у червні 2023 року з номінальною дохідністю 19,5% і перебували в обігу 588 днів. Тому, після погашення загальний портфель ОВДП відчутно скоротився", — розповіла директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

З випуску на суму 19,4 млрд папери на майже 5 млрд, тобто чверть, викупили саме фізособи, хоча загалом на цю категорію інвесторів припадає близько 4% загального портфелю ОВДП в обігу. Однак і тут, відзначають учасники ринку, нічого незвичного немає.

Як пояснила «Мінфіну» генеральний директор КІНТО Олена Оксанич, причиною такої ваги паперів на рахунках громадян може бути те, що вони продавалися через Дію.

Президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак каже: варто враховувати, що фізособи — це не професійні учасники, які постійно відслідковують стан рахунку, а тому після погашення вони не поспішали з новими інвестиціями.

«В них після погашення паперів гроші могли просто лежати на рахунку», — пояснює він, чому після виплат міністерства інвестори не поспішали купувати нові папери.

Козак також звертає увагу на те, що 15 січня курс долара тримався близько свого максимального значення — до 43 грн/$ на готівковому ринку. Невизначеності в суспільстві додавала й очікувана інавгурація Дональда Трампа та його незрозуміла політика щодо України. За цих умов чимало інвесторів визнали найкращим варіантом перевкласти отримані кошти у валюту.

Досягнувши свого піку в середині січня, курс долара щодо гривні почав знижуватися, і в момент написання статті в готівковому продажу становив 41,96 грн/$, тобто національна валюта відіграла більше гривні. Перші кроки Трампа на посаді теж не принесли Україні негативних наслідків.

На цьому фоні фізичні особи продовжили вкладати кошти в ОВДП і їх загальний обсяг почав щоденно збільшуватися. Особливо відчутним був приріст, коли Міністерство фінансів проводило нові розміщення. «Зниження до 76 млрд відбулося в четвер, а вже наступного вівторка після завершення аукціонів портфель фізосіб зріс до 79 млрд», — звертає увагу директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергій Кучерявий.

Ближче до завершення місяця портфель громадян досяг вже 80,65 млрд грн — таким чином, майже вдалося відіграти попереднє просідання. Однак 30 січня відбулося ще одне погашення — цього разу доларових облігацій UA4000229736, розміщених у грудні 2023 року з номінальною дохідністю 4,66% річних. Як наслідок, обсяг інвестицій фізосіб знову просів і на кінець місяця становив 77,16 млрд грн.

Внаслідок двох великих погашень загальні інвестиції громадян в ОВДП, за підсумками січня, просіли на 1,34 млрд грн.

Це відбувається вже не вперше. До цього, за підсумками місяця, портфель фізосіб знижувався у жовтні і червні минулого року — так само через значні погашення. Найімовірніше, траплятимуться такі випадки і надалі.

«Щомісячний обсяг погашення ОВДП складає від 2% до 8%, і зменшення обсягів протягом січня — це стандартна ситуація, коли держава погашає раніше емітовані ОВДП. Якщо проаналізувати витрати бюджету у 2025 році, то держава повинна розрахуватись за ОВДП на суму 562 млрд грн протягом цього року.

Це складає близько 27% від нинішнього обсягу ОВДП, або в середньому 2−2,5% на місяць. Зрозуміло, що погашення не є рівномірним і в якісь місяці ці відсотки будуть більші або менші", — відзначає начальник департаменту приватних банківських послуг Укрсиббанку Ігор Левченко.

Чи залишаються ОВДП актуальними для інвесторів

Всі представники фінансового сектору, з якими поспілкувався «Мінфін», впевнені: після нинішнього падіння інвестиції українців в ОВДП повернуться до зростання.

Насамперед інтерес до облігацій забезпечуватиметься дохідністю, яка перевищує ставки за депозитами, та, як очікується, випереджатиме інфляцію.

«Наразі вкладення в ОВДП зберігають високу привабливість щодо інших гривневих альтернатив. На первинному ринку поточна максимальна дохідність військових облігацій перебуває в межах 15,6−16,7% на термін від 1,5 до 2 років. Такий рівень ставок може захистити кошти від очікуваної в наступні 12 місяців інфляції у 8−11% річних», — відзначає директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

Керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко нагадує про інший важливий чинник популярності облігацій — це відсутність оподаткування отриманих від них доходів, в той час як із відсотків за депозитами стягується 18% ПДФО та 5% військового збору. Також він відзначає простоту купівлі паперів через застосунки фінансових компаній, банків та Дію. «Наразі тренд на збільшення охочих інвестувати в ОВДП зростає» — наголошує Андрій Величко.

Підтримувати популярність облігацій в найближчому майбутньому має те, що на фоні високої інфляції Нацбанк розпочав цикл підвищення облікової ставки. Спершу у грудні з 13% підвищив її до 13,5%, а в січні — вже до 14,5%. Це вже почало впливати на відсотки за ОВДП.

«Мінфін реагує на підвищення інфляції підвищенням дохідності розміщення ОВДП на первинних аукціонах. 28 січня під час розміщення облігацій міністерство підвищило дохіднісь паперів на 50 б.п.», — розповідає начальник відділу цінних паперів Райффайзен Банку Олексій Євдокімов. Тоді за півторарічними облігаціями максимальна ставка сягнула 15,6%.

«Після підвищення міністерством ставок за півторічними ОВДП ці інвестиції стали ще привабливішими», — переконана і заступник директора департаменту міжбанківського бізнесу «RwS bank» Наталія Лозинська.

Хоча поки що для держави не є критично важливим розширення кола приватних інвесторів в ОВДП. «Значна частина попиту на ОВДП формується фінансовими установами під впливом резервних вимог НБУ», — пояснює ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Якщо ж урядовці поставлять мету залучити $20−40 млрд, які зараз знаходяться на руках у населення, то, вважає Шапран, для цього могли б бути випущені казначейські зобов’язання у готівковій формі на пред’явника з валютною дохідністю 4−5%, але з виплатою купонів у гривні. «Найімовірніше, такий інструмент мав би значний попит, але з позиції фінансового моніторингу до нього будуть питання», — каже експерт.

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Сьогоднішня ситуація із залученням коштів населення цілком може задовольняти Міністерство фінансів і разове падіння портфелю громадян навряд чи викликає хвилювання в чиновників. Однак, якщо скорочення вкладень зберігатиметься декілька місяців, Міністерству фінансів, можливо, все ж доведеться прискорити підвищення ставок.