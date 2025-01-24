НБУ снова повысил «учетку»: что будет с доходностью гривневых депозитов и ОВГЗ

Инфляция ускорилась с мая 2024 года, а по итогам года достигла 12%. И это только официальные данные, по методологии Госстата. Цена на самые ходовые товары и продукты росли еще быстрее. Нацбанк вынужден реагировать.

В середине декабря 2024 года Нацбанк уже повысил учетную ставку года до 13,5% годовых, а 23 января 2025 года снова увеличил ее на 1% годовых — до 14,5%. И это явно не предел, о чем откровенно говорит и сам регулятор. В своем последнем Инфляционном отчете НБУ говорит о том, что ускоренными темпами инфляция будет расти как минимум до весны этого года.

Это вынудит Нацбанк в ближайшее время и дальше «закручивать монетарные гайки», так как учетная ставка НБУ по факту — это цена денег в Украине. И к ней, так или иначе, привязываются все основные инструменты денежно-кредитной политики регулятора, которые есть в арсенале Нацбанка.

Поэтому, в этот раз НБУ не только поднял учетную ставку, но и изменил некоторые правил для банков и их клиентов на ресурсном и, опосредованно, на валютном рынке.

Что решил НБУ 23 января и его основные месседжи рынку:

Учетная ставка повышена до 14,5% годовых, чтобы добиться постепенного замедления годовой инфляции до 5%. При этом Нацбанк говорит о том, что потребуется и дальнейшее усиление процентной политики (читай — дальнейшее повышение учетной ставки и на следующем заседании, которое состоится 6 марта 2025 года).

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, тенденция сохранилась и в январе 2025 года. Хуже всего — это дальнейшее ускорение базовой инфляции (до 10,7% год к году в декабре 2024 года). Бизнес вынужден поднимать свои ценники на товары и услуги из-за роста цен на сырье, материалы и электроэнергию, а также вынужденного повышения зарплат на фоне значительного дефицита кадров.

В последние месяцы рост цен частично сдерживался за счет укрепления курса гривны к евро. Это имеет важное значение для украинского импорта, значительная часть которого — именно из стран еврозоны.

Выход инфляции на двузначный уровень уже негативно отражается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса, что снова же подстегивает текущую инфляцию и потребительский спрос по логике «купить сегодня, так как завтра будет дороже».

НБУ прогнозирует, что инфляция замедлится, однако будет выше, чем ожидалось ранее. Регулятор ухудшил свой инфляционный прогноз на 2025 год с 6,9% до 8,4%. На 2026 год рост потребительских цен ожидается на уровне 5%. Экономика продолжит восстанавливаться, хотя это восстановление и будет ограничено в условиях войны. Регулятор снизил прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год — с 4,3% до 3,6%, и прогнозирует его рост в 2026—2027 годах до 4%.

Ключевой месседж Нацбанка всем участникам валютного рынка: международная поддержка будет достаточной для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

В 2024 году Украина получила от международных партнеров $42 млрд в виде кредитов и грантов, что позволило закрыть значительный дефицит бюджета в пределах 24% ВВП, а валютные резервы страны на 1 января 2025 года достигли нового исторического максимума в $43,8 млрд.

Регулятор ожидает получения Украиной внешнего финансирования в 2025 году в размере $38,4 млрд, что в комплексе с мерами, принимаемыми правительством для роста поступлений в бюджет, позволит закрыть дефицит бюджета без запуска «печатного станка». Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается течение войны.

Основной вызов и риск — российская агрессия, что обуславливает угрозы дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности, из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.

Возможность реализации позитивного сценария Нацбанк видит в усилении финансовой поддержки партнеров, в том числе за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов.

На 1% годовых повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно. Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки для сдерживания инфляции.

Как это отразится на ресурсном рынке

В 2024 году западные партнеры, хотя и с задержками, выделили Украине практически всю запрашиваемую финансовую помощь. Однако в 2025 году ситуация остается напряженной. Причем как для Нацбанка и Минфина Украины, так и для бизнеса и населения.

Неопределенность в части сроков и масштабов военных действий не позволяет чиновникам прогнозировать уровень затрат на оборону. Это чревато новым пересмотром военных расходов и необходимостью отыскать дополнительные источники закрытия возникающих кассовых разрывов бюджета. При этом «печатный станок» запустить Украина не может, так как для этого необходимо согласие МВФ. А Фонд пока категорически против такого развития событий.

Несмотря на активную международную помощь и повышение налогов, государству придется более активно привлекать деньги населения ля покрытия бюджетных расходов. У частных вкладчиков на счетах в банках размещено более 1 трлн грн. Именно для привлечения этих средств в гособлигации государство пока сохраняет такую преференцию для инвесторов, как отсутствие налогообложения доходов по ОВГЗ.

Чистая доходность по ним пока превышает на 1−3% годовых (в зависимости от сроков) доходность по депозитам для физлиц.

Правда, нужно помнить, что указанную ниже доходность по ОВГЗ предлагает первичный рынок. Граждане имеют право покупать облигации только на вторичном рынке через финпосредников (банки и финкомпании), что снижает их конечную доходность на 0,5−1,5% годовых, в зависимости от сроков ОВГЗ. Ведь банки учитывают свои комиссии, которые они либо берут отдельно, либо просто «зашивают» в конечную доходность для клиента при покупке им бумаг.

Но, даже с учетом этого нюанса, ОВГЗ приносят больший доход, нежели депозиты.

Например, по состоянию на 22 января «чистые» ставки по гривневым вкладам (с учетом налогообложения) в среднем по банковской системе составляют:

на 3 месяца — 9,93% годовых,

на 6 месяцев — 9,856% годовых,

на 9 месяцев — 9,41% годовых,

на 1 год — 9,64% годовых.

Самая высокая пока рабочая ставка по гривневым вкладам на 3−6 месяцев от банков, которые активно работают с физлицами, — 15−16% годовых. Чистая доходность таких вкладов составит для граждан от 11,55% до 12,32% годовых. Что все равно ниже «рабочих» ставок по гривневым ОВГЗ на вторичке в пределах «чистых» 14−15,5% годовых.

Пока у Минфина есть запас прочности в виде обещанных объемов западной финансовой помощи, и это несколько «расслабляет» чиновников в части активизации работы с населением по покупке ОВГЗ.

Статистика портфеля ОВГЗ, находящихся в обращении, пока, по его структуре, достаточно позитивная для Минфина.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной амортизационной стоимости

Но денег, особенно в условиях войны, Минфину всегда не хватает, поэтому план размещения ОВГЗ на 2025 год достаточно напряженный. Хотя «чистых» новых привлечений будет немного.

Напомню, что еще в правительственном проекте бюджета-2025 было заложено 579 млрд грн заимствований через ОВГЗ, а погашение по этому инструменту — 562 млрд грн, то есть «чистыми» Минфин планировал получить только 17 млрд грн. А остальное — «конвертация» старых долгов в новые бумаги при их погашении по сроку.

Если портфель по облигациям Нацбанка, банков, бизнеса и населения будет перекладываться в новые облигации, то, теоретически, привлечь с рынка еще дополнительные 17 млрд грн для Минфина будет несложно. Но если расходы на войну продолжат расти (что является наиболее реальным сценарием) или с перевложением средств будут проблемы, Минфину придется активизировать выпуск облигаций. И тут без населения, как покупателя, не обойтись.

Поэтому, я не исключаю, что при росте потребности в деньгах для финансирования военных расходов правительство будет вынуждено поднять доходность по облигациям в гривне, чтобы увеличить интерес к ним со стороны граждан.

По моим прогнозам, с учетом еще и инфляционных проблем, Минфину в такой ситуации придется поднять доходность по новым бумагам на дополнительные 0,25−1,5% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ с соответствующим пересмотром расходной сметы бюджетных затрат в 2025 году на их обслуживание. Но о нюансах такого поднятия доходности Минфином мы поговорим чуть ниже.

При этом банкам, с учетом повышения учетной ставки Нацбанком до 14,5% годовых, а также роста инфляционных процессов, также придется постепенно поднять свои ставки привлечения вкладов у граждан как минимум на 0,5−1% годовых, в зависимости от срока таких вкладов.

Но делать им это придется гораздо более оперативно, нежели Минфину по ОВГЗ. Ведь сроки погашения вкладов в банках наступают практически ежедневно и люди не будут ждать потенциального повышения процентов по вкладам, если конкуренты уже начнут предлагать ставку выше. Так, конкуренция между банками сейчас усилит борьбу за вкладчиков. Особенно, в мелких и средних банках.

Пока Нацбанк за счет принятого решения о повышения ставки по депсертификатам НБУ «овернайт» до 14,5% годовых и трехмесячным депсертификатам до 17% годовых создает возможность для соответствующего достаточно оперативного повышения доходности депозитов.

Но в целом уровень повышения ставок по гривневым депозитам будет зависеть от индивидуальных раскладов отдельно взятого банка по его базе фондирования и бизнес-модели.

Доходность по депозитам в гривне, в зависимости от процентной политики отдельно взятого банка, будет:

на 3 месяца — в пределах от 12% до 16% годовых;

на 6 месяцев — от 12,5% до 16,25% годовых;

на 9 месяцев — от 13% до 16,5% годовых;

на 1 год и более — от 14,5% до 16,75% годовых.

Для привлечения вкладчиков банки (особенно небольшие) станут более активно проводить акции с дополнительными бонусами.

Перед государством же сейчас стоит задача простимулировать банки и население перенаправить имеющиеся у них свободные ресурсы из депсертификатов НБУ и домашних заначек в покупку ОВГЗ. Это позволило бы упростить задачу финансирования «дыр» бюджета без угрозы запуска «печатного станка», сократило навес излишней ликвидности и давление на гривну на валютном рынке. Также такой подход позволил хотя бы немного снизить полную зависимость Украины от внешнего финансирования.

У Нацбанка, который в последнее время более плотно и слаженно работает с Минфином в части денежно-кредитной политики, всегда есть дополнительная возможность «подсказать» банкам «правильное» решение в части покупки новых порций облигаций.

Для этого регулятору достаточно снова поднять для финучреждений норматив резервирования на корсчете в НБУ и параллельно расширить список новых бенчмарк-ОВГЗ, которыми можно будет этот норматив закрывать. Но такой метод «убеждения» банков имеет свой экономический предел и некоторые минусы (например, сокращение ресурсной базы банков для кредитования реального сектора экономики, что очень важно в условиях войны). Но этот метод достаточно эффективен в случае необходимости тушения «бюджетных пожаров» в экстренных ситуациях.

А вот на серьезное повышение Минфином ставок доходности по гривневым ОВГЗ по размещаемым сейчас выпускам облигаций (особенно, по бенчмарк-ОВГЗ, которые и так пользуются повышенным спросом у банков) я бы не рассчитывал.

С учетом отсутствия налогообложения, больших покупок бенчмарк-ОВГЗ банками и пока еще значительных объемов получаемой международной помощи чиновники Минфина не будут слишком щедрыми в части повышения доходности по гривневым бумагам для инвесторов. По моим прогнозам, Минфин постепенно пойдет на рост доходности по размещаемым новым гривневым облигациями всего в пределах от 0,25% годовых до 1,5% годовых.

Минфин будет делать упор на повышении доходности 2−3-летних бумаг, так как ему нужны «долгие» ресурсы. А таких средств у граждан немного. Именно поэтому наиболее популярными сейчас депозитами по срокам размещения у населения являются вклады от 3 до 6 месяцев. В этой ситуации и основная часть покупок облигаций украинцами на вторичном рынке будет в пределах 3−6 месяцев до погашения, максимум — на 1−1,5 года.