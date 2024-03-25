У элитных авто и спорткаров группы Volkswagen появятся новые функции: кто уже выиграл

На прошлой неделе американские фондовые рынки снова «зазеленели» на новостях от ФРС. Индексы S&P 500 и Dow Jones показали самый большой недельный процентный прирост с середины декабря (плюс 2,3% и 2% соответственно). Nasdaq вырос на 2,9% — лучший недельный рост с середины января. Теперь наблюдатели снова задаются вопросом: когда закончится этот праздник.

Технологический сектор оживился на прошлой неделе еще до заседания Федрезерва. Причиной стали снова новости из сферы искусственного интеллекта.

Первая — переговоры Apple и Alphabet об использовании искусственного интеллекта Google Gemini в iPhone.

Как объясняет Марк Гурман из Bloomberg в его последнем информационном бюллетене Power On, у обеих компаний достаточно причин для такого сотрудничества.

«Если речь о Google, то поисковый гигант может стать предпочтительным сервисом с генеративным искусственным интеллектом как на телефонах Apple, так и на Android», — говорит Гурман.

Apple же, возможно, не хочет самостоятельно вести разработки в сфере ИИ для создания собственного чат-бота, но прекрасно понимает, что такой сервис пришелся бы ее клиентам по душе. Гурман также отмечает, что, поскольку генеративный искусственный интеллект сопряжен с этическими и юридическими проблемами, Apple может передать решение этих вопросов стороннему поставщику, а также поручить ему оплачивать счета за облачную инфраструктуру, которую потребует такая услуга.

Партнерство «могло бы помочь Apple быстрее интегрировать искусственный интеллект», — говорит Гурман. — Например, она могла бы привлечь местных поставщиков в Китае, таких как Baidu Corp., вместо того, чтобы иметь дело с регулирующими органами и локализовывать свои собственные технологии".

Впрочем, для «яблочной» компании прошедшая неделя была очень напряженной. Всего за один торговый день, 21 марта, рыночная стоимость Apple сократилась на $113 млрд. Падение произошло после новости о том, что власти США подали на компанию в суд, обвинив ее в «монополизации рынка смартфонов».

А в Европе Apple и Google грозят расследования и крупные штрафы (до 10% от общемировой выручки) из-за ухудшения условий для разработчиков приложений.

Вторая новость —презентация нового чипа от Nvidia (ИИ-чип B200 на новой архитектуре Blackwell) следующего поколения, который позволит более эффективно решать задачи в сфере ИИ. Новинка была представлена на ежегодной конференции для разработчиков американского IT-гиганта.

Новый графический процессор в 30 раз быстрее, чем его предшественник серии Hopper, который в свое время превратил Nvidia в компанию стоимостью $2 трлн. Процессор состоит из 208 млрд транзисторов или крошечных переключателей, которые дают полупроводникам возможность хранить и обрабатывать информацию.

Чип может работать с большими языковыми моделями, такими как OpenAI ChatGPT и Google Gemini, используя при этом в 25 раз меньше энергии. Он также менее затратный в финансовом плане.

Новый чип будет стоить от $30 тыс. до $40 тыс. Чипы Blackwell должны стать основой новых компьютеров и других продуктов, которые будут внедряться крупнейшими в мире операторами центров обработки данных. Blackwell поможет выйти за рамки относительно простых задач с использованием искусственного интеллекта, таких как распознавание речи или создание изображений, заявили в компании. Это может означать создание трехмерного видео.

Центробанк Японии повысил ставку: чем это грозит американским акциям

На прошедшей неделе японский центробанк впервые за последние 17 лет повысил ключевую ставку до 0−0,1% годовых. Таким образом, она, наконец, была выведена из отрицательного диапазона. Банк Японии стал последним в мире регулятором, который отказался от эксперимента с отрицательными ставками. Эту политику начал в 2012 году Центробанк Дании, после чего ее также использовали в Швеции, Швейцарии, Еврозоне, да и ФРС долго удерживала ставку на околонулевых значениях.

Решение регулятора поставило главный вопрос — будет ли переток средств на фондовом рынке? Японские инвестфонды держат в акциях и облигациях США $4,43 трлн, и этот капитал, теоретически, может быть возвращен в Японию. Этот сдвиг для мирового фондового рынка может стать «историческим» по последствиям. Впрочем, если это и произойдет, то не очень быстро.

Аналитики ожидают, что к концу 2024 года ставка в Японии достигнет лишь 0,5%, то есть будет примерно на 400 базисных пунктов ниже, чем ее эквивалент в США.

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Взлеты и падения недели

Тройка акций, показавших по итогам прошлой недели самый большой прирост/падение, выглядит так:

Акции Micron Technology (MU) выросли на отличном отчете за второй квартал 2024 года, который закончился 29 февраля. Выручка компании за второй квартал достигла $5,82 млрд, против $4,73 млрд за предыдущий квартал, и $3,69 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG, рынок ожидал показатель на уровне $5,35 млрд. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $793 млн, по сравнению с чистым убытком в $2,3 млрд за тот же период прошлого года.

По словам гендиректора Micron Санджая Мехротры, компания может стать одним из крупнейших бенефициаров спроса на ИИ в индустрии чипов. Как передает Bloomberg, на телефонной конференции после публикации отчета Мехротра уточнил, что производитель полупроводников добился положительной операционной рентабельности на квартал раньше ожиданий.

Bloomberg уточняет, что Micron и ее конкуренты выходят из одного из худших спадов, которые пережила индустрия чипов памяти, вызванного слабым спросом на персональные компьютеры и смартфоны.

Мехротра пообещал инвесторам, что 2024 год ознаменует восстановление отрасли, а в 2025 году будет зафиксирован рекордный уровень продаж. Micron при этом потребуется создать достаточное количество сверхбыстрой памяти, работающей с чипами NVIDIA, чтобы помочь операторам центров обработки данных разрабатывать программное обеспечение для искусственного интеллекта.

Акции Array Tehnologies (ARRY), которая занимается производством солнечных трекеров (перемещают солнечные панели вслед за солнцем), также росли на хорошем отчете. Акции ARRY за последние 12 месяцев упали на 28%, но сейчас аналитики рассматривают акции компании, как одни из лучших в сфере возобновляемых источников энергии. Консенсусная целевая цена акций — $20,82, что почти на 66% выше текущей цены.

Акции Mobileye Global Inc (MBLY), разработчика программного обеспечения для автономного вождения, выросли на фоне новостей о расширении сотрудничества с Volkswagen AG. По словам компаний, технология, которая будет установлена в автомобилях ведущих брендов Volkswagen класса люкс и спортивных автомобилей, позволит им автономно совершать обгон на автомагистрали и автоматически останавливаться на светофорах.

Автомобили, оснащенные технологией автономного вождения Mobileye, будут выпускаться под брендами Volkswagen Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche.

Volkswagen не назвал дату запуска новых функций, но сказал, что дополнительные функции будут добавлены позже, включая возможность автомобиля временно взять управление на себя.

«Новые функции автоматического вождения значительно повысят удобство и безопасность», — сказал исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм.

Volkswagen и Mobileye работают вместе уже много лет. Блюм, который также является исполнительным директором дочерней компании Porsche по производству спортивных автомобилей, укрепил сотрудничество после того, как занял пост лидера Volkswagen Group.

Компания Mobileye уже является партнером дочерней компании Volkswagen Commercial Vehicles, производящей грузовики и автобусы, в разработке полностью автономного электрического фургона ID Buzz. В 2026 году планируется запустить в серийное производство электрический фургон без водителя, а Volkswagen планирует использовать автомобиль для запуска сервиса роботакси, первоначально в городе Гамбург на севере Германии, начиная с 2026 года.

Акции MicroStrategy (MSTR), разработчика программного обеспечения, падают вместе с биткоином. Движение вниз они начали после того, как компания завершила размещение конвертируемых долговых обязательств, а деньги от размещения были использованы для покупки большего количества биткоинов.

Инвестировать в цифровое золото, как в резервный актив, MicroStrategy начала еще в 2020 году.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в период с 11 по 18 марта MicroStrategy приобрела 9 245 монет биткоина за $623 млн. Средняя цена покупки составила $67 382. Компания завершила размещение облигаций на сумму $603,75 млн со сроком погашения до 2031 года. Чистая прибыль от продажи выпуска составила $592,3 млн. Эта сумма целиком была использована для покупки биткоинов.

Теперь MicroStrategy под управлением Майкла Сэйлора владеет примерно 1% всего циркулирующего предложения первой криптовалюты на рынке и является ее крупнейшим корпоративным держателем, — пишет Bloomberg.

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Главные события текущей недели

Основные события, которые «будут делать погоду» на финансовых рынках на этой короткой рабочей неделе, выделил Investing.com:

Макростатистика США

США опубликует базовый индекс цен личных потребительских расходов, когда рынки будут закрыты в Страстную пятницу. Именно на этот показатель ориентируется ФРС при оценке базовой инфляции.

Индекс, который не включает затраты на продукты питания и энергию, по прогнозам, вырастет на 0,3% в феврале после того, как в предыдущем месяце был зафиксирован самый большой месячный рост за год.

На прошлой неделе ФРС сообщила о сохранении своего прогноза о трех снижениях процентных ставок в этом году. Однако, чиновники уточнили, что хотят получить больше доказательств замедления инфляции, прежде чем начать смягчение монетарной политики.

Из других важных событий:

В понедельник выйдут данные по жилищному строительству;

Во вторник — заказы товаров длительного пользования;

В четверг — данные по ВВП и пособиям по безработице, а также индексы деловой активности и потребительской уверенности.

ФРС говорит

Глава ФРС Джером Пауэлл, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик и управляющие ФРС Лиза Кук и Кристофер Уоллер выступят на этой неделе.

«Вполне вероятно, что спикеры ФРС в ближайшие недели будут больше склоняться к ястребиной стороне, особенно в отношении долгосрочной траектории процентных ставок, что может существенно влиять на доходность 10-летних облигаций», — заявили аналитики Macquarie в недавней заметке.

Акции

После стремительного роста ключевых индексов на прошлой неделе мнения аналитиков разделились: одни ожидают откат, другие делают ставку на сохранение восходящей тенденции. Поскольку инвесторы смотрят не только на акции массового роста и технологических компаний, которые способствовали росту фондового рынка США в прошлом году.

Топ-10 отчетов на следующей неделе: CTAS, PAYS, CCL, MKC, WBA, JEF, SNX, RH, MCM.

Предстоящий конец первого квартала также может вызвать волатильность, поскольку управляющие фондами корректируют свои портфели.

Глобальная инфляция

Чиновники Резервного банка Австралии будут следить за данными по инфляции в среду. Февральские данные будут отражать больше изменений цен на ряд услуг, которые снижаются более медленными темпами, чем на товары.

Эти цифры могут подчеркнуть для чиновников местного центробанка остаться в режиме ожидания, прежде чем приступить к снижению ставок.

Экономисты ожидают, что годовой уровень инфляции вырастет до 3,5% в феврале с 3,4% в январе.

В Японии опубликуют данные по инфляции в пятницу, но их могут встретить с меньшим волнением после того, как Банк Японии, наконец, повысил процентные ставки.