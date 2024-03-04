С гоночными авто и предметами роскоши: кто вошел в новую «Супер-7»

Европейские компании набирают темпы, американские инвесторы решили обратить на них внимание. Какие компании выбрали и как оценили, рассказал WallStreet Now. «Минфин» выбрал главное.

Акции крупных технологических компаний драйвили американский рынок с начала года. И этот рост снова возглавила «Великолепная семерка» — наиболее крупные бигтехи. По мнению аналитиков Goldman Sachs, любое замедление темпов роста этих технологических гигантов представляет рыск для рынка. А аналитики JPMorgan Chase даже сравнивают доминирование «Великолепной семерки» с эпохой доткомов.

По мере нарастания рисков, инвесторы более пристально приглядываются к европейским компаниям. Индекс Euro Stoxx 50 превзошел высокотехнологичный Nasdaq 100 в январе и повторил этот успех в феврале. За год европейский эталонный индекс вырос на 8%, по сравнению с примерно 6% для Nasdaq 100.

Рост индекса Euro Stoxx 50 оказался более масштабным, чем рост, вызванный развитием технологий в США. За последнее время этот рост обуславливали успехи двух крупных европейских технологических компаний: голландская группа по производству микросхем ASML и немецкий поставщик программного обеспечения SAP, показавшие хорошую отчетность. В этом году на более чем 20% выросли Ferrari и Mercedez-Benz, итальянский UniCredit, аэрокосмическая Safran и производитель сумок Birkin Hermes.

Кого из «европейцев» выбрали

Citigroup определила список семи европейских компаний, они дешевле, чем американские компании с мегакапитализацией, но предлагают привлекательную прибыль и у них хороший потенциал роста.

В состав «Супер семерки» входят:

ASML Ferrari LVMH Novo Nordisk Richemont SAP Schneider Electric

Примечательно, что за последний год акции Novo Nordisk и ASML продемонстрировали впечатляющий рост: более чем на 65% и почти 50% соответственно.

Citi считает, что у «Супер семерки» — большой потенциал для роста в «узких» рыночных условиях. Более того, банк не советует продавать акции, основываясь на узком лидерстве на рынке, и намекая на более широкий потенциал роста циклических акций и рыночных индексов в случае расширения экономического роста.

Читайте также: Как Маск и Борис Джонсон превратили производителя инсулина в крупнейшую компанию Европы

Есть ли риски и каков прогноз

«Супер семерка» в совокупности отстает от «Великолепной семерки»: с начала 2023 года рост ее снизился на 70%. Citi отмечает, что такое отставание в сочетании с более низкой оценкой акций указывает на значительный потенциал роста. Эта перспектива не только подчеркивает непосредственные возможности ведущих акций Европы, но и указывает на многообещающие среднесрочные перспективы для более широкого рынка. Однако, это также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются эти компании в попытке догнать своих американских коллег.

У ряда аналитиков перспективы надежности роста этих акций вызывают опасения. Пессимисты признают возможные плюсы «Супер семерки», но пока остаются на позиции, что опора на «узкую» конъюнктуру рынка для поддержания показателей «Супер семерки» подчеркивает ненадежный характер ставок на эти акции в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Mercedes-Benz вернул звание самого дорогого автомобильного бренда в мире

Фундамент европейского ралли — шаткий, полагают пессимисты: лишь горстка акций обеспечила большую часть роста. Согласно Citi, на долю пяти крупнейших инвесторов в акции в Европе в этом году пришлось 45% прироста фондового рынка, что значительно превышает историческую норму в 25%. Такая концентрация предполагает недостаточную широту ралли рынка, что потенциально сигнализирует об уязвимости.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает позитивный рост для группы с целевым потенциалом роста от 2,20% до 4,82% для таких компаний, как LVMH и Richemont. Однако, не все акции из «Супер семерки» будут показывать положительную динамику: прогнозируется, что у Schneider Electric и Ferrari есть потенциал снижения на -4,42% и -9,04% соответственно.