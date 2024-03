Рынки на рекордах: скептики говорят о пузыре, оптимисты — считают прибыль

В четверг S&P 500 установил новый исторический рекорд, уже двадцатый с начала года, демонстрируя за это время рост почти на 10%. Почему это происходило, и какие еще события повлияли на настроения инвесторов, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Пока скептики тратят время на высокопрофессиональные интеллектуальные объяснения, почему не стоит инвестировать в рынок, который, по их мнению, уже давно превратился в пузырь и вот-вот лопнет, индексы продолжают расти.

Рост S&P 500 — это пятнадцатое лучшее начало года для рынка, начиная с далекого 1928 года. С октября прошлого года индекс рос в течение семнадцати недель, почти не менялся в течение трех и падал только в течение одной.

На рынке акций — тренд вверх, а как говорит еще одна народная мудрость «Trend is your friend!» и «Don't fight the trend!». Что и говорить — медведи-интеллектуалы посрамлены, зализывают раны, пока быки-оптимисты считают заработанное.

Японская экономика «в строю», рынки реагируют на решение ФРС

На этой неделе лучшим другом быков стал Джером Пауэлл и возглавляемый им ФРС: по итогам очередного заседания, ФРС оставил ставку неизменной, как и прогноз по трем возможным ее снижениям до конца этого года. Эффект на рынки был классическим: акции выросли, доходность облигаций снизилась, драгоценные металлы подорожали.

Еще одним важным, можно сказать, историческим, событием на «макроэкономических фронтах» стало решение Центрального банка Японии прекратить двенадцатилетнюю эру отрицательных процентных ставок: учетная ставка центрального банка была повышена с -0,1% до 0,0−0,1%.

К тому же, было принято решение об отмене выкупа центральным банком акций японских компаний для поддержания их стоимости, и прекращения практики определения целевого показателя долгосрочной доходности государственных облигаций.

Были ли успешными эти нетрадиционные меры, которые Банк Японии использовал много лет для оживления экономики и повышения инфляции до желаемых показателей? Единого мнения нет, но, в любом случае, японская экономика уже «в строю», зарплаты повышаются, цены растут и будущее выглядит более оптимистично.

Кэти Вуд снова предсказывает

Обнадеживающий, как всегда, прогноз о перспективах глобальной экономики сделала несокрушимая оптимистка Кэти Вуд.

По ее мнению, новые технологии ускорят темпы ежегодного роста глобального ВВП с 3%, как это происходило, в среднем, за последние 125 лет, до 6−8% в течение следующих 20−25 лет.

Чтобы не упустить рост и хорошо на этом заработать, она предлагает инвестировать в ее фонд ARK Innovation ETF, который вкладывает деньги именно в передовые технологии, и в этом году уже потерял 3,5% стоимости, пока рынки выросли на 10%.

Apple в суде, а Tesla готовит повышение цен

Корпоративный сектор переживал эту неделю по-разному.

В понедельник, на GTC Annual Conference, которую проводила Nvidia, СЕО компании Дженсен Хуанг представил долгожданный Blackwell graphics processing unit (GPU), который, по уверениям самой компании, является самым мощным микропроцессором в мире на сегодняшний день.

Трудно сказать, действительно ли это, но очевидно, что инвесторов Дженсен Хуанг не очень поразил, поскольку после презентации акции компании почти не выросли. Хотя, куда акциям той Nvidia еще расти, цена и так заоблачная.

Tesla сообщила о повышении цен на Model Y в Европе и США с 1 апреля. Может это очередная шутка Маска на «День дурака»? Если нет, то увидим, поможет ли повышение цены на не очень новую модель заработать немного денег при падающем спросе и в окружении кучи конкурентов с яркими предложениями новых электрических автомобилей.

По информации Bloomberg, Apple и Google ведут переговоры о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (АІ), надеемся, что тандем будет успешным. Что касается Apple, то для них это очень важно, ведь в последние годы все попытки компании совершить «прорыв» еще в каком-то сегменте, кроме смартфонов, заканчивались не очень удачно. Особенно дорого может обойтись компании, если она не успеет на «поезд АІ», а пока похоже на то.

На Аpple подали в суд. Ситуация в сегменте смартфонов для производителя iPhone складывается не самым лучшим образом: в четверг Министерство юстиции США и представители семнадцати отдельных штатов подали грандиозный иск против компании, обвиняя ее в злоупотреблении монопольным положением на рынке смартфонов. И похоже, что для Apple — это немалая проблема!

Биткоин «оттекает»

Крипта эту неделю жила своей загадочно-волатильной жизнью. Для биткоина эта неделя была точно не самой лучшей. Как писал классик: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Именно те, кто запустил мощную волну роста цен на биткоин в начале года, спотовые ETF, теперь страдают от оттока средств и прекращают покупать.

К утру пятницы группа из 10 спотовых Bitcoin-ETF зафиксировала самый большой трехдневный отток инвестиций с момента дебюта этих фондов в середине января. В результате, за последние дни цена на биткоин снижалась более чем на 10%, по сравнению с максимальным значением в $73,798.

По мнению JPMorgan, вероятность дальнейшего падения сохраняется, поскольку цена остается неоправданно высокой, трейдеры фиксируют прибыль перед halving, и уже после этого стоимость самой популярной криптовалюты может снизиться до $45,000−50,000.