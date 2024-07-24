Три варианта, которые помогут самостоятельно обеспечить себя комфортной пенсией

Солидарная пенсионная система, которую сейчас использует Украина для обеспечения стариков, зависит от вкладов граждан трудоспособного возраста. Однако длительный демографический кризис привел к старению населения, и это вызывает серьезные сложности в поддержании стабильных пенсионных выплат. Минсоцполитики уже заявляет о неутешительных прогнозах на будущее, а ситуация усложняется с каждым годом. Как обеспечить достойную пенсию в условиях кризиса, рассказывает независимый финансовый консультант Тарас Радзивил.

Почему государство не может обеспечить всех граждан достойной пенсией

В Украине с 1960-х гг. работает солидарная пенсионная система, согласно которой часть заработной платы отчисляется в общий Пенсионный фонд. По факту работающие люди своими вкладами поддерживают пенсии тех, кто уже «отдыхает».

Для того чтобы эта система работала, стране нужно иметь гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем пенсионеров. Вспомните своих бабушек и дедушек: сколько у них было детей, а сколько в среднем детей в современных молодых семьях?

Статистика свидетельствует о демографическом кризисе в развитых и развивающихся странах. Только посмотрите:

Согласно данным Visual Capitalist, в 2022 году в мире насчитывался 771 миллион человек в возрасте от 65 лет, что составляло почти 10% населения мира.

В Украине в 1950 году пенсионеры составляли 7,5% населения, а по состоянию на 2022 год — 18,8%. Также, согласно прогнозу на 2100 год, эта доля составит 33,2%.

В Японии с 1950 года количество пенсионеров выросло от 4,8% до 29,9%, и будет расти до 38%.

В Германии, Франции и Польше средняя доля пожилого населения сейчас составляет 20,8%.

Если 50 лет назад в Украине на каждого пенсионера приходилось 4 человека трудоспособного возраста, то сейчас на одного пожилого человека приходится менее одного «молодого» украинца. По состоянию на июнь 2024 года 9,5 млн официально трудоустроенных против 10,3 млн пенсионеров. Сейчас пенсионеры составляют около 25% украинского населения, а соотношение постоянно меняется не в пользу наемных работников.​

Как обеспечить себе комфортную пенсию самостоятельно

Замминистра соцполитики Дарья Марчак заявила, что гражданам придется работать столько, сколько они смогут. Пенсионные выплаты будут минимальными, так что каждому придется самостоятельно думать о будущих финансах.

Сейчас в Украине более 50% пенсионеров получают пенсию менее ₴5 000 в месяц, а ₴10 000 — чуть больше 10%. Часть наших граждан надеется на неожиданное решение проблемы без их участия: вот сейчас что-то произойдет и государство снова объявит о каком-то улучшении пенсии.

Граждане могут претендовать на государственную пенсию в возрасте от 60 лет при достаточном стаже. Например, в 2024 году необходимо иметь 31 год стажа, в 2025 — 32, и эта цифра будет только расти с каждым годом. Также необходимо учитывать, что пенсия составит примерно 25% от вашей заработной платы. То есть, если вы получали ₴15 000, то государство будет выплачивать вам в лучшем случае ₴3 755 грн, что меньше $100. А в условиях инфляции, эквивалент будет только уменьшаться.

Для самостоятельного решения проблемы пенсионного обеспечения вам необходимо сформировать персональную стратегию, выбрать способы пассивного заработка, накопления и т. д. Прежде всего необходимо иметь четкую цель, а чтобы ее найти, вы должны ответить на следующие вопросы:

В каком возрасте вы хотите выйти на пенсию?

Какую сумму пенсионного обеспечения вы хотите получить?

К примеру, вы хотите выйти на пенсию в возрасте 55 лет и получать пенсию $1 000 в месяц. Для этого следует рассчитать сумму, которую нужно откладывать ежемесячно, а также искать дополнительные источники дохода и планировать свои расходы. Прогнозировать расходы можно по методу финансовой подушки, то есть как можно больше учесть свои потребности: важные, срочные, экстренные и на которых можно сэкономить.

Какие способы заработка и накопления при неутешительных прогнозах

Чтобы создать собственную стратегию самостоятельного обеспечения в будущем, вы можете узнать приблизительный размер будущей пенсии с помощью портала Пенсионного фонда Украины.

Результаты могут быть неутешительными, однако это позволит вам прогнозировать ситуацию. В конце концов государство будет выплачивать пенсии, но вряд ли граждане будут удовлетворены их размером. Это приведет к кризису не только для пожилых людей, но и для их детей, которые будут вынуждены дополнительно поддерживать родителей.

Рассмотрим три варианта как можно самостоятельно обеспечить себя на пенсии. Вы можете выбрать один из них или использовать все три.

1. Инвестирование в фондовый рынок

С 2017 года украинцы имеют право инвестировать на зарубежных фондовых рынках: США, страны Европейского Союза и Азии. Посредством инвестиций в акции можно обеспечить себе долгосрочный доход.

Большинство людей считают, что инвестирование в акции — это очень сложно. Также существует миф, что для инвестирования в акции нужно иметь большую сумму денег. Хотя это не так.

С развитием технологий инвестировать в акции стало легко, быстро и удобно.

Например, для того чтобы купить одну акцию популярной компании, вам нужно менее $100 и брокерский счет. Покрытие комиссий доступно каждому, а средняя доходность инвестирования в фондовый рынок США составляет 9−11% годовых.

К примеру, акция Coca-Cola стоит примерно $63, дивиденды — 3,09% годовых. Акции компании стабильно растут с небольшими колебаниями в цене.

2. Доход от сдачи недвижимости в аренду

Этот вариант нравится многим, поскольку всегда считалось, что недвижимость является надежным способом инвестирования.

Схема очень проста: вы приобретаете недвижимость в хорошем месте и сдаете ее в аренду. Таким образом, вы получаете долгосрочный пассивный доход, который можно рассматривать как пенсию.

Как это работает? Например, вы покупаете 1-комнатную квартиру в новостройке в Киеве за $90 000, что вместе с ремонтом потянет на $120−130 тыс. Рыночная стоимость аренды квартиры в новостройке составляет ₴20−25 тысяч в месяц, соответственно за год вы получите ₴270 тыс. Однако, чтобы выйти на чистую прибыль, вам понадобится около 13 лет, то есть за это время квартира полностью окупит собственную стоимость, без учета ремонта.

Также есть несколько важных моментов, которые следует учесть:

С началом войны мы увидели, что недвижимость не является абсолютно безопасным вложением.

Также недвижимость часто сложно быстро продать.

Кроме того, для покупки имущества требуется значительная сумма денег.

Даже при выборе ипотеки сумма первого взноса обычно составляет от 20 до 30% стоимости квартиры.

Средняя прибыльность от сдачи квартиры в аренду достигает 6−8% годовых и зависит от ряда факторов.

3. Накопительное страхование жизни

Этот инструмент является одним из самых древних и распространенных в мире. Им уже более ста лет пользуются многие граждане развитых стран: в США, государствах ЕС, в Японии.

В Украине работают несколько международных страховых компаний, в которых можно открыть собственную накопительную пенсионную программу, например, MetLife, Уника Жизнь, AXA Страхование жизни, Grawe. Это компании из США, Австрии, Польши и Германии соответственно.

Также есть украинские компании: ТАС, Инго Жизнь.

Кроме того, накопительные пенсионные счета можно открывать в банках Приватбанк и Укрсиббанк, или в негосударственных пенсионных фондах, таких как OTP Пенсия.

Накапливать деньги можно в долларах США или украинских гривнах. Программы подходят для людей, официально трудоустроенных в Украине.

Среди преимуществ этого способа:

Вы можете самостоятельно определить, когда истечет договор на пенсию: в 65 лет, 60 или 55 лет.

Государство побуждает людей открывать себе пенсионные программы и заинтересовано, чтобы украинцы самостоятельно решали пенсионный вопрос.

Государство возвращает часть накопившихся средств ежегодно, а именно 18% от положенных денег на счет через механизм налоговой скидки.

К примеру, мужчина в возрасте 30 лет, работает официально и открывает себе пенсионную накопительную программу в австрийской компании Граве.

Валюта: доллар США.

Взнос: $1 000 в год (взносы делаются в гривне по курсу НБУ).

Срок: 25 лет.

Компания гарантирует минимальную годовую доходность на уровне 2,5% от суммы накоплений. Этот показатель не может уменьшаться в течение договора. Благодаря инвестиционной деятельности вам еще и будут выплачивать дополнительную прибыль — 2%, однако размер прибыли гибкий и меняется каждый год.

В результате сумма на счете по состоянию на окончание договора будет составлять около $47 500. Эти средства можно забрать единовременно или частями. Также каждый год клиент сможет получать от государства возврат на сумму $180 (₴7 381 по состоянию на июль 2024 г., согласно курсу НБУ).

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Чего ждать в будущем

Важно иметь долгосрочную финансовую подушку, которая сможет обеспечить ваши пенсионные потребности. Однако также следует мыслить на перспективу, а, значит, учитывать инфляцию, политические конфликты, вооруженную агрессию и многие другие факторы, которые будут влиять на имущество, стоимость и накопленные средства.

Инвестируйте в себя и свое развитие уже сейчас. Анализируйте затраты в прошлом, сегодня и в будущем. Навыки финансовой грамотности и расширение кругозора помогут вам зарабатывать деньги и обеспечить будущее.

Самое важное в этом деле — не ждать, пока кто-нибудь решит эти вопросы за вас, а действовать.