Минсоц раскрыл детали пенсионной реформы: примеру какой страны последовали

Почему индексацию пенсий ощущают не все

По закону, индексируется размер пенсии, рассчитанный по формуле. Но у очень многих категорий граждан есть разные надбавки. Есть категории, у которых, по формуле, очень низкие пенсии. Но получат они не пенсию, которую им посчитали по формуле, а пенсию, размер которой им гарантирован правительством (с учетом надбавок).

И когда им повышается только «формульная» часть пенсии, которая иногда составляет меньше половины общего размера пенсионной выплаты, то другие «натяжки» поглощают такое повышение, и, как результат: на руки человек получает ту же сумму, что и до индексации.

Мы долго работали, чтобы понять, как и этим людям с наименьшими пенсиями повысить выплаты. Им мы решили повысить весь размер пенсии. Чтобы понять, что мы никого не забыли, мы вручную просматривали все категории, чтобы убедиться, что все получат индексацию.

Часть граждан с наименьшими пенсиями, по факту, «выпадает» из круга тех лиц, которые ощущали на себе результат индексации в предыдущие годы. Коллеги рассказывали, что раньше было очень много обид на правительство, когда людям с такими низкими пенсиями в результате индексации выплаты повышали на 2−5 грн. Многие и в Минсоц обращались.

Нынешняя формула индексации работает так, что при экономическом росте она уменьшает реальную покупательную способность пенсий, а во время кризиса, наоборот, увеличивает их размер быстрее, чем растет инфляция или уровень заработных плат. Сейчас есть ситуация, что у нас за последние годы темпы индексации превышают и средний рост зарплат, и годовую инфляцию.

Но в долгосрочной перспективе у нас более длительный период роста экономики. И при росте экономики, вследствие действующей формулы индексации, пенсии со временем обесцениваются. И правительство, и депутаты понимают это, поэтому, чтобы как-то компенсировать такое обесценение, за годы у нас ввели кучу дополнительных надбавок, доплат, натяжек — совокупно их сейчас около 160-ти.

Но количество и структура этих надбавок, натяжек очень сложно, и люди не понимают, почему, в результате, они получают на руки именно такой размер пенсионной выплаты.

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Что зависит от самих украинцев

У многих нет понимания, что пенсия — результат твоей профессиональной жизни, а еще точнее — это результат продолжительности и размера уплаты взносов из твоей зарплаты.

Очень многие жалуются на государство, что их пенсия низкая, но, к сожалению, я часто встречаю такое, что «формульная» составляющая пенсии у человека — вообще 600−700 гривен, потому что у него очень мало стажа, а все остальное — доплаты от государства, установленные, чтобы помочь этому человеку хоть как-то удержаться на пенсии «на плаву».

Важно, чтобы люди еще в молодом, зрелом возрасте интересовались своей будущей пенсией уже сейчас. Именно то, сколько они налогов и взносов платят со своих зарплат, оказывает непосредственное влияние на размер их пенсии. Даже если вы сейчас думаете, что вам не понадобится солидарная пенсия. А кто знает, как изменится ваша жизнь? Солидарная пенсия — это ваша гарантия.

Кто платит за пенсии

У нас на сегодняшний день на одного пенсионера есть один работник, который платит взносы. Не трудно посчитать: для того, чтобы выплачивать пенсию в размере 40% среднего заработка, нужно, чтобы на одного пенсионера было хотя бы двое работающих. А у нас сегодня — только один.

Во-вторых, у нас мало налогоплательщиков, у нас около двух миллионов человек платят ЕСВ из минимальной зарплаты. Поэтому нам нужно стимулировать занятость, нужно, чтобы люди поняли, что они сами заинтересованы в официальном трудоустройстве и в белой зарплате. Надо стимулировать украинцев платить взносы честно. Это будет помогать и финансировать пенсии тем людям, которые получают их сегодня, и увеличивать свой размер пенсии, на который вы будете иметь право, когда достигнете пенсионного возраста.

Прогноз Института демографии им. Птухи свидетельствуют, что наше общество станет старше, то есть доля людей преклонного возраста будет увеличиваться. Это неотвратимые последствия тех демографических проблем, войны, падения рождаемости, которые есть сейчас. И это значит, что для нашей страны должно стать нормой то, что человек должен быть активным участником рынка труда и в 60, и в 65 лет, и позже.

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Какие еще проблемы остаются и что будет меняться

У нас есть проблема разных зарплатных баз, которые используются для назначения пенсии. Зарплатная база — это средняя зарплата за предыдущие три года, которые учитываются при расчете пенсии. Но если присмотреться, то окажется, что эта зарплатная база разная для пенсионеров, выходивших на пенсию в разные годы. В итоге, люди с одинаковыми пенсионными правами, но вышедшие на пенсию один через пять лет после другого, могут иметь размер пенсий, отличающийся до 60%.

Мы исследовали европейскую практику, изучили разные модели. И модель, которую мы можем предложить, согласно нашим расчетам, позволит избежать необходимости применять все эти натяжки, надбавки. Это не наше ноу-хау, это модель, которую используют многие европейские страны: Германия, Австрия, Литва, Кипр и т. д.

Я пока не могу сказать о деталях. Когда мы финализируем расчеты, найдем ответы на все вопросы, возникающие в процессе дизайна реформы, я обязательно расскажу об этом. Но хочу, чтобы все понимали, что мы видим проблемы и готовим системные решения.

Если проблемы не решить на уровне закона, то проблема действительно будет переноситься и на следующий год, и дальше. Поэтому мы убеждены, что нам нужно системное решение, которое исправит и эту, и многие другие проблемы пенсионной системы. Мы начали работать над реформой, которая должна убрать дисбалансы, в частности, и в части формулы расчета пенсии, и в части индексации.

Нам нужно прозрачное, четкое пенсионное законодательство. Правила учета пенсии, которые будут понимать и нынешние работники, и пенсионеры. Правила, которым будут доверять и какие общество сочтет справедливыми. Именно для этого и готовим проект реформы, чтобы изменить ситуацию.