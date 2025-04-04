Трамп бросил триллионы долларов в костер своих амбиций и иллюзий

Второй день подряд на фондовых рынках продолжается резкое падение. В итоге к вечеру пятницы индекс S&P 500 снизился, по сравнению с началом года, почти на 12%. Как мир реагирует на таможенную политику Трампа, и чего ключевые финансисты ждут дальше, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Распродажа начинается

Согласитесь, что «День освобождения» прошел достойно — триллионы долларов были полностью освобождены из лап международного капитала и брошены «на ветер, в костер личных амбиций и иллюзий». Разгром на рынке акций в четверг после судьбоносных демонстраций президентом США табличек в Розовом саду возле Белого дома закончился потерей почти $3 трлн. Только Apple подешевела за день на $300 миллиардов. И это еще далеко не факт, что разгром окончен. Такого падения рынки не знали с марта 2020 года, когда началась пандемия.

Но что там какие-то индексы, когда величайший лидер берется за историческое дело?! У него не может быть провалов, у него все идет по плану и обязательно увенчается фантастическим успехом. «Это великое дело. Я сказал, что будет именно так, и да, именно так и есть…», — заявил вчера президент США журналистам.

Надеюсь, что он не имел в виду уже вошедший в историю разгром на рынке ценных бумаг. Как прекрасно прокомментировал Ларри Саммерс, в прошлом министр финансов США: «Как правило, ужасное падение рынков происходит из-за банковского кризиса, пандемии, урагана или недружественных действий какой-то другой страны. Мы не привыкли к такой реакции рынков на действия президента США, которыми он еще и так гордится. История не знает таких прецедентов, и эта ситуация очень опасная». Трудно не согласиться… Но только не Трампу, искренне уверенному в своей правоте: «Рынки будут процветать, фондовая биржа будет процветать, страна будет процветать!». И хоть ты тресни!

Как реагирует мир

Реакция мира на проделки Трампа, иначе и не скажешь, была остро негативной и единодушной, независимо от того, является ли страна союзником или противником США. Вот несколько примеров:

ЕС: «Ответные меры уже готовятся»;

Китай: «Отмените тарифы или будем принимать контрмеры;

Германия: «Должны давить на президента Трампа»;

Мексика: «Готовим масштабный ответ».

Международные агентства, вроде МВФ и Всемирной торговой организации, тоже не на стороне президента США, и уже заявили о том, что тарифы будут оказывать негативное влияние на объемы мировой торговли и замедлят экономический рост.

Будут ли договариваться страны? Наверное, попробуют, потому что для некоторых, например, Японии, тарифные инициативы Трампа представляют угрозу национального масштаба. Также о желании заключить соглашение говорят и британские политики. Но трудно представить, чтобы тот же Китай безропотно промолчал и смирился со своей судьбой. Так что, боюсь, нас ждет еще несколько раундов «веселья». В то же время Трамп излучает сплошной оптимизм: «Мир хочет понять, можно ли каким-то образом заключить с нами соглашение!». Похоже, что он полностью верит в свою правоту, вот только в таких делах вера — пожалуй, не самый лучший советчик.

Чем все кончится? Точно никто не знает, нужно хоть немного подождать, пока рассеется туман, но еще вчера UBS повысил прогноз инфляции до 5%, при условии, что объявленные тарифы станут постоянными, и снизил прогноз роста ВВП США на 1%. Goldman Sachs прогнозирует, что в годовом измерении экономика США в 2025 году замедлит рост на 1,5%, а инфляция вырастет до 3,5%.

Вероятность рецессии в США, по оценкам банкиров, вчера выросла с 20% до 35%. Наверное, в ближайшие дни мы увидим еще больше подобных прогнозов от других крупных банков Wall Street, а это значит, что на горизонте заглавными буквами снова чернеет слово «Стагфляция!».

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И только в Белом доме, хозяин которого, пожалуй, не знает подобных слов, все хорошо — процесс «освобождения» продолжается, мировые лидеры встали на колени и ползут договариваться, инвесторы складывают триллионы долларов в мешки, чтобы везти в США, Америка прямо на глазах «становится великой вновь», а в учебниках истории уже освобождают страницы, чтобы потомки когда-нибудь узнали о победах величайшего президента всех времен! Аминь!