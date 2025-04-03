«Золотые» яйца: сколько в Украине будут стоить яйца к Пасхе и при чем тут Трамп

В Украине взлетели цены на яйца. «Минфин» уже писал , что всего за месяц — с января по февраль — яйца подорожали на 3,5%, а, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — на 1,8%.

Как показывает ценовой мониторинг «Минфина», цены на яйца в рознице выросли даже больше, чем показывает официальная статистика, К примеру, десяток куриных яиц «Квочка» категории С1 на 1 февраля стоил в среднем 60,97 грн, а на 1 марта — уже 74,68 грн. Яйца «Ясенсвит» за этот же период подорожали с 70,78 до 73,83 грн за десяток. Яйца некоторых торговых марок уже продаются дороже 100 грн за десяток.

Официальных данных за март пока нет, но, по данным «Минфина», десяток яиц «Квочка» на 1 апреля стоил 79,6 грн, а цены на яйца «Ясенсвит» в некоторых супермаркетах подскочили до 78,2 грн.

И это при том, что сейчас православные выдерживают пост, и в это время яйца в рознице традиционно дешевеют. К Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, эксперты прогнозируют очередной виток цен — до плюс 10%.

Одна из главных причин такого ценового скачка — активный экспорт нашей продукции, в том числе в Европу. Интересно, что некоторые страны ЕС как раз увеличили поставки яиц в США, которые переживают настоящий яичный кризис.

«Минфин» разбирался, почему яйца в Украине стали «золотыми».

Почему скачут цены

В прошлом году в отечественной рознице наблюдались настоящие ценовые качели по яйцам. К примеру, к Пасхе продавцы не стали повышать ценники, объясняя это затовариванием рынка. Яичное изобилие продолжалось все лето. Но уже в августе 2024 года, по данным Госстата, яйца подорожали на 7% (в среднем на 2 гривны за десяток).

При этом, как пояснял «Минфину» глава Союза птицеводов Сергей Карпенко, цены реализации на тот момент все равно были едва ли не на уровне себестоимости, так как зерновые подорожали на 50%, шрот — на 40%, плюс — взлетели тарифы на электроэнергию и топливо.

Тем не менее в ноябре-декабре резко увеличилось производство яиц, тогда как экспорт, наоборот, притормозил. По словам Карпенко, это способствовало насыщению внутреннего рынка и повышению конкуренции между продавцами. Поэтому в декабре на магазинных полках уже появились акционная продукция. А в январе 2025 года, по данным Госстата, яйца подешевели, по сравнению с предыдущим месяцем, на рекордные 23,1%.

Но с февраля снова началось подорожание.

Заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук рассказал «Минфину», что в последнее время снова подорожали корма, плюс птицеводы вынуждены были увеличить затраты на содержание птицы зимой (нужно обогревать помещения). Это стало одной из причин подорожания яиц в рознице.

«70% в себестоимости производства яиц — это комбикорма, а кукурузы осталось не так много, и до нового урожая дешеветь она точно не будет. Кроме того, по карманам птицеводов сильно бьет повышение цен на энергоносители — электричество и газ», — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что будет с ценами к Пасхе

По прогнозам Марчука, они повысятся еще примерно на 10%, поскольку традиционно в это время наблюдается повышенный спрос на яйца. Такого же мнения придерживается и Пендзин. «Будет еще плюс 10% к ценнику», — считает он.

Но с конца апреля ценники снова могут пойти вниз, яйца могут подешеветь даже на 20−30% от сегодняшних ценников, — считает Марчук. Это связано с сезонным фактором — весной растет предложение от частных домохозяйств.

В то же время Сергей Карпенко рассказал «Минфину», что к Пасхе существенных изменений на рынке яиц в Союзе птицеводов не ожидают. «По нашим оценкам, предложение будет в пределах 5,1−5,5 грн (за штуку — ред.) по нефасованной продукции. Ожидаем проведения различных акций для стимулирования спроса не только на яйца, но и на другие продукты к праздничному столу», — прокомментировал он.

Рекорд по экспорту

Но ценники на яйца в украинской рознице зависят не только и даже не столько от стоимости кормов и электроэнергии. Большое влияние на прайсы отечественных птицеводов оказывает экспорт. К примеру, в прошлом году, вплоть до осени, Украина отправила на экспорт 63,7 тыс. тонн яиц, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Главными покупателями были Израиль (16%), Польша (11,3%) и Италия (10,9%).

В деньгах яичный экспорт потянул почти на $60 млн, что на 10,8% превысило показатели 2023 года.

С 1 января этого года ЕС установил новую квоту на поставки куриных яиц из Украины — 9 662 тонны. Она рассчитана до 5 июня 2025 года, затем эту планку пересмотрят. Как видно, нынешние квоты достаточно скромные, по сравнению с реальными поставками прошлого года.

Тем не менее в январе этого года яичный экспорт установил новый рекорд — за месяц наши птицеводы отгрузили на внешние рынки 10,6 тыс. тонн яиц, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Высокие экспортные темпы сохраняются и сейчас.

По данным Карпенко, за январь — март этого года на экспорт отправлено 496 млн яиц, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

Основные покупатели в Европе — Хорватия (22,4%), Италия (11,5%), Польша (11%). Как рассказал Сергей Карпенко, в этом году существенно изменилась география украинского яичного экспорта.

«Доля EC выросла до 69%, но это всего на 3% больше, чем за аналогичные периоды прошлого и позапрошлого годов. При этом упала доля Сингапура — с 15% от общего экспорта в 2023 году до 4% в этом.

Но в 2025 году мы начали поставки яиц в Великобританию, которая сразу вышла на долю в 7%. Аналогично растет экспорт в Африку, где, благодаря мировой конъюнктуре, достаточно хорошие условия для торговли этой продукцией. Доля африканского континента выросла с нуля в 2023 году до 4%, и в 2024 — до 10%. Поставки в Израиль достаточно стабильные (9% от общего экспорта), доля Ближнего Востока постепенно сокращается, что объясняется логистическими особенностями и высокой конкуренцией в регионе", — рассказал он.

Яйца для Трампа?

Связано ли увеличение экспортных поставок украинских яиц с «яичным кризисом» в США?

В Штатах ценники на яйца бьют рекорды — в феврале они взлетели на 55%, хотя Дональд Трамп, придя к власти, наоборот, обещал их снизить. Одна из причин — вспышка куриного гриппа, из-за которой в США забили 35 млн курей.

Как пишет Reuters, в феврале Минсельхоз США направил письма нескольким европейским странам с просьбой сообщить об экспортном потенциале и готовности поставлять яйца на американский рынок. Такие письма были отправлены, в частности, в Данию, Финляндию, Италию, Францию, Швецию, Нидерланды и др.

Датская ассоциация производителей яиц уже заявила, что рассмотрит этот вопрос, но в Европе нет излишков яиц. Финская профильная ассоциация также сообщила, что не планирует поставки в США, поскольку с правительством Штатов не проводили переговоры о доступе на рынок.

В итальянском союзе производителей мяса и яиц Unaitalia заявили, что у них также нет возможностей для экспорта. В другой итальянской ассоциации — Assoavi — сообщили, что для решения вопроса с экспортом нужно не менее полугода. В то же время Турция в феврале заявила, что уже начала экспорт и поставила в США около 15 тыс. тонн яиц.

Украина напрямую не поставляет яиц в США из-за проблем с логистикой, но главное — несоответствия стандартов. Но та же Италия является крупным покупателем наших яиц, то есть в теории может наладить их реэкспорт или замещение на внутреннем рынке.

Правда, Карпенко считает такую возможность маловероятной.

«Все яйца для рынка ЕС маркируются, в соответствии с европейскими требованиями, что практически делает невозможным их дальнейшую перепродажу на другие рынки. Кроме того, та же Италия вряд ли сможет много поставлять в США, поскольку официально ни одна из стран ЕС не имеет права экспорта яиц в США из-за несоответствия требованиям. Кроме того, в Италии было много вспышек птичьего гриппа, что спровоцировало уменьшение производства яиц», — поясняет эксперт.

Пендзин говорит, что у Украины, по сути, нет большого потенциала для наращивания экспорта. «Мы производим порядка 13 млн яиц в год, а съедаем — 11 млн. Отечественные птицеводы еще не вернулись к довоенному уровню (тогда производили 17−18 млн яиц в год), поэтому заработать на яичном кризисе в США при всем желании Украина вряд ли сможет», — подытожил Олег Пендзин.

Впрочем, дальнейший рост цен на яйца в США может сделать европейские страны посговорчивее. И, если они все-таки начнут поставки в Штаты, то, не исключено, что для компенсации потребностей внутреннего рынка будут закупать больше украинской продукции.