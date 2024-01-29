Технология автовождения, новый завод и собственные чипы: что рассказал Маск после падения акций Tesla

Прошлая неделя была полна оптимизма — S&P 500 вырос еще на 1%, однако, импульс постепенно угасает. Как обычно, перед заседанием ФРС спикеры регулятора взяли тайм-аут. Поэтому рынок сфокусировал внимание на новостях макростатистики, что, в итоге, и определило динамику недели. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Какую цену платит Америка за рост своей экономики

Данные по американскому ВВП за 4 квартал в первом чтении оказались намного выше ожиданий: +3,3% годовых, при ожидаемых 2,5%. Основа роста — персональные затраты. И дело даже не в инфляции: значение дефлятора составляло всего 1,5%, то есть реальный рост экономики составил 1,8% годовых.

Очень неплохо, не правда ли? Но здесь есть нюанс. ВВП в четвертом квартале вырос на $329 млрд — до $27,939 трлн. При этом дефицит бюджета увеличился до $510 млрд, а рост государственного долга США за тот же период составил $834 млрд. Иными словами, сейчас, чтобы обеспечить рост экономики на $1, Штатам нужно увеличить свой долг более чем на $2,5.

Экономика США живет в кредит сильнее, чем когда-либо прежде. Эту тенденцию можно объяснить предвыборным годом, когда административный ресурс используется во всю мощь. Однако, это создает проблемы для следующего президента, независимо от того, к какой партии будет принадлежать новый хозяин Белого дома.

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Акции и облигации: новые тренды

Агрессивная эмиссия долга оказывает негативное влияние на облигации США, долгосрочные доходности снова растут. Угрозу облигациям несет и нефть: цены эталонной марки Brent после месячного перерыва закрепились свыше $81 за баррель. Цены подтолкнула информация о снижении запасов нефти и объемах ее добычи в США, а также растущие затраты на транспортировку углеводородов из-за активизации атак хуситов на суда в Красном море.

Увеличение сроков и стоимости логистики может привести к повторному витку инфляции товаров, а затем, по цепочке, — и инфляции услуг.

В результате, сектор энергетики был в лидерах роста вместе с коммуникационными услугами, которые вытянул положительный отчет Netflix, о чем чуть позже.

Энергетика +4,33% Коммуникации +3,91% Финансы +2,15% Технологии +1,19% Сырье +1,04% Товары первой необходимости +0,94% Промышленность +0,87% Коммунальные предприятия +0,49% Медицина +0,05% Недвижимость -0,36% Циклическое потребление -0,61%

Падения прошлой недели

Своими достижениями и потерями лидеры и аутсайдеры индекса S&P 500 на этой неделе обязаны публикациям квартальных отчетов (или даже — переносом):

Компания Тикер Результат за неделю Archer Daniels ADM -23,67% Tesla TSLA -13,64% 3M MMM -10,92% Netflix NFLX +18,11% American Express AXP +9,97% International Business Machines IBM +9,3%

Акции Archer-Daniels-Midland (ADM) на прошлой неделе потеряли почти четверть стоимости из-за проблем с отчетностью. Самое большое однодневное падение акций компании с 1929 года произошло после отправки финансового директора Викрама Лутара в административный отпуск из-за расследования практики ведения бухгалтерского учета в своем сегменте питания ADM.

Расследование начато по запросу Комиссии по ценным бумагам о предоставлении документов. Компания отозвала прогноз по пищевому сегменту и планирует отложить публикацию прибыли за 4-й квартал и за весь год. Рынок крайне не любит проблем, связанных с бухгалтерским мошенничеством, поэтому, вероятно, капитализация компании будет продолжать снижаться.

Tesla (TSLA) упала после смешанного отчета. Компания находится между «двумя основными волнами роста». Рынок разочарован отсутствием прогнозов, а медиа разносят цитату из квартального отчета о вероятном замедлении темпов. Инвесторы этого боятся, а отсутствие четких цифр в прогнозах создает атмосферу неопределенности, которую так не любят рынки. Фактические данные были довольно неплохими.

Объем наличных средств вырос до $29 млрд, что при отсутствии долга делает баланс Tesla самым устойчивым из всех автомобильных корпораций. Хотя еще 5 лет назад рынок живо обсуждал возможность банкротства компании. При этом 67% всех обязательств покрывается наиболее ликвидными активами.

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире: она превзошла бывших лидеров Toyota RAV4 и Corolla, и заняла первое место в мировом рейтинге продаж 2023 года (было поставлено более 1,2 млн электрокаров). Хотя еще 5 лет назад автомобильная отрасль не верила в возможность экспансии электромобилей.

Но самое интересное не это. На телеконференции Илон Маск обнародовал много важной информации о долгосрочном потенциале развития компании.

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О новых заводах и технологиях производства:

Несколько лет назад я сказал, что, возможно, самой важной конкурентной характеристикой Tesla в будущем будут технологии производства, и вы действительно увидите, что это будет касаться нашего автомобиля следующего поколения.

Первой производственной площадкой для этого будет наша Gigafactory и штаб-квартира в Остине, штат Техас, а затем мы будем развивать ее и в других местах по всему миру. Вероятно, завод, который мы построим в Мексике, будет вторым, а затем будем искать третье место, возможно, до конца этого года или в начале следующего за пределами Северной Америки".

О технологии автономного вождения (FSD):

«Мы выпустили 12-тую версию FSD, которая является полной переработкой архитектуры, по сравнению с предыдущими версиями. В ближайшие недели мы будем распространять эту функцию на всех клиентов в США (>400 тыс. авто в Северной Америке).

О продаже лицензий технологии другим автокомпаниям:

«У нас было несколько разговоров в прошлом году, однако, большинство из них не верят, что это реально. Я думаю, что это станет очевидным, пожалуй, в этом году».

О собственных чипах и Dojo:

«Мы собираемся завершить разработку чипа третьего поколения, уже полностью свою технологию Tesla. Первое поколение было Mobileye, 2 поколение — Nvidia, а версия 3 будет уже производства Tesla.

Вполне возможно, что при правильных архитектурных решениях Tesla в будущем сможет иметь больше вычислительных ресурсов, чем остальные вместе взятые."

О перспективах:

«Я вижу путь, которым Tesla однажды сможет стать самой дорогой компанией в мире. Я подчеркиваю, что это нелегкий и очень трудный путь, но сейчас это вполне возможно. Раньше я бы не подумал, что это когда-нибудь сможет быть реальным сценарием».

Мне это напомнило прошлогодний отчет Microsoft, где рынок и инвесторы сначала фокусировались на тактическом замедлении «облачного» бизнеса, тогда как СЕО компании на телеконференции уже четко сказал сакральную фразу: «Наступила эпоха Искусственного Интеллекта». После этого Microsoft вырос за год на 68%.

По моему мнению, то же самое происходит с Tesla: рынок фокусируется на тактике, выпуская из виду стратегические перспективы. Проверим в следующем году.

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Взлеты прошлой недели

Акции American Express (AXP) растут после отчета. Прибыль и выручка хуже ожиданий, но компания дала сильные прогнозы. По данным American Express, с января 2022 года выручка выросла на 40%, а расходы пользователей кредитных карт — на 37%. В 2024 году AXP прогнозирует рост выручки на 9−11%, прибыль на акцию $12,65−13,15, при ожидании $12,38. Компания планирует увеличить квартальные дивиденды с $0,6 до $0,7 на акцию с 1-го квартала 2024 года.



Акции International Business Machines (IBM) тоже растут после отчета. Показатели компании превзошли прогнозы, а ее представители говорят о высоком спросе на ИИ.

IBM ожидает около $12 млрд свободного денежного потока в 2024 году, а также анонсировала дальнейшее сокращение персонала, который заменит искусственным интеллектом.

Акции Netflix ( NFLX) также существенно выросли после отчета. Количество платных абонентов выросло сразу на 13 млн (аналитики ожидали +8,7 млн), реклама — на 70% при среднем количестве пользователей 23 млн, что примерно на 8 млн больше, чем в прошлом квартале.

Аналитики инвестиционно-банковской консультативной фирмы Evercore ISI говорят: Если этот темп роста сохранится, Netflix вполне может достичь 50 миллионов пользователей и приблизиться к 10% своей абонентской базы к концу 2024 года. Теперь мы говорим о реальном масштабе, который может стать катализатором более значительного и постоянного перехода рекламного бюджета в сторону Netflix".

Также стоит отметить постоянно меняющуюся модель контента Netflix: спортивные трансляции, большее количество игр, лицензионные шоу и оригинальные сериалы.

Почему после хороших отчетов рынок может пойти в коррекцию

На этой неделе пройдет экватор сезона отчетов: по итогам пятницы отчитается уже 67% капитализации индекса S&P 500 (т.е. все тяжеловесы). Также на этой неделе мы увидим большинство отчетов именно технологических компаний: во вторник вечером одновременно опубликуют свои отчеты Microsoft, AMD, Google, в четверг — Apple, Amazon, Meta Platforms (facebook).

Аналитики повышают ожидания накануне отчетов, что может дать обратный эффект: компании не смогут превзойти слишком высокую планку, скорректируются и спровоцируют коррекцию широкого рынка, которую на Wall Street планируют выкупать. Как показывает статистический анализ сезонных колебаний за последние 94 года, рынки, обычно, хорошо растут в первой половине февраля, а следующие 2 недели зимы уже идет спад.