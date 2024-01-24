Деньги не помогли: как Саудовская Аравия провалила производство электрокаров

Эр-Рияд потратил миллиарды, пытаясь стать мировым центром электромобильной промышленности. Уже в 2026 году страна должна произвести 150 тыс. электромобилей. Однако, в прошлом году из импортных комплектующих тут было собрано только 800. О причинах провала рассказывает Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

В рамках более широкого плана наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который ставит задачу отвязать экономику страны от нефти и создать новые рабочие места, королевство инвестировало не менее $10 млрд в американскую компанию Lucid Motors, создало собственный автобренд Саудовской Аравии Ceer и построило завод производства электромобилей.

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии объемом $700 млрд поставил перед собой цель производить 500 тыс. электромобилей ежегодно к 2030 году. Цель на 2026 год — 150 тыс. авто.

Тем не менее, к декабрю 2023 года единственный автомобильный завод королевства, открытый в сентябре прошлого года, собрал около 800 автомобилей на основе комплектов, поставленных из Аризоны.

Трудно привлечь партнеров

Саудовской Аравии в прошлом не удавалось привлечь автомобилестроителей. Японская Toyota отклонила сделку в 2019 году, сославшись на высокие затраты на рабочую силу, отсутствие местных поставщиков и маленький внутренний рынок.

Сейчас в мире популярна тенденция энергетического перехода и отказ от авто, которые работают на грязном для экологии топливе. Но именно нефть — сырье для бензина и дизеля — десятилетиями финансировала экономику Саудовской Аравии.

«Страна столкнется с огромной конкуренцией со стороны авторитетных промышленных предприятий и сложившихся цепочек поставок», — сказал глобальный аналитик EY по передовому производству и мобильности Гаурав Батра. «Многое должно измениться, прежде чем эта отрасль обретет форму и действительно станет звездной».

Китай доминирует в новой цепочке поставок, а также в производстве электромобилей. Китайская BYD стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, обогнав Tesla в конце прошлого года, хотя закон США о снижении инфляции, целью которого являются инвестиции в создание экономики с низким уровнем выбросов углекислого газа, может направить десятки миллиардов долларов на производство электромобилей.

Для Саудовской Аравии одной из самых больших трудностей является привлечение производителей автокомпонентов — от автомобильных дверей до двигателей — когда нет значительной собственной промышленности, которая могла бы предложить внутренние поставки.

Отечественный производитель электромобилей Ceer, совместное предприятие PIF и тайваньской компании Foxconn, планирует начать выпуск к 2025 году, но завод еще не построен.

Источник Reuters, знакомый с Ceer, сообщил о низкой вероятности того, что компания сможет выпустить авто в эксплуатацию до 2026 года.

Взяли слишком высокую планку

Аналитики также скептически отнеслись к предварительным результатам.

«Мы не верим в такие высокие (саудовские) показатели производства, потому что такой высокий уровень внутреннего производства потребует значительного экспорта из региона», — сказала эксперт S&P Global Mobility Татьяна Христова. «Это возможно, но мы не видим, чтобы это произошло в пределах нашего горизонта прогнозирования».

В октябре южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и PIF объявили о создании совместного предприятия, которое построит завод для производства двигателей внутреннего сгорания и электромобилей, а затем уже вместе с Lucid и Ceer создаст кластер заводов в Джидде.

Этого будет недостаточно, чтобы убедить «производителей оригинального оборудования провести локализацию», — считает Татьяна Христова. Ceer будет закупать компоненты у немецкого BMW, включая аккумуляторы — самую дорогостоящую часть электромобиля.

Глобальный вице-президент Lucid Фейсал Султан в декабре заявил агентству Reuters, что Саудовской Аравии необходимо присутствие критически важных поставщиков, и ее завод в Саудовской Аравии занимается только повторной сборкой автомобилей, ранее собранных и проверенных на качество на площадке компании в Аризоне.

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Подход компании, который заключается в сохранении цепочки поставок и производства автомобилей в Соединенных Штатах, может побудить другие компании создать предприятия по вторичной сборке, чтобы получить доступ к прибыльным саудовским стимулам для локализации, — сказал руководитель саудовского автопроизводящего сектора.

Но это может препятствовать расширению местного производства, поскольку страна продолжит импортировать автомобили иностранного производства.

Производство стратегического значения

На переговорах ООН по климату в Дубае в декабре почти 200 стран согласились начать сокращение глобального потребления ископаемого топлива после того, как Организация стран-экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией выступила против более жестких формулировок о поэтапном отказе от угля, нефти и газа.

Королевство стремится улучшить свою репутацию в области устойчивого развития, и уделяет автомобилям Lucid видное место на государственных конференциях.

В течение следующего десятилетия правительство Саудовской Аравии согласилось купить до 100 000 автомобилей Lucid, а Саудовский фонд промышленного развития (SIDF) предоставил Lucid беспроцентный кредит в размере $1,4 млрд в 2022 году для финансирования строительства завода.

PIF владеет 60% Lucid, и по состоянию на август 2023 года инвестировал в компанию не менее $5,4 млрд.

«Я не думаю, что Lucid — это проект, в который они (PIF) ввязались, чтобы получить большую прибыль… Это, скорее, стратегические отношения. Развитие автомобильной экосистемы в королевстве — это огромная победа для них», — сказал Султан.

В прошлом году официальные лица Саудовской Аравии заявили, что надеются, что королевство станет центром производства и поставок аккумуляторов для электромобилей.

Но для этого ему необходимо сырье, в частности, литий, который, как сообщил вице-министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид бин Салех Аль-Мудайфер, был одним из металлов, которые королевство стремилось производить, хотя о запасах не было объявлено.

Роберт Уилт, генеральный директор горнодобывающей компании Maaden, которая поддерживается PIF, сказал, что попытки извлечь литий из соленой воды находятся на пилотной стадии.

«У нас в королевстве развивается автомобильная промышленность, которой потребуются материалы для аккумуляторов для электромобилей. Мы, вероятно, не найдем этого вовремя, поскольку заводы строятся, поэтому нам придется выходить на улицу и добывать их», — сказал Уилт.

Эксперты говорят, что, какими бы ни были препятствия, у Саудовской Аравии есть финансы, чтобы их преодолеть.

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«Я не сбрасываю со счетов PIF, потому что за ними стоит огромный объем ресурсов», — сказал Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin. Он также был главным операционным директором в Nissan, где курировал запуск Nissan Leaf, одного из первых электромобилей массового производства.

«Деньги могут решить практически все, но это будет намного больше денег, чем все думают на первый взгляд», — сказал Палмер.