Баффет хочет отобрать у Маска первенство в производстве электрокаров

Несмотря на короткую рабочую неделю (в понедельник рынки отдыхали), поводов для роста было немало: NASDAQ-100 и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Что этому предшествовало и чего ждать дальше, «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Главные события прошлой недели и их влияние на рынок

Прошедшая неделя началась бурно: на выборах в Тайване победил действующий проамериканский президент, который поддерживает отделение острова от Китая; коалиция США и Британии нанесла удары по вооруженным формированиям хуситов в Йемене в ответ на провокации и атаки по гражданским кораблям в Красном море. Вдобавок, в ночь на четверг Иран и Пакистан обменялись ударами, хотя на официальном уровне выразили намерение сотрудничать и вместе расследовать инцидент.

На фоне происходящего во вторник-среду рынок попытался войти в коррекцию. Однако, цены на нефть остались стабильными: участники энергетического рынка пока не видят проблем с ее поставкой и добычей в регионе. Следовательно, цены остаются стабильными и не создают угрозы ускорения инфляции.

Параллельно в Швейцарии прошла сессия ежегодного экономического форума в Давосе, где часто звучал тезис, что рынки в США и Европе слишком оптимистичные относительно темпов и количества снижений процентных ставок. Рынок облигаций их услышал и скорректировался почти на 3%, а доходности 30-летних гособлигаций США превысили 4,3% годовых.

Это повлияло на циклические отрасли, в частности, акции автомобильных компаний: рост ставок создает угрозу для дальнейшего потребительского спроса и, теоретически, будет негативно влиять на дальнейшую активность. Поэтому сектора, ориентированные на конечных потребителей (В2С), показали более слабую динамику в течение недели, чем технологические акции, где бизнес, в основном, ориентируется на корпоративных крупных клиентов (В2В).

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Взлеты и падения

Обновить исторические максимумы широким индексам помогли только секторы технологий и коммуникаций.

Технологии 4,38% Коммуникации +2,29% Промышленность +0,26% Финансы +0,11% Товары первой необходимости -0,98% Циклическое потребление -1,02% Медицина -1,24% Недвижимость -1,35% Энергетика -2,01% Сырье -2,08% Коммунальные предприятия -3,12%

В секторе технологий настоящее ралли выдали акции полупроводниковых компаний. Крупнейшая производственная компания в мире, Taiwan Semiconductor (TSM), отчиталась о прибыли и выручке лучше ожиданий. Выручка за 4-й квартал упала на 1,5% г/г, но выросла на 13,6% по отношению к 3-му кварталу. Чистая прибыль упала на 19,3%, но глава компании заявил, что бизнес достиг дна и 2024 год станет годом здорового роста. В этом году, по прогнозу компании, ее выручка должна вырасти, как минимум, на 20%.

Такие оптимистичные заявления привели к стремительному росту полупроводниковых компаний, что поддержало рост технологического сектора. Ведь полупроводниковый бизнес более устойчив к колебаниям процентных ставок, поскольку направлен на клиентов-производителей оригинальной продукции.

Однако, и В2С-компании не стоит сбрасывать со счета: свежие данные по розничным продажам указали на силу американских потребителей. Розничные продажи выросли на 0,6% в декабре (4% в годовом измерении). Основной рост был в таких категориях, как «еда и рестораны», «онлайн-шопинг», «затраты на авто и запчасти». Единственная категория, которая подверглась падению, — «затраты на бензин», ведь цены на топливо в США действительно существенно упали. Сэкономив на топливе, американские потребители направили сбережения на другие покупки, что поддержит В2С-бизнес.

Об этом же свидетельствует и свежее обновление данных настроений потребителей (Consumer Sentiment) от Университета Мичиган, которое вышло в пятницу и прибавило силы рынкам. Индекс настроений вырос на 13% и достиг самого высокого уровня с июля 2021 года. Оптимизм потребителей построен на уверенности, что инфляция пошла на снижение (на фоне снижения стоимости топлива). За последние два месяца настроения выросли на 29%, что стало самым большим двухмесячным ростом с 1991 года, когда закончилась рецессия.

То есть видим существенное улучшение, которое должно найти свое отражение в хороших квартальных данных корпораций в течение следующих 2 недель.

В аутсайдерах оказались проигрывающие от роста процентных ставок компании, а среди лидеров — сплошные полупроводниковые компании:

Компания Тикер Результат за неделю United Airlines UAL -12,57% Discover Financial DFS -7,83% Humana HUM -5,11% Advanced Micro Devices AMD +11,43% Applied Materials AMAT +10,41% Broadcom AVGO +5,63%

Акции United Airlines, оператора авиаперевозок в США, упали после отмены почти 2000 рейсов по всей стране из-за ухудшения погодных условий в северных штатах: циклон принес значительное снижение температуры и метель. Добавляет негатива и вынужденное приземление самолетов Boeing 737 MAX, пока продолжается проверка безопасности.

Акции кредитного бюро Discover Financial Services обнародовали слабый квартальный отчет: компания сталкивается с ростом проблемных займов, что заставило ее увеличить резервы до $1,3 млрд на покрытие долгов.

Humana, одна из крупнейших медицинских страховых компаний США, снизила прогноз прибыли на 2023 финансовый год до $26,09 за акцию из-за неожиданного роста цен на медицинские услуги. Это окажет негативное влияние на маржинальность бизнеса, ведь при таких условиях компании приходится больше тратить на покрытие страховых полисов.

УAMD, Applied Materials, Broadcom есть общая причина роста: надежды на хорошие отчеты после комментариев менеджмента Taiwan Semiconductor. К тому же, спрос на чипы искусственного интеллекта продолжает расти (это больше позитив для AMD, Broadcom) — на это указал как TSM, так и, например, Марк Цукерберг, гендиректор Meta.

Главные события этой недели

Чиновники ФРС берут паузу в публичных комментариях по поводу монетарной политики вплоть до 31 января, когда состоится очередное заседание регулятора.

На этой неделе в фокусе рынка будут квартальные отчеты, отчитываются первые технологические гиганты: Netflix — во вторник, Tesla — в среду, оба после закрытия рынка. У обоих отчетов есть своя интрига.

У Маска хотят отобрать первенство в производстве электрокаров

Tesla уступила лидерство в общемировых продажах электромобилей. Впервые компанию Илона Маска обогнал китайский конкурент. За последний квартал 2023 года концерн BYD реализовал 525 409 электрокаров. В то время, как Tesla продала 484 507 машин за тот же период.

По данным компании, 96% производимых автомобилей были Model 3 и Model Y, на остальные 4% приходятся более дорогие Model X и Model S.

Илон Маск не собирается уступать лидерство: недавно он пообещал, что в 2024 году Tesla будет расти «быстрее», чем любая другая автомобильная компания в мире.

Между тем, BYD, финансируемый известным американским инвестором Уорреном Баффетом, считается самым быстрорастущим в мировой автопромышленности.

BYD — не единственная компания, которая может составить достойную конкуренцию Tesla. Недавно немецкая Audi AG и китайская FAW подписали соглашение о запуске совместного проекта по производству электромобилей, — об этом сообщается на сайте Audi.

Планируется, что выпуск электрокаров начнется в 2024 году на автозаводе в китайском городе Чанчуни. Строительство завода оценивается более чем в $4,62 млрд. Audi к настоящему моменту поставил на китайский рынок около 7 млн автомобилей. Совместное предприятие FAW-Audi в 2020 году реализовало в материковой части Китая более 726 тыс. машин. Это стало рекордным показателем за 30 лет работы Audi на китайском рынке.

Ранее китайский производитель электромобилей Xpeng Motors анонсировал новую функцию автономного вождения электромобилей. Посредством этого он решил бросить вызов таким конкурентам, как Tesla. Функция позволит электромобилям автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, а также обгонять автомобили и выезжать на шоссе. Поставки седана Xpeng P7, прямого конкурента Tesla Model 3, начались в июне прошлого года.

Это, к тому же, третий по величине в мире производитель аккумуляторов для электромобилей. Компания недавно нацелилась на европейский рынок, и планирует открыть завод в Венгрии во избежание каких-либо торговых ограничений.

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Netflix расширяет круг зрителей

Похоже, план Netflix привлечь клиентов с помощью более дешевой подписки на рекламные блоки сработал. На проходившей на прошлой неделе отраслевой конференции президент Netflix по рекламе Эми Рейнхард сообщила, что теперь этой опцией пользуются 23 млн зрителей, два месяца назад их было на 8 млн меньше.

Эми Рейнхард также отметила, что 85% таких пользователей смотрят сериалы и фильмы не менее двух часов в день. Подписка с рекламой, напомним, обходится пользователям в $6,99 — против стандартных $15,49. Примечательно, что до этого у сервиса был рост подписчиков из-за запрета на обмен паролями к аккаунту.

Идею Netflix с рекламой уже подхватывают и другие стриминги: так, Amazon Prime Video с 29 января ведет рекламные блоки. Отключить их можно будет, доплачивая 2,99 доллара в месяц сверх базового тарифа.