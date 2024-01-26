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26 января 2024, 7:49 Читати українською

«Минус» $6 трлн за 3 года: почему падает фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти

КНР готовится потратить сотни миллиардов долларов для поддержки фондового рынка. В то же время, аналитики убеждены, что остановить его падение не удастся — проблемы Китая гораздо более глубокие, и деньгами здесь не помочь. Что именно происходит в стране и стоит ли покупать акции местных компаний со скидкой, разбирался «Минфин».

КНР готовится потратить сотни миллиардов долларов для поддержки фондового рынка.

Мир растет — Китай падает

Начало года оказалось одним из худших в истории для фондового рынка КНР. Ключевой индекс материкового Китая Shanghai Composite в январе уже обвалился на 7%, а второй по значению Shenzhen Component — на 10%. Не лучше ситуация и на Гонконгской бирже, которая воспринимается, как ворота китайских компаний на глобальные рынки, — ключевой местный индекс Hang Seng тоже снизился на 10%.

Еще хуже ситуация на китайских рынках выглядит в долгосрочной перспективе, ведь они падают уже в течение трех лет. Начиная с января 2021 года, Shanghai Composite снизился на 17%, а Hang Seng — на невероятные 43%.

Изменения индекса Hang Seng за 5 лет

По оценкам Bloomberg, в целом, от пиков 2021 года капитализация китайских компаний сократилась примерно на $6 трлн. Для сравнения: сейчас биржи материковой части страны оцениваются в $9,6 трлн, а Гонконга — в $4,7 трлн.

Shanghai Composite находится на уровне июня 2020 года, когда общество и ключевые экономики мира испытывали шок от распространения коронавируса и связанных с ним ограничений. Hang Seng сейчас даже ниже того периода — показатели индекса близки к уровням финансового кризиса 2008 года.

Особенно неутешительные эти данные на фоне стремительного роста стоимости компаний в других частях света. Ключевой американский индекс S&P 500 в прошлом году взлетел на 25%, а с начала этого года прибавил еще 2% и обновил исторический максимум.

Немецкий DAX в прошлом году подорожал на 19,6%, а в январе продолжил рост, тоже находясь на самом высоком уровне за всю историю. Особенно же китайских инвесторов должен огорчать невероятный успех соседней Японии, где индекс Nikkei 225 в прошлом году взлетел на невероятные 27%, а в этом году уже успел прибавить более 8%.

Почему Китай падает

Обвал акций китайских компаний происходит вопреки тенденциям на глобальных рынках, соответственно, и причины этого, в основном, внутренние. При этом за последние годы возникали и исчезали различные факторы, которые все вместе работали на его ослабление.

Политика нулевой толерантности к ковиду

Хотя практически весь мир пошел на карантин из-за коронавируса, в КНР ограничения были значительно более продолжительными и строгими. Даже из-за незначительного распространения болезни останавливалась жизнь в отдельных провинциях или кварталах мегаполисов.

В этих условиях страдало как внутреннее потребление, так и производство и экспорт продукции — останавливали работу ключевые предприятия, и даже самый важный для страны порт Шанхая.

Только в конце 2022 года, после массовых акций протестов и столкновений демонстрантов с правоохранителями, Китай отменил ограничения.

Вмешательство власти в бизнес

Прошлые годы продемонстрировали, что период, когда Компартия разрешает свободное развитие предпринимательства, завершился. Началось все в 2020 году, когда власти остановили IPO одной из крупнейших финкомпаний страны Ant Group, входившей в конгломерат Alibaba. Основатель корпорации Джек Ма решил, что публичность и критика правительства помогут решить проблему, но прогадал. Давление усилилось, акции Alibaba обрушились, а сам Ма был вынужден скрываться. В конце концов, основатель компании покинул страну, а его компания стоит в 4 раза дешевле, чем накануне конфликта.

В дальнейшем Компартия стала все более активно вмешиваться в частный сектор. Ввела ограничения для частных школ, в результате чего рухнул рынок, который оценивался в $100 млрд. Например, акции образовательной группы TAL Education с 2021 года рухнули почти в 8 раз.

Также власти решили, что дети в стране слишком много проводят времени за видеоиграми, а потому начали давить на их производителей и вводить ограничения. Самое же большое влияние на рынок оказало то, что стало понятно — партия может нанести удар по любому сектору и предусмотреть ее действия невозможно.

Как отмечает валютный стратег Mizuho Bank Кен Ченг, иностранные инвесторы ожидают дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса, а механизмы решения проблем собственности все еще не введены.

Долговый кризис

В последнее десятилетие строительная отрасль стала локомотивом китайской экономики, но в 2021 году пузырь недвижимости лопнул. Началось все с пресловутого застройщика Evergrande, который накопил долгов на $330 млрд и не смог по ним рассчитываться. В конце концов, в прошлом году компания начала процедуру банкротства и отчаянно борется, чтобы избежать ликвидации.

В конце прошлого года не смог выполнить обязательства по долларовым облигациям другой крупный застройщик страны Country Garden, общая сумма долгов которого достигает $186 млрд, а в прошлом году он зафиксировал $7 млрд убытков.

Однако, финансовые обязательства застройщиков — это лишь верхушка айсберга долговых нагрузок.

Общий долг страны (т.е. правительства, компаний и граждан, но без учета банков) в этом году обновил рекорд, достигнув 286,1% ВВП страны. Это все еще меньше, чем в Японии, но уже больше США и ЕС. Однако, хуже всего то, что долги стремительно растут, еще в 2008 году этот показатель составлял около 150%.

Один из аспектов этого кризиса — катастрофические долги местных властей, которые, по разным оценкам, колеблются от $4,9 трлн до $12,8 трлн. Сколько на самом деле — точно неизвестно, ведь аналитики не доверяют официальной статистике. Ранее основным источником доходов местных властей была продажа земли, но с кризисом на рынке недвижимости поток средств останавливается. В результате, страну может ожидать волна дефолтов муниципалитетов.

Санкции США

Фондовый рынок КНР потерпел удар в результате торговой войны с США еще при президентстве Трампа. Тогда падение было непродолжительным, однако Байден нанес новый удар.

Американцы ограничили экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта, вне зависимости от того, где они производятся. Кроме того, были запрещены американские инвестиции в разработку технологий, которые могут способствовать военной модернизации страны. Как следствие, КНР проигрывает гонку за развитие ИИ и его внедрение в экономику.

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Замедление экономики

По оценкам властей, в прошлом году ВВП Китая вырос на 5,2%. Для большинства стран мира это был бы хороший показатель. Однако, в 2010-тые экономика демонстрировала всегда лучшие показатели.

Ожидается, что в этом году рост замедлится, в лучшем случае, до 4,6%, а в 2025 году — до 4,3%. Причина в том, что страна, по факту, исчерпала потенциал для стремительного роста. Ранее он базировался на западных инвестициях и превращении страны в «мировую фабрику», а затем — на буме строительства. Однако, девелоперы переживают не самые лучшие времена, а иностранные инвестиции сокращаются.

«Замедление экономики Китая является структурным, и вызвано прекращением беспрецедентного роста кредитования и инвестиций за последнее десятилетие», — отмечает директор по исследованию китайских рынков в Rhodium Group Логан Райт. Далее, объясняет он, финансовая система просто не способна генерировать такой же рост кредитования.

К тому же, в стране уже два года подряд сокращается население. В 2023 году жителей страны стало на 2 млн меньше. По прогнозу, к 2050 году население КНР сократится на 100 млн, а к 2100 году — почти в два раза. Как следствие, с каждым годом будет все больше страдать внутренний спрос, а компаниям будет сложнее искать работников.

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«В 2040-х годах сокращение населения сделает невозможным рост экономики. Без резких изменений в политике уже 2030-е станут хуже, чем 2020-е», — отмечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиксорс.

Как Китай будет спасать фондовый рынок

Компартия готовится использовать свой любимый рецепт решения проблем — засыпать их деньгами. По данным Bloomberg, политики планируют использовать 2 трлн юаней (около $278 млрд) с оффшорных счетов госкомпаний и направить их на покупку акций через Гонконгскую биржу. Как объясняют эксперты, власти решили использовать именно оффшорные средства, чтобы финансовые вливания не привели к ослаблению юаня.

Ожидание масштабного выкупа обнадежило инвесторов. По сравнению с прошлой неделей, Shanghai Composit уже прибавил 2,5%, а Hang Seng — 4,5%.

В то же время, специалисты сомневаются, что государственные деньги помогут развернуть тенденцию. В 2015 году, во время предыдущего обвала, правительство выделило на покупку акций и поддержку ликвидности брокеров 3 трлн юаней, то есть вполовину больше, чем сейчас, но тогда турбулентность на рынке продолжалась еще год, а к уровню накануне падения индексы так и не вернулись.

«Сами лишь государственные закупки исторически имели ограниченный успех в изменении настроений на рынке, если дальше не было других шагов», — отмечает стратег Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

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На фоне государственной помощи китайский рынок может временно оттолкнуться от дна и быть интересным для спекулятивной торговли. Однако, для долгосрочных инвесторов он остается крайне рискованным. Нет никаких признаков того, что власти готовы решать структурные проблемы, наладить отношения с Западом и оставить бизнес в покое. Как отмечает директор по инвестициям Foundation Asset Management HK, Китай действительно предлагает хорошую цену акций, но катализаторов для роста там просто нет.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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