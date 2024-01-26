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26 января 2024, 16:33 Читати українською

Пока Маск оправдывается, Microsoft ставит новые рекорды

Это была неделя взлетов и достижений, когда экономика, финансовые рынки и отдельные компании демонстрировали уверенное движение вверх. Инвесторы, похоже, уже не ждут снижения ставок и спешат покупать акции прямо сейчас. Кто переживает самые лучшие времена, а кто все же страдает от кризиса, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Это была неделя взлетов и достижений, когда экономика, финансовые рынки и отдельные компании демонстрировали уверенное движение вверх.

Рынки обновляют рекорды

В течение недели главный индекс американского рынка акций, S&P 500, только то и делал, что обновлял исторические максимумы — как начал в позапрошлую пятницу, так и не мог остановиться. Данные из макроэкономических и корпоративных «фронтов» только прибавляли оптимизма. Ветеран Dow Jones пытался догонять, даже установил максимум в понедельник, впервые в своей истории перевалив за 38 000, но, в конце концов, несмотря на всю жадность инвесторов, сил на новые рекорды не хватило.

Nasdaq на этой неделе рекорды не бил, максимальное значение держится еще с ноября 2021 года, но если инвесторы не уймут страх упустить возможность заработать (FOMO), то не исключено, что нового максимума ждать не так уж долго. Жадность двигает рынком, и знаменитый «Индекс страха и жадности» от СNN уже не первую неделю указывает на «экстремальную» жадность инвесторов.

Оставили ставки в покое

Экономика США продолжает удивлять, решительно опровергая прогнозы рецессии, которые уверенно делали известные экономисты и инвесторы в начале прошлого года, на фоне достаточно успешной борьбы ФРС с инфляцией. Охлаждение инфляции, рекордно низкий уровень безработицы, рост заработной платы — все это помогло стимулировать потребительские расходы и инвестиции, и, в конце концов, обеспечить рост ВВП в четвертом квартале на 3,3%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые 2%.

Значит, стратегия «мягкой посадки» от ФРС, как и план в части «higher for longer», который предусматривает удержание ставки центрального банка на нынешнем высоком уровне в течение длительного времени, пока в действии. И похоже, что рынок, который долго не желал с этим мириться и делал ставку на «разворот» ФРС, меняет свое мнение. По крайней мере, рынок фьючерсов на ставку центрального банка указывает на то, что вероятность снижения ставки на заседании в марте уже меньше, чем шансы на то, что ФРС оставит ее на текущем уровне.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), руководство которого заседало в четверг, сохранил процентные ставки неизменными и пообещал удерживать их на нынешнем рекордно высоком уровне столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому показателю в 2%. Во время итоговой пресс-конференции Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что руководство банка единогласно соглашается с тем, что дискуссия о снижении процентных ставок преждевременна. Значит, есть еще и европейский вариант «higher for longer».

Техногиганты растут, а Маск разочаровывает

Сезон корпоративных результатов набирает обороты. Кто-то откровенно разочаровывает, как Tesla, кто-то приятно удивляет, как Netflix, а, в целом, среднее значение маржи чистой прибыли (net profit margin) для компаний S&P 500 снижается. Учитывая результаты компаний, которые уже успели отчитаться, в четвертом квартале прошлого года она составила 10,7%, что ниже показателей третьего квартала (12,2%), четвертого квартала 2022 года (11,2%) и среднего значения за последние пять лет (11,5%).

Снижение прибыльности является одной из ключевых проблем Tesla: машины плохо продаются, и приходится снижать цены, что уменьшает прибыль. Есть еще один выход из ситуации — предложить рынку новые модели, но, похоже, что с этим у компании проблема. Новых моделей нет, если не считать Cybertruck. Хотя назвать новым автомобиль, выпуск которого был анонсирован пять лет назад, как-то язык не поворачивается.

На конференции, посвященной квартальным результатам, Маск пытался подсластить горечь поражения в четвертом квартале рассказами об автомобиле нового поколения, выпуск которого планируется компанией. Но, учитывая опыт щедрых, но иногда пустых обещаний «гения бизнеса» и отсутствие прототипа нового автомобиля, рынок на этот раз похоже «не купился». Как и не наполнился энтузиазмом от заявлений Маска о том, что «люди думают о Tesla, как об автомобильной компании, тогда как они должны думать о Tesla, как о компании, занимающейся искусственным интеллектом и робототехникой».

Кстати, лично мне кажется, что все как раз наоборот. Рынок оценивает Tesla, как технологическую компанию, что обуславливает высокую цену на акции, в то время, как компания страдает от проблем, типичных для автостроителей: отсутствие популярной новой модели и безумной конкуренции, особенно со стороны китайцев. В результате, после объявления результатов, даже при всех усилиях Маска спасти ситуацию, акции потеряли аж 12%.

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В целом, хорошая неделя для рынков, а особенно для «Великолепной семерки», за исключением Tesla. Капитализация Apple превышает $3 триллиона, Microsoft наконец-то тоже достиг этой вершины, Alphabet уверенно шагает к $2 триллионам, а МЕТА, на которой осенью 2022 года «ставили крест», на этой неделе стала еще одним, шестым, членом «триллионного» клуба, за полтора года продемонстрировав рост цены акций более чем в четыре раза.

С маленькими компаниями все не столь оптимистично, но основные индексы продолжают расти, а владельцы ETF, которые копируют их динамику, богатеют. Жадность доминирует!

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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