Тренд на быстрое питание распространяется по миру. Все больше людей предпочитают перекусы и меньше времени тратят на готовку. Каковы перспективы у компаний, которые удовлетворяют эту потребность человечества, и на кого из них стоит обратить внимание, разбирался «Минфин».
«Минфин» решил заработать на хлопьях из американских кинофильмов: почему выбрали именно их
Быстрые калории
Формируя консервативный портфель, «Минфин» решил расширить присутствие в нем производителей пищевых продуктов. В прошлый раз редакция добавила акции одной из крупнейших агрокомпаний мира Archer-Daniels-Midland, а в этот раз сосредоточилась на представителе масс-маркета Kellogg Company.
Это одна из старейших американских компаний, которая производит кукурузные хлопья и другие сухие завтраки, а также чипсы и снеки.
В предыдущей статье редакция рассказывала о потенциале рынка продуктов питания, который, если коротко, опирается на то, что люди едят больше и лучше. Теперь же следует понять, какое будущее эксперты прогнозируют именно для этого направления продуктов.
По состоянию на начало текущего года глобальный рынок сухих завтраков оценивался в $77 млрд, а, по прогнозам, темпы его роста к 2028 году составят 5,8% в год, — говорится в исследовании Mordor Intelligence.
Еще более оптимистичные данные обнародовала другая исследовательская компания — Data Bridge Market Research. Согласно им, рынок сухих завтраков будет расти на 6% ежегодно. В компании отмечают, что сегмент готовых завтраков будет доминировать на рынке из-за роста привычки есть «на ходу» у все большей части населения.
«Рост рынка происходит благодаря изменению пищевых привычек людей и влиянию западной культуры: потребители предпочитают легкодоступную пищу, которая не требует готовки», — добавляют аналитики Mordor intelligence.
Еще больше эксперты оценивают рынок соленых закусок. Это, прежде всего, чипсы, но также разнообразные крекеры, соленые кукурузные палочки, арахис
Прогноз потребления соленых закусок
Лидером сегмента снеков, по оценкам Precedence Research, как были, так и будут оставаться картофельные чипсы. В то же время, из-за тренда на здоровое питание во всем мире растет популярность зерновых батончиков, фруктовых чипсов и других продуктов с меньшим количеством сахара и соли.
Знакомство с компанией
Kellogg Company — компания, у которой значительная доля во всех вышеперечисленных сегментах: сухие завтраки, чипсы, другие закуски, зерновые и протеиновые батончики.
Компания была основана в 1906 году Вилом Келлогом, который изобрел кукурузные хлопья. Сначала они подавались только в одном санатории, где и работал изобретатель, затем хлопья стали посылать по почте бывшим посетителям заведения. В конце концов, стало ясно, что продукт приобретает популярность и им следует заниматься более целенаправленно.
Большую часть своей истории компания специализировалась именно на хлопьях, расширяя географию продаж и привлекая новые целевые группы. Например, с 70-х годов активно пропагандировала употребление хлопьев среди взрослых, хотя раньше они считались преимущественно детским продуктом. На данный момент в портфеле Kellogg's десятки различных торговых марок сухих завтраков. Самые известные: одноименные Kellogg's, а также Frosties, Special K, Zucaritas, Corn Flakes, Nutri-Grain и многие другие.
В новом веке Kellogg's стала расширять влияние на смежных рынках. Преимущественно благодаря покупке других компаний. В 2001 году почти за $4 млрд было приобретено производителя крекеров Keebler, в 2017 году — за около $600 млн производителя протеиновых батончиков Rxbar, также в ее собственность перешло большое количество меньших компаний и брендов.
Самым громким событием стала покупка бренда чипсов Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд. Это сделало Kellogg's вторым в мире производителем снеков, который уступает только PepsiCo (бренды Lay's и Cheetos).
Сколько зарабатывает Kellogg's
Капитализация Kellogg Company на данный момент оценивается в $20,5 млрд. Это далеко от пиков 2016 года, когда она стоила примерно на 35% дороже.
В то же время, у компании хорошие показатели соотношения цены к прибыли (P/E) — 24. Если упростить этот показатель, то он означает, что при нынешнем уровне прибыли компания в случае ее покупки окупится за 24 года. Это примерно столько же, сколько у Mondelez и Procter & Gamble, и существенно ниже, чем у гигантов массовых товаров — Colgate-Palmolive (41) и PepsiCo (31). Хотя, например, Unilever недооценена, ее P/E составляет 14,5, что, в целом, традиционно для многих европейских компаний.
Kellogg's прибыльная. В прошлом году она заработала $1,5 млрд, а во втором квартале этого года — $357 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж за квартал составил $4,04 млрд, что на 4,6% больше, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а без учета курсовой переоценки этот показатель вырос бы до 7%.
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Около половины всех продаж компании приходится на Северную Америку, однако, этот рынок растет самыми низкими темпами — всего 3,7% в год. При этом, органические продажи (без учета влияния валютных курсов) в Европе выросли на 10,5%, Латинской Америке — 9,2%, а в Азии, Ближнем Востоке и Африке — почти на 14%.
Компания выплачивает щедрые дивиденды — 4% годовых. Для сравнения: у PepsiCo они 2,7%, а у Coca-Cola — 3,2%.
Kellogg's на пороге разделения
Уже в начале октября Kellogg должна разделиться на две независимые публичные компании: Kellanova и WK Kellogg Co.
Большей из них станет Kellanova, которая получит в свое распоряжение все подразделения за пределами США, а также будет заниматься снеками и дополнительной продукцией в самих Штатах.
При этом WK Kellogg Co. останутся исключительно сухие завтраки, и только в Северной Америке. Брендами хлопьев, вроде Kellogg's или Frosties, смогут распоряжаться обе компании — прямо на разных рынках.
На предыдущем этапе планировалось выделение еще одной компании, которая занималась бы инновационными разработками вегетарианских продуктов, но это совсем небольшой бизнес и, в конце концов, его решили не отделять.
Как объясняют аналитики, долгие годы принцип Kellogg's был следующим: она продает хлопья в США, получает от этого значительную прибыль и вкладывает деньги в развитие других направлений и в другие рынки. Однако, сейчас этот метод начал давать сбой. Как видно из статистики выше, международные рынки растут быстрыми темпами, а вот американский — тормозит. Формально, +3,7% — это тоже неплохо, но достигаются они преимущественно продажами снеков, а вот интерес покупателей к сухим завтракам снижается.
Можно сказать, что Kellogg Company сейчас напоминает ящерицу, которая пытается сбросить свой хвост и благодаря этому двигаться гораздо быстрее. Конечно, руководители компании уверяют, что такое деление пойдет на пользу не только «ящерицам», но и «хвосту». Мол, обе новые компании смогут быстрее принимать решения и реагировать на вызовы. Однако, часть инвесторов таким шагом не удовлетворены. По их мнению, продажи хлопьев в США будут и дальше сокращаться, что приведет к угасанию одной из новых компаний. При этом международный бизнес и снеки действительно будут стремительно развиваться. Кто прав — покажет время.
Kellogg's — не единственная компания, которая в последнее время решила избавиться от части своей деятельности. Похожим путем пошла Johnson & Johnson, отделившая бизнес по производству потребительских товаров (мыло, косметика, лейкопластыри
Согласно плану разделения, акции Kellogg's превратятся в Kellanova. Также инвесторы получат по новой акции WK Kellogg Co на каждые 4 акции нынешней компании в своем портфеле.
Именно исходя из такого принципа разделения, «Минфин» и решил добавить в свой консервативный портфель сразу 4 акции Kellogg's, чтобы вскоре увидеть там еще одну компанию.
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Финансовые результаты
«Минфин» добавил акции Kellogg Company по цене $59,22. С момента покупки ценные бумаги выросли на 1,59%. Все активы в консервативном портфеле подорожали с момента покупки в среднем на 1,85%.
Лидер роста — одна из любимых компаний Баффета — нефтегазовый гигант Occidental Petroleum Corporation. Благодаря высоким ценам на энергоносители он уже прибавил в цене почти 12,8%.
Самое существенное снижение демонстрирует аграрная компания Archer-Daniels-Midland, которая на фоне снижения цен на зерновые потеряла около 6,8%.
Консервативный портфель «Минфина»
|Компания (фонд)
|Цена на момент покупки
|Количество приобретенных акций
|Текущая цена акции
|Изменение цены, %
|Ожидаемые дивиденды, %
|Occidental Petroleum Corporation
|58,8
|2
|66,32
|12,79
|1,16
|Technology Select Sector SPDR Fund
|166,01
|1
|169,35
|2,01
|0,78
|Kellogg Company
|59,22
|4
|60,16
|1,59
|4
|iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF
|96,6
|1
|93,18
|-3,54
|3,9
|Archer-Daniels-Midland
|84,94
|1
|79,19
|-6,77
|2,23
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