«Минфин» решил заработать на хлопьях из американских кинофильмов: почему выбрали именно их

Тренд на быстрое питание распространяется по миру. Все больше людей предпочитают перекусы и меньше времени тратят на готовку. Каковы перспективы у компаний, которые удовлетворяют эту потребность человечества, и на кого из них стоит обратить внимание, разбирался «Минфин».

Быстрые калории

Формируя консервативный портфель, «Минфин» решил расширить присутствие в нем производителей пищевых продуктов. В прошлый раз редакция добавила акции одной из крупнейших агрокомпаний мира Archer-Daniels-Midland, а в этот раз сосредоточилась на представителе масс-маркета Kellogg Company.

Это одна из старейших американских компаний, которая производит кукурузные хлопья и другие сухие завтраки, а также чипсы и снеки.

В предыдущей статье редакция рассказывала о потенциале рынка продуктов питания, который, если коротко, опирается на то, что люди едят больше и лучше. Теперь же следует понять, какое будущее эксперты прогнозируют именно для этого направления продуктов.

По состоянию на начало текущего года глобальный рынок сухих завтраков оценивался в $77 млрд, а, по прогнозам, темпы его роста к 2028 году составят 5,8% в год, — говорится в исследовании Mordor Intelligence.

Еще более оптимистичные данные обнародовала другая исследовательская компания — Data Bridge Market Research. Согласно им, рынок сухих завтраков будет расти на 6% ежегодно. В компании отмечают, что сегмент готовых завтраков будет доминировать на рынке из-за роста привычки есть «на ходу» у все большей части населения.

«Рост рынка происходит благодаря изменению пищевых привычек людей и влиянию западной культуры: потребители предпочитают легкодоступную пищу, которая не требует готовки», — добавляют аналитики Mordor intelligence.

Еще больше эксперты оценивают рынок соленых закусок. Это, прежде всего, чипсы, но также разнообразные крекеры, соленые кукурузные палочки, арахис и т. д. По данным Precedence Research, в текущем году объем рынка составил $211 млрд, а уже в 2032 году он превысит $327 млрд с ежегодным ростом примерно в 5%.

Прогноз потребления соленых закусок

Лидером сегмента снеков, по оценкам Precedence Research, как были, так и будут оставаться картофельные чипсы. В то же время, из-за тренда на здоровое питание во всем мире растет популярность зерновых батончиков, фруктовых чипсов и других продуктов с меньшим количеством сахара и соли.

Знакомство с компанией

Kellogg Company — компания, у которой значительная доля во всех вышеперечисленных сегментах: сухие завтраки, чипсы, другие закуски, зерновые и протеиновые батончики.

Компания была основана в 1906 году Вилом Келлогом, который изобрел кукурузные хлопья. Сначала они подавались только в одном санатории, где и работал изобретатель, затем хлопья стали посылать по почте бывшим посетителям заведения. В конце концов, стало ясно, что продукт приобретает популярность и им следует заниматься более целенаправленно.

Большую часть своей истории компания специализировалась именно на хлопьях, расширяя географию продаж и привлекая новые целевые группы. Например, с 70-х годов активно пропагандировала употребление хлопьев среди взрослых, хотя раньше они считались преимущественно детским продуктом. На данный момент в портфеле Kellogg's десятки различных торговых марок сухих завтраков. Самые известные: одноименные Kellogg's, а также Frosties, Special K, Zucaritas, Corn Flakes, Nutri-Grain и многие другие.

В новом веке Kellogg's стала расширять влияние на смежных рынках. Преимущественно благодаря покупке других компаний. В 2001 году почти за $4 млрд было приобретено производителя крекеров Keebler, в 2017 году — за около $600 млн производителя протеиновых батончиков Rxbar, также в ее собственность перешло большое количество меньших компаний и брендов.

Самым громким событием стала покупка бренда чипсов Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд. Это сделало Kellogg's вторым в мире производителем снеков, который уступает только PepsiCo (бренды Lay's и Cheetos).

Сколько зарабатывает Kellogg's

Капитализация Kellogg Company на данный момент оценивается в $20,5 млрд. Это далеко от пиков 2016 года, когда она стоила примерно на 35% дороже.

В то же время, у компании хорошие показатели соотношения цены к прибыли (P/E) — 24. Если упростить этот показатель, то он означает, что при нынешнем уровне прибыли компания в случае ее покупки окупится за 24 года. Это примерно столько же, сколько у Mondelez и Procter & Gamble, и существенно ниже, чем у гигантов массовых товаров — Colgate-Palmolive (41) и PepsiCo (31). Хотя, например, Unilever недооценена, ее P/E составляет 14,5, что, в целом, традиционно для многих европейских компаний.

Kellogg's прибыльная. В прошлом году она заработала $1,5 млрд, а во втором квартале этого года — $357 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж за квартал составил $4,04 млрд, что на 4,6% больше, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а без учета курсовой переоценки этот показатель вырос бы до 7%.

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Около половины всех продаж компании приходится на Северную Америку, однако, этот рынок растет самыми низкими темпами — всего 3,7% в год. При этом, органические продажи (без учета влияния валютных курсов) в Европе выросли на 10,5%, Латинской Америке — 9,2%, а в Азии, Ближнем Востоке и Африке — почти на 14%.

Компания выплачивает щедрые дивиденды — 4% годовых. Для сравнения: у PepsiCo они 2,7%, а у Coca-Cola — 3,2%.

Kellogg's на пороге разделения

Уже в начале октября Kellogg должна разделиться на две независимые публичные компании: Kellanova и WK Kellogg Co.

Большей из них станет Kellanova, которая получит в свое распоряжение все подразделения за пределами США, а также будет заниматься снеками и дополнительной продукцией в самих Штатах.

При этом WK Kellogg Co. останутся исключительно сухие завтраки, и только в Северной Америке. Брендами хлопьев, вроде Kellogg's или Frosties, смогут распоряжаться обе компании — прямо на разных рынках.

На предыдущем этапе планировалось выделение еще одной компании, которая занималась бы инновационными разработками вегетарианских продуктов, но это совсем небольшой бизнес и, в конце концов, его решили не отделять.

Как объясняют аналитики, долгие годы принцип Kellogg's был следующим: она продает хлопья в США, получает от этого значительную прибыль и вкладывает деньги в развитие других направлений и в другие рынки. Однако, сейчас этот метод начал давать сбой. Как видно из статистики выше, международные рынки растут быстрыми темпами, а вот американский — тормозит. Формально, +3,7% — это тоже неплохо, но достигаются они преимущественно продажами снеков, а вот интерес покупателей к сухим завтракам снижается.

Можно сказать, что Kellogg Company сейчас напоминает ящерицу, которая пытается сбросить свой хвост и благодаря этому двигаться гораздо быстрее. Конечно, руководители компании уверяют, что такое деление пойдет на пользу не только «ящерицам», но и «хвосту». Мол, обе новые компании смогут быстрее принимать решения и реагировать на вызовы. Однако, часть инвесторов таким шагом не удовлетворены. По их мнению, продажи хлопьев в США будут и дальше сокращаться, что приведет к угасанию одной из новых компаний. При этом международный бизнес и снеки действительно будут стремительно развиваться. Кто прав — покажет время.

Kellogg's — не единственная компания, которая в последнее время решила избавиться от части своей деятельности. Похожим путем пошла Johnson & Johnson, отделившая бизнес по производству потребительских товаров (мыло, косметика, лейкопластыри и т. п. ), выведя его в отдельную компанию Kenvue. Сама же Johnson & Johnson после этого сосредоточилась на фармацевтике.

Согласно плану разделения, акции Kellogg's превратятся в Kellanova. Также инвесторы получат по новой акции WK Kellogg Co на каждые 4 акции нынешней компании в своем портфеле.

Именно исходя из такого принципа разделения, «Минфин» и решил добавить в свой консервативный портфель сразу 4 акции Kellogg's, чтобы вскоре увидеть там еще одну компанию.

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Финансовые результаты

«Минфин» добавил акции Kellogg Company по цене $59,22. С момента покупки ценные бумаги выросли на 1,59%. Все активы в консервативном портфеле подорожали с момента покупки в среднем на 1,85%.

Лидер роста — одна из любимых компаний Баффета — нефтегазовый гигант Occidental Petroleum Corporation. Благодаря высоким ценам на энергоносители он уже прибавил в цене почти 12,8%.

Самое существенное снижение демонстрирует аграрная компания Archer-Daniels-Midland, которая на фоне снижения цен на зерновые потеряла около 6,8%.

Консервативный портфель «Минфина»