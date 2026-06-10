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10 июня 2026, 17:21 Читати українською

Девальвация гривни набирает обороты: теряют ли гривневые депозиты и ОВГЗ привлекательность

Гривна продолжает ослабевать, а текущая динамика валютного рынка уже приближается к доходности гривневых инструментов. Впрочем, несмотря на ускорение девальвации, гривневые ОВГЗ пока остаются выгоднее валюты по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствуют расчеты финансового аналитика Андрея Шевчишина.

Гривна продолжает ослабевать, а текущая динамика валютного рынка уже приближается к доходности гривневых инструментов.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Девальвация гривны

По его словам, слабость гривни и последующая девальвация не являлись неожиданностью для рынка. Главным вопросом оставались только сроки и формат ослабления национальной валюты НБУ.

«Были сомнения, что гривна слаба? Нет. Были ли сомнения в девальвации и в том, что девальвационные ориентиры не достигнуты? Нет. Непонятно было, когда НБУ это сделает и в каком формате», — отмечает аналитик.

Читайте: НБУ установил курсы на четверг: доллар обновил максимум и почти достиг 45 гривен

В то же время он считает, что июнь был не самым очевидным месяцем для резкого ослабления гривны. Исторически максимальное падение гривны в июне составило около 1,3%, в то время как сейчас речь идет о росте курса доллара примерно на 2%, а евро — на 1,1%.

Аналитик не исключает, что валютная динамика может быть связана с договоренностями с МВФ. В частности, средний курс доллара по прогнозу Фонда составляет 45,4 грн/$.

Что происходит с доходностью гривневых активов

По оценкам аналитика, с начала 2026 г. инфляция составляла около 6,2%. Официально за пять месяцев она достигла 5,8%. Продуктовая инфляция, по его оценке, за шесть месяцев составляет около 7%, тогда как официальный показатель за пять месяцев — 6,8%.

На этом фоне доллар с начала года вырос примерно на 6,5%, евро — на 4,4%. Доходность гривневого депозита под 14% годовых до налогообложения после уплаты налогов составляет около 5,4% за полгода. В то же время доходность ОВГЗ под 16% годовых без налогообложения за этот период составляет около 8%.

Читайте: Доллар продолжает расти: стоит ли уже паниковать владельцам гривневых депозитов

Таким образом, если курс доллара останется на текущем уровне до конца июня, валютная доходность уже превысит инфляцию и доходность гривневых депозитов, однако все еще будет ниже доходности гривневых ОВГЗ.

Годовая динамика

За период с июня 2025 г., по оценке аналитика, инфляция составляет около 7,7%. Доллар за это время вырос примерно на 7,8%, евро — на 5,5%.

В то же время, гривневый депозит со средней ставкой 13% до налогообложения обеспечил около 10% доходности после уплаты налогов. ОВГЗ с доходностью 15,5% годовых предоставили инвесторам соответственно 15,5% без налогообложения.

Следовательно, за 12 месяцев динамика доллара уже немного превышает инфляцию, однако, существенно отстает от доходности гривневых депозитов и тем более — ОВГЗ.

Что будет с курсом дальше

По мнению аналитика, текущая динамика валют уже «наступает на пяти» доходности гривневых инструментов. Это может временно сдержать дальнейшее ослабление гривны и ограничить рост курса.

В то же время он отмечает, что это не означает завершения девальвационного тренда. Ближайшей целью для доллара может стать 45,5 грн/$.

«Сроки и скорость зависят исключительно от НБУ. Регулятор дает — рынок берет», — подытожил аналитик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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