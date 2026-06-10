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10 июня 2026, 18:33 Читати українською

Инфляция в США ускорилась до максимума с апреля 2023 года

Годовая инфляция в США выросла до 4,2% в годовом исчислении. Это самый высокий темп роста цен с апреля 2023 года, однако показатель совпал с ожиданиями рынка. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Годовая инфляция в США выросла до 4,2% в годовом исчислении.

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Главный драйвер

Главным драйвером ускорения инфляции стали цены на энергоносители. В частности, энергетический компонент вырос на 23,5% в годовом исчислении.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также несколько ускорилась — до 2,9% р/с против 2,8% месяцем ранее. В то же время, этот показатель также соответствовал прогнозам аналитиков.

Несмотря на всеобщее ускорение инфляции, детали отчета рынок воспринял как более мягкие, чем ожидалось. Это несколько снизило обеспокоенность инвесторов по поводу неизбежного повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США.

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На этом фоне доллар стал ослабевать, в то время как европейские валюты восстанавливаются. В то же время, растут биткоин и золото, а фондовые рынки пытаются вернуться к росту после предварительного давления.

Напомним

Как писал «Минфин», в США годовая инфляция в апреле 2026 года ускорилась до 3,8% — это самый высокий показатель с мая 2023 года. Основными драйверами роста цен стали энергоносители и продукты питания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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