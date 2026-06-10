Американские акции штормит: почему падают технологические гиганты

На фондовом рынке США сегодня тревожно: цены на акции ведущих технологических компаний заметно упали. Инвесторы напуганы из-за сочетания новостей об инфляции, геополитических конфликтах и сомнений в том, смогут ли разрекламированные технологии искусственного интеллекта приносить столько прибыли, сколько ожидали раньше. Об этом сообщает Reuters.

Что именно происходит?

В последнее время акции IT-компаний, таких как Nvidia или Broadcom, росли невероятными темпами. Но теперь рынок решил «сбавить обороты», реагируя на целый ряд факторов. Ключевым моментом стало ожидание отчета по индексу потребительских цен, который Министерство труда США должно обнародовать уже завтра, утром 11 июня по киевскому времени. Именно эти цифры покажут, удается ли сдержать рост цен в стране.

Если инфляция окажется выше прогнозов аналитиков, это загонит рынок в тупик, вынуждая Федеральную резервную систему держать кредитные ставки на высоком уровне гораздо дольше, чем ожидалось. Кроме того, инвесторы, которые раньше бездумно вливали капитал в любые ИИ-проекты, стали более придирчивыми, поскольку реальные прибыли от таких инвестиций появляются медленнее, чем хотелось бы Уолл-стрит. Дополнительного давления добавляет и геополитика, в частности напряженность вокруг Ирана, что удерживает цены на нефть на пиковых значениях, провоцируя дополнительную инфляцию.

В результате:

Фьючерсы на индекс Dow Jones снизились на 0,74%,

S&P 500 — на 0,81%,

Nasdaq 100 — на 1,28%.

Что это означает для нас?

Когда крупные игроки рынка чувствуют подобную неопределенность, они мгновенно меняют стратегии, отказываясь от «агрессивных» технологических акций в пользу более защищенных активов, таких как здравоохранение или потребительские товары. Для обычного инвестора это сигнал повышенной турбулентности. Поэтому пока все не увидят официальные цифры от Министерства труда, рынок будет лихорадить. Любые отчеты по потребительским ценам, которые выходят за пределы прогнозных значений, автоматически превращаются в повод для дальнейших распродаж, поэтому сейчас стоит наблюдать за каждым шагом ФРС и данными правительства, не принимая поспешных решений.

Настроения на площадках сейчас царят довольно настороженные, если не сказать — панические.

Технологический сектор, который долгое время был двигателем роста, сейчас оказался под перекрестным огнем, поэтому инвесторы предпочитают держаться в тени, пока не появится больше ясности относительно будущей монетарной политики.

Кроме внутренних проблем США, рынок не отпускает тревога из-за цен на энергоносители, поэтому общая атмосфера напоминает затишье перед бурей. Инвесторы ждут завтрашнего отчета Министерства труда, чтобы решить, стоит ли продолжать верить в успех IT-гигантов, или пришло время окончательно фиксировать результаты и уходить в кэш.

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