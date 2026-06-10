В следующие три месяца хлеб в Украине может подорожать, но не более чем на 6%. Производителям все труднее удерживать старые цены из-за затрат на логистику, энергоносители и удобрения. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
В Украине прогнозируют подорожание хлеба: что давит на цены
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Как изменятся цены
По его словам, рост цен прогнозируем и касается не только хлеба.
«Ожидается дальнейшее повышение цены на продукты питания в ближайшие месяцы. Под давлением могут оказаться хлеб, молочные изделия, мясо и овощи из традиционного борщового набора», — отметил Пендзин, ссылаясь на прогнозы Нацбанка.
Почему ценники ползут вверх
Все из-за того, что выращивать и производить продукты стало значительно дороже. Расходы фермеров постоянно увеличиваются, хотя урожай остается примерно таким же, как и раньше.
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Инфляция в Украине
Как писал «Минфин», по данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении и до 0,9% — в месячном. Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года.
В мае рост цен на сырые продукты притормозил. В дальнейшем более медленно дорожала свинина благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.
Цены на курятину также росли медленнее, а на яйца снизились вследствие расширения внутреннего предложения. Цены на огурцы росли медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса, а на яблоки снизились благодаря активизации продаж остатков предыдущего урожая.
В то же время продолжался стремительный рост цен на гречку и пшено из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости переработки и стабильного потребительского спроса.
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