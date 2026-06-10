В Украине прогнозируют подорожание хлеба: что давит на цены

В следующие три месяца хлеб в Украине может подорожать, но не более чем на 6%. Производителям все труднее удерживать старые цены из-за затрат на логистику, энергоносители и удобрения. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменятся цены

По его словам, рост цен прогнозируем и касается не только хлеба.

«Ожидается дальнейшее повышение цены на продукты питания в ближайшие месяцы. Под давлением могут оказаться хлеб, молочные изделия, мясо и овощи из традиционного борщового набора», — отметил Пендзин, ссылаясь на прогнозы Нацбанка.

Почему ценники ползут вверх

Все из-за того, что выращивать и производить продукты стало значительно дороже. Расходы фермеров постоянно увеличиваются, хотя урожай остается примерно таким же, как и раньше.

Читайте также: Хлеб в Украине существенно подорожает — эксперты

Инфляция в Украине

Как писал «Минфин», по данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении и до 0,9% — в месячном. Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

В мае рост цен на сырые продукты притормозил. В дальнейшем более медленно дорожала свинина благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.

Цены на курятину также росли медленнее, а на яйца снизились вследствие расширения внутреннего предложения. Цены на огурцы росли медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса, а на яблоки снизились благодаря активизации продаж остатков предыдущего урожая.

В то же время продолжался стремительный рост цен на гречку и пшено из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости переработки и стабильного потребительского спроса.