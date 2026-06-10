Критическая черта: почему собственное жильё становится роскошью для жителей Испании

Этот показатель свидетельствует о резком ухудшении доступности жилья по сравнению с предыдущим годом. Всего за 12 месяцев усилия, необходимые для покупки недвижимости, выросли на 16 месячных зарплат — с 7,1 года в 2024 году до 8,4 года в 2025-м.

В основе этого кризиса лежит всё больший разрыв между доходами населения и стоимостью недвижимости. Пока заявленные зарплаты выросли на 1%, цены на вторичном рынке подскочили на 20,5%, достигнув среднего уровня 2 879 евро за квадратный метр.

Мадрид и Балеарские острова: даже мечтать не стоит

Региональные различия остаются очень заметными. Балеарские острова — автономное сообщество, где получить собственное жильё сложнее всего. Местному жителю необходимо направить на это 15,1 года своего валового дохода, что эквивалентно 181 месячной зарплате.

Мадрид отстаёт совсем немного: там требуется 15 лет заработка. Это также регион, где ситуация в 2025 году ухудшилась сильнее всего: время, необходимое для накопления на жильё, выросло на 34 месяца по сравнению с прошлым годом.

Следом идут:

Малага (12,9 года) Гипускоа (11,7 года) Санта-Крус-де-Тенерифе (11,3 года) Барселона (10,2 года)

Другие регионы, такие как Канарские острова и Страна Басков, требуют более десяти лет дохода, а Каталония приближается к этой отметке с показателем 9,4 года. На противоположной стороне шкалы находятся Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура, где для покупки жилья достаточно около четырёх лет откладывать всю зарплату.

Хаэн — самая доступная провинция страны: местным жителям требуется три полных годовых зарплаты для покупки квартиры площадью 80 квадратных метров. Похожая ситуация наблюдается в Сьюдад-Реале, Теруэле, Толедо, Саморе и Авиле, где этот показатель остаётся ниже четырёх лет.

Разрыв между зарплатами и ценами на жильё становится всё больше

Авторы отчёта предупреждают, что рост заработных плат недостаточен, чтобы компенсировать стремительное подорожание на рынке недвижимости. «Рост на 1%, зафиксированный в 2025 году, никак не перекрывает скачок цен на жильё», — отмечает Моника Перес, директор по коммуникациям и исследованиям InfoJobs. По её мнению, такой разрыв вынуждает людей либо всё больше экономить, либо вовсе отказываться от своей мечты.

Исследование подводит итог: жильё постепенно становится недоступным для покупательной способности домохозяйств, особенно на наиболее «перегретых» рынках. В результате молодые семьи с детьми годами вынуждены жить в арендованных квартирах или делить жильё с родителями.