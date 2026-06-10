Рада выделила почти 600 млн грн на безопасность Чернобыльской АЭС

Верховная Рада поддержала изменения в Государственный бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование для безопасного функционирования Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения. На эти нужды направят около 600 млн грн. Об этом сообщает Минэнерго .

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Средства на ЧАЭС

Более 525 млн грн предусмотрено на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков ЧАЭС и объекта «Укрытие», а также на обеспечение работы персонала станции.

Еще более 72 млн грн будет направлено на поддержание экологически безопасного состояния зоны отчуждения. Средства пойдут на мониторинг территории и противопожарные мероприятия.

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Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224, предусматривающий существенное увеличение расходов бюджета в текущем году.