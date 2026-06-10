Украина привлекла 236 млн евро от Всемирного банка: куда направят средства

В государственный бюджет Украины поступило 236 млн. евро кредитного финансирования. Средства привлечены в рамках масштабного проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР) под гарантию Швеции.

На что уйдут деньги?

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, средства будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов и пенсий.

Проект PEACE in Ukraine, функционирующий уже четыре года, был создан как экстренный инструмент поддержки финансовой устойчивости Украины в ответ на полномасштабную российскую агрессию. Средства в рамках этой инициативы привлекаются для:

финансирование критически важных социальных выплат и пенсий;

выплаты заработных плат работникам государственного сектора;

обеспечение бесперебойного предоставления медицинских и образовательных услуг.

«Благодарен Всемирному банку, а также Правительству Швеции за предоставленное финансирование. С 2022 года Швеция предоставила Украине более 480 млн евро кредитной и грантовой помощи в рамках различных механизмов Всемирного банка. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности Швеции, Украина продолжает поддерживать макрофинансовую стабильность и обеспечивать своевременное финансирование ключевых потребностей государственного бюджета».

В рамках проекта «PEACE in Ukraine» Украина привлекает кредитные и грантовые ресурсы международных партнеров и доноров. После поступления нового финансирования общий объем средств, мобилизованных в рамках проекта PEACE in Ukraine, составил почти $53,5 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки объемом почти 2,8 миллиарда евро. Эти средства помогут сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ключевых функций в условиях войны.