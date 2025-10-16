Что лучше для инвестиций: золото или крипта — определяем вместе с читателями «Минфина»

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, который должен определить самый лучший актив, по мнению наших читателей. Во втором четвертьфинале сходятся два вида золота — традиционное и «цифровое», как часто называют криптовалюту. Участвуйте в голосовании и определяйте, какой из этих активов более достоин пройти в полуфинал.

Кто победил на прошлой неделе

Сначала подведем итоги предыдущего четвертьфинала Чемпионата инвестиций, который состоялся на прошлой неделе. Тогда встретились депозиты и американский фондовый рынок. Депозиты — самый популярный инвестиционный инструмент в Украине, а покупка акций для большинства граждан остается экзотикой. Но, несмотря на это, именно фондовый рынок праздновал победу, при этом с неожиданно разгромным результатом.

Среди читателей на сайте «Минфина» 70% проголосовали за фондовый рынок и только 30% - предпочли депозиты.

На нашей странице в Telegram результат оказался подобным: 73% - проголосовали за американские акции, и 27% - предпочли банковские вклады.

В следующем круге американский фондовый рынок встретится с победителем сегодняшней пары — золото/криптовалюта. Так что представляем участников второго четвертьфинала.

Турнирная таблица Чемпионата инвестиций

Золото

Главный аргумент в пользу инвестиций в золото — его невероятная стабильность, как ценностного актива. Для расчетов этот металл начали использовать еще примерно 5 тыс. лет назад, а первые отчеканенные золотые монеты появились примерно в VII в. до н.э. На протяжении веков металл являлся основным платежным средством в большей части света.

Поэтому, когда речь заходит об активах, которые следует хранить на «черный день», вспоминают прежде всего желтый металл, который переживет крипту, существующую только в виде цифрового кода, или бумажные банкноты, которые поддерживаются только государственными аппаратами и общественными договоренностями.

Золото считается защитным активом, цена которого растет, когда в мире проблемы. И, собственно, сейчас именно такое время. Российская агрессия против Украины и угроза распространения войны на страны ЕС, пошлины Трампа, риск возврата высокой инфляции, опасность перегретого фондового рынка, марш политиков-популистов в разных частях света.

Перечень рисков можно продолжать долго. И это вынуждает как центробанки, так и розничных инвесторов все больше присматриваться к этому активу. Не сдерживает рост цены на металл даже снижение объемов его торговли на ключевых ювелирных рынках — в Индии и Китае.

Осенью цена металла на международных рынках раз за разом обновляла исторические максимумы, и к моменту написания статьи составляла $4 215 за тройскую унцию. За год золото подорожало на 58%, а за 5 лет — на ошеломительные 121%. Для сравнения: ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500 за этот же период подорожал примерно на 90%.

Также преимущество золота в том, что его легко перевозить, при необходимости — спрятать, оно не портится и нужно постараться, чтобы его повредить.

Инвестировать в металл можно несколькими способами. В первую очередь, покупая золотые слитки или монеты. В то же время, в этом случае, следует помнить о достаточно ощутимом спреде между ценой покупки и продажи металла.

Кроме того, можно инвестировать в так называемое бумажное золото — акции ETF-фондов, которые вкладывают деньги своих инвесторов в металл. Благодаря этому динамика цены подобных акций повторяет изменение цены золота. Чтобы покупать такие акции, нужно иметь счет у брокера, который дает доступ на международные рынки.

Несмотря на стремительный рост цены золота, следует помнить, что довольно часто оно демонстрирует низкую доходность. Бывали случаи, когда цена почти не менялась в течение лет или не восстанавливалась до предыдущих максимумов после падения.

Если за золотом стоит тысячелетняя история, то крипта, наоборот, — самый молодой среди популярных инвестиционных активов. Первая криптовалюта — биткоин — появилась в 2009 году и тогда максимальное значение ее цены составляло $0,0041. Если вы среди тех, кто до сих пор сожалеет, что не купили тогда биткоин, то просто напомним, что вложенные тогда в него $100 сейчас превратились бы в $2,75 млрд. В списке самых богатых украинцев вы заняли бы второе место, уступая по состоянию только Ринату Ахметову. Конечно, если бы не потеряли жесткий диск с криптой, или не потратили все на пиццу.

Сейчас в мире насчитывается более 25 млн различных криптовалют. Такое большое количество объясняется тем, что создать новый токен может каждый желающий, потратив на это всего несколько минут. В то же время абсолютное большинство из них ничего не стоят.

Ключевые криптовалютные платформы отслеживают цены около 20 тыс. криптовалют. Когда же обычный инвестор говорит о покупке криптовалюты, то, скорее всего, подразумевает монеты из нескольких десятков самых популярных. В частности, это биткоин, эфир, Binance Coin, Solana, XRP , Cardano и т. д.

Биткоин сейчас находится близко к своему историческому максимуму. На момент написания статьи его цена составляла $112,95 тыс. За год она выросла на 73%, а за 5 лет — на 894%. Цену монеты подталкивают положительные ожидания крипторынка от президентства Дональда Трампа и ослабление регулирования сферы. Кроме этого, достаточно популярными становятся ETF, ориентирующиеся на крипту. Благодаря этому на рынок входит больше институциональных инвесторов. Положительная динамика биткоина способствует и всему крипторынку.

Среди преимуществ инвестиций в криптовалюты, кроме роста их цены, — легкость покупки, высокая ликвидность, надежность хранения в блокчейне, возможность перевода активов по всему миру и расчетов ими.

В то же время инвестиции в криптовалюты считаются высокорискованными. Даже относительно менее волатильный биткоин переживал не только стремительные взлеты, но и головокружительные падения. Например, в 2017 году его цена росла почти до $20 тыс., а уже в 2018 году — падала до около $3 тыс. Поэтому, держа средства на таких качелях, инвестору нужно иметь крепкие нервы.

Голосуйте и определяйте, какой из активов вам больше нравится, и кто именно — золото или криптовалюта — сойдутся в полуфинале с американским фондовым рынком.