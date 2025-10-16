Multi от Минфин
українська
16 октября 2025, 14:10

Что лучше для инвестиций: золото или крипта — определяем вместе с читателями «Минфина»

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, который должен определить самый лучший актив, по мнению наших читателей. Во втором четвертьфинале сходятся два вида золота — традиционное и «цифровое», как часто называют криптовалюту. Участвуйте в голосовании и определяйте, какой из этих активов более достоин пройти в полуфинал.

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, который должен определить самый лучший актив, по мнению наших читателей.

Кто победил на прошлой неделе

Сначала подведем итоги предыдущего четвертьфинала Чемпионата инвестиций, который состоялся на прошлой неделе. Тогда встретились депозиты и американский фондовый рынок. Депозиты — самый популярный инвестиционный инструмент в Украине, а покупка акций для большинства граждан остается экзотикой. Но, несмотря на это, именно фондовый рынок праздновал победу, при этом с неожиданно разгромным результатом.

Среди читателей на сайте «Минфина» 70% проголосовали за фондовый рынок и только 30% - предпочли депозиты.

На нашей странице в Telegram результат оказался подобным: 73% - проголосовали за американские акции, и 27% - предпочли банковские вклады.

В следующем круге американский фондовый рынок встретится с победителем сегодняшней пары — золото/криптовалюта. Так что представляем участников второго четвертьфинала.

Турнирная таблица Чемпионата инвестиций

Золото

Главный аргумент в пользу инвестиций в золото — его невероятная стабильность, как ценностного актива. Для расчетов этот металл начали использовать еще примерно 5 тыс. лет назад, а первые отчеканенные золотые монеты появились примерно в VII в. до н.э. На протяжении веков металл являлся основным платежным средством в большей части света.

Поэтому, когда речь заходит об активах, которые следует хранить на «черный день», вспоминают прежде всего желтый металл, который переживет крипту, существующую только в виде цифрового кода, или бумажные банкноты, которые поддерживаются только государственными аппаратами и общественными договоренностями.

Золото считается защитным активом, цена которого растет, когда в мире проблемы. И, собственно, сейчас именно такое время. Российская агрессия против Украины и угроза распространения войны на страны ЕС, пошлины Трампа, риск возврата высокой инфляции, опасность перегретого фондового рынка, марш политиков-популистов в разных частях света.

Перечень рисков можно продолжать долго. И это вынуждает как центробанки, так и розничных инвесторов все больше присматриваться к этому активу. Не сдерживает рост цены на металл даже снижение объемов его торговли на ключевых ювелирных рынках — в Индии и Китае.

Осенью цена металла на международных рынках раз за разом обновляла исторические максимумы, и к моменту написания статьи составляла $4 215 за тройскую унцию. За год золото подорожало на 58%, а за 5 лет — на ошеломительные 121%. Для сравнения: ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500 за этот же период подорожал примерно на 90%.

Также преимущество золота в том, что его легко перевозить, при необходимости — спрятать, оно не портится и нужно постараться, чтобы его повредить.

Инвестировать в металл можно несколькими способами. В первую очередь, покупая золотые слитки или монеты. В то же время, в этом случае, следует помнить о достаточно ощутимом спреде между ценой покупки и продажи металла.

Кроме того, можно инвестировать в так называемое бумажное золото — акции ETF-фондов, которые вкладывают деньги своих инвесторов в металл. Благодаря этому динамика цены подобных акций повторяет изменение цены золота. Чтобы покупать такие акции, нужно иметь счет у брокера, который дает доступ на международные рынки.

Несмотря на стремительный рост цены золота, следует помнить, что довольно часто оно демонстрирует низкую доходность. Бывали случаи, когда цена почти не менялась в течение лет или не восстанавливалась до предыдущих максимумов после падения.

Криптовалюта

Если за золотом стоит тысячелетняя история, то крипта, наоборот, — самый молодой среди популярных инвестиционных активов. Первая криптовалюта — биткоин — появилась в 2009 году и тогда максимальное значение ее цены составляло $0,0041. Если вы среди тех, кто до сих пор сожалеет, что не купили тогда биткоин, то просто напомним, что вложенные тогда в него $100 сейчас превратились бы в $2,75 млрд. В списке самых богатых украинцев вы заняли бы второе место, уступая по состоянию только Ринату Ахметову. Конечно, если бы не потеряли жесткий диск с криптой, или не потратили все на пиццу.

Сейчас в мире насчитывается более 25 млн различных криптовалют. Такое большое количество объясняется тем, что создать новый токен может каждый желающий, потратив на это всего несколько минут. В то же время абсолютное большинство из них ничего не стоят.

Ключевые криптовалютные платформы отслеживают цены около 20 тыс. криптовалют. Когда же обычный инвестор говорит о покупке криптовалюты, то, скорее всего, подразумевает монеты из нескольких десятков самых популярных. В частности, это биткоин, эфир, Binance Coin, Solana, XRP , Cardano и т. д.

Биткоин сейчас находится близко к своему историческому максимуму. На момент написания статьи его цена составляла $112,95 тыс. За год она выросла на 73%, а за 5 лет — на 894%. Цену монеты подталкивают положительные ожидания крипторынка от президентства Дональда Трампа и ослабление регулирования сферы. Кроме этого, достаточно популярными становятся ETF, ориентирующиеся на крипту. Благодаря этому на рынок входит больше институциональных инвесторов. Положительная динамика биткоина способствует и всему крипторынку.

Среди преимуществ инвестиций в криптовалюты, кроме роста их цены, — легкость покупки, высокая ликвидность, надежность хранения в блокчейне, возможность перевода активов по всему миру и расчетов ими.

В то же время инвестиции в криптовалюты считаются высокорискованными. Даже относительно менее волатильный биткоин переживал не только стремительные взлеты, но и головокружительные падения. Например, в 2017 году его цена росла почти до $20 тыс., а уже в 2018 году — падала до около $3 тыс. Поэтому, держа средства на таких качелях, инвестору нужно иметь крепкие нервы.

Голосуйте и определяйте, какой из активов вам больше нравится, и кто именно — золото или криптовалюта — сойдутся в полуфинале с американским фондовым рынком.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
