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18 марта 2025, 9:58 Читати українською

Британский суд отказал мужчине в поисках на свалке жесткого диска с 8000 BTC

IT-инженер Джеймс Хауэллс, потерявший 8000 BTC, проиграл дело британскому суду по получению разрешения на поиск жесткого диска с биткоинами на свалке. Об этом пишет incrypted.

IT-инженер Джеймс Хауэллс, потерявший 8000 BTC, проиграл дело британскому суду по получению разрешения на поиск жесткого диска с биткоинами на свалке.

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Что известно

«Запрос на апелляцию в Королевский апелляционный суд отклонен. Большая британская (не)правосудная система снова в действии. Государство всегда защищает государство. Следующая остановка: ЕСПЧ», — написал Хауэллс.

В Cointelegraph отметили, что судья Кристофер Наджи отклонил ходатайство, отметив, что дело не имеет «реальных шансов на успех и не существует никаких других веских оснований» для его рассмотрения.

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Кроме того, в комментарии журналистам Хауэллс отметил, что его «последней юридической возможностью» остается обращение в Европейский суд по правам человека, которое он планирует представить в ближайшие недели.

Хауэллс хочет доказать, что Высокий суд Великобритании и Апелляционный суд нарушили его право на собственность и право на справедливый суд, отметили в Cointelegraph.

«Британская власть хочет замять это дело, но я этого не допущу. Она не исчезнет, вне зависимости от того, сколько времени это займет!», — сказал мужчина.

Напомним

Хауэллс утверждает, что его бывшая супруга случайно выбросила диск на свалку в 2013 году. В тот момент биткоин торговался на уровне $13, но впоследствии его стоимость выросла в 7500 раз.

Городские власти Ньюпорта уже девять раз отказывали Хауэллсу в проведении раскопок на свалке. В январе 2025 г. суд поддержал решение власти. Однако после объявления о планах закрыть свалку и построить на ее месте солнечную электростанцию, Хауэллс решил выкупить территорию. Сумму сделки он пока не разглашает.

Хауэллс был одним из первых майнеров биткоина. В 2009 году он наимуществил 8000 BTC, которые сейчас являются одними из самых ценных утраченных активов в мире криптовалют.

Свалку в Ньюпорте, на которой был потерян жесткий диск с 8000 BTC, закроют в 2025—2026 финансовом году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Я_ __
Я_ __
18 марта 2025, 10:10
#
Це твоя можливість отримати ще більше біткоінів!
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+15
Aleksandr09
Aleksandr09
18 марта 2025, 10:39
#
512644382 GBP, на минуточку!
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
18 марта 2025, 11:12
#
Шкода пацана
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0
36619677
36619677
18 марта 2025, 11:22
#
Цікаво на що він сподівається, що диск буде цілим і неушкодженим?
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