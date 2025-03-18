Британский суд отказал мужчине в поисках на свалке жесткого диска с 8000 BTC

IT-инженер Джеймс Хауэллс, потерявший 8000 BTC, проиграл дело британскому суду по получению разрешения на поиск жесткого диска с биткоинами на свалке. Об этом пишет incrypted.

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Что известно

«Запрос на апелляцию в Королевский апелляционный суд отклонен. Большая британская (не)правосудная система снова в действии. Государство всегда защищает государство. Следующая остановка: ЕСПЧ», — написал Хауэллс.

В Cointelegraph отметили, что судья Кристофер Наджи отклонил ходатайство, отметив, что дело не имеет «реальных шансов на успех и не существует никаких других веских оснований» для его рассмотрения.

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Кроме того, в комментарии журналистам Хауэллс отметил, что его «последней юридической возможностью» остается обращение в Европейский суд по правам человека, которое он планирует представить в ближайшие недели.

Хауэллс хочет доказать, что Высокий суд Великобритании и Апелляционный суд нарушили его право на собственность и право на справедливый суд, отметили в Cointelegraph.

«Британская власть хочет замять это дело, но я этого не допущу. Она не исчезнет, вне зависимости от того, сколько времени это займет!», — сказал мужчина.

Напомним

Хауэллс утверждает, что его бывшая супруга случайно выбросила диск на свалку в 2013 году. В тот момент биткоин торговался на уровне $13, но впоследствии его стоимость выросла в 7500 раз.

Городские власти Ньюпорта уже девять раз отказывали Хауэллсу в проведении раскопок на свалке. В январе 2025 г. суд поддержал решение власти. Однако после объявления о планах закрыть свалку и построить на ее месте солнечную электростанцию, Хауэллс решил выкупить территорию. Сумму сделки он пока не разглашает.

Хауэллс был одним из первых майнеров биткоина. В 2009 году он наимуществил 8000 BTC, которые сейчас являются одними из самых ценных утраченных активов в мире криптовалют.

Свалку в Ньюпорте, на которой был потерян жесткий диск с 8000 BTC, закроют в 2025—2026 финансовом году.