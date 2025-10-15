Цена на золото достигла рекордных $4200 за унцию

Цены на золото поднялись до нового рекордного максимума на азиатских торгах в среду, что стало третьим рекордным достижением, поскольку ожидания неизбежного снижения процентных ставок в США и восстановления торговой напряженности между США и Китаем способствовали высокому спросу на безопасные активы, пишет investing.

Подробности

Спотовая цена на золото последний раз торговалась на 1,1% выше, до $4 186,84 за унцию, по состоянию на 2:05 по восточному времени (06:05 по Гринвичу), после достижения исторического максимума в $4 193,6 за унцию раньше того же дня. Декабрьские фьючерсы на золото в США выросли на 1% до $4 203,27.

Желтый металл демонстрирует значительные рост за последние восемь недель подряд и готов к еще одному недельному прыжку, если рост сохранится.

Что поддерживает цену на слиток

Рост набрал обороты после того, как во вторник глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл произнес заявления, которые инвесторы интерпретировали как снисходительные.

Пауэлл сказал, что экономика США может двигаться на более стабильной траектории, чем некоторые ожидали, но предостерег от появления заметно более мягкого рынка труда. Он добавил, что для политики «нет безрискового пути», и подчеркнул, что будущие решения будут приниматься «на каждой встрече за встречей».

Его комментарии усилили рыночные ожидания по поводу возможного снижения ставки ФРС как в октябре, так и в декабре, что привело к снижению доходности казначейских облигаций США и ослаблению доллара, что способствовало развитию нерентабельных слитков.

К бычьему импульсу добавилось обострение торговой напряженности между США и Китаем. Президент Дональд Трамп предложил прекратить определенные торговые связи с Китаем, в частности по импорту кулинарного масла, в ответ на сокращение Пекином закупок сои в США.

На этой неделе две страны также ввели взаимное портовое собрание для морских судоходных компаний, что углубило их тарифное противостояние.

Что говорят аналитики

«Золото и серебро — два самых успешных товара в этом году, цены на которые выросли более чем на 55% и 80% с начала года соответственно, благодаря смягчению монетарной политики ФРС, закупкам центрального банка и геополитической напряженности, подпитавшей спрос на безопасные активы», — говорится в недавней записке аналитиков.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,7% до 10 667,50 долларов за тонну, в то время как фьючерсы на медь в США прибавили 0,8% до 5,04 долларов за фунт.

Эти данные сигнализируют об устойчивом дефляционном давлении во второй по величине экономике мира, что внушает надежду на то, что правительство введет больше поддерживающих мер в ближайшие месяцы.