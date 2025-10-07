«Минфин» начинает чемпионат инвестиций — победителя определяете вы

«Минфин» объявляет необычное состязание. В нем примут участие самые популярные среди украинцев инвестиционные инструменты. Мы будем разбирать их сильные и слабые стороны, а наши читатели будут по результатам голосования определять, какие активы считают самыми лучшими.

Кто участвует

Редакция определила 8 популярных среди украинцев инвестиционных направлений. В свой список мы выбрали: наличную валюту, депозит, землю, золото, криптовалюту, недвижимость, ОВГЗ и фондовый рынок США.

Далее этот список мы загрузили искусственному интеллекту и попросили в случайном порядке разбить активы на пары. Сформировались они следующим образом:

депозит и фондовый рынок США, золото и криптовалюта, недвижимость и наличная валюта, ОВГЗ и земля.

Это и будут наши четвертьфинальные пары. Победители каждой из них будут выходить в следующий этап. В полуфинале встретятся победители пар 1 и 2, а также 3 и 4. По результатам их встречи определятся два финалиста, один из которых победит в соревнованиях.

Турнирная таблица чемпионата среди инвестиций

Еженедельно мы будем публиковать статью о сильных сторонах каждого актива, а читатели будут голосовать за один из них на сайте «Минфин» и на нашей странице в Telegram.

Первый четвертьфинал

Депозит

Депозит — самый популярный способ инвестиций среди украинцев. По данным Нацбанка, на срочных вкладах наши соотечественники держат более 440 млрд грн, а всего на банковских счетах — 1,31 трлн грн.

Основное преимущество депозита — в стабильном и понятном доходе. Размещая вклад, владелец денег сразу понимает, какие будут получать проценты и сколько получит по истечении срока вклада.

Также это максимально простой способ получить пассивную прибыль. Разместить депозит можно дистанционно в банковском приложении. В таком случае, это займет не больше минуты. Те же, кто далек от современных технологий, могут открыть депозит, посетив отделение.

Депозит — это гибкий инструмент. В зависимости от потребностей, можно открыть срочный вклад на год или больше, или всего на несколько месяцев, или даже недель. Также банки предоставляют возможность держать средства на депозите до востребования и при необходимости свободно пользоваться ими.

Размещение средств на банковском вкладе позволяет защитить их от кражи, повреждения или риска просто потерять. К тому же во время военного положения депозиты физических лиц гарантируются ФГВФЛ в 100% размере. То есть, если банк, в котором вы держите средства, будет признан неплатежеспособным, все деньги будут вам возвращены.

Разместить депозит можно как в гривне, так и в валюте — долларах или евро. Правда, по валютным вкладам проценты существенно ниже.

Средняя ставка по годовому депозиту в гривне составляет 13,1%. В долларах — 1,25%, а в евро — 0,63%. Самые щедрые банки в гривне платят до 16,5% годовых, в долларах — 2,75%, а в евро — 2%.

Главный недостаток депозитов — в невысокой доходности, учитывая текущую инфляцию в Украине около 13%. К тому же доходы по депозитам облагаются налогом — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Таким образом, заработок от вклада снижается примерно на четверть.

Фондовый рынок США

Более высокую доходность, по сравнению с депозитами, могут обеспечить инвестиции на американском фондовом рынке. Здесь сосредоточены акции ключевых мировых компаний, которые стремительно развиваются и обеспечивают прибыль своим акционерам.

Инвестировать можно как в конкретные компании, так и в индексы, распределяя инвестиции между множеством акций. Первый вариант может обеспечить большую прибыль, поскольку компаний иногда растут на сотни процентов в год. В то же время он и более рискованный. Даже при благоприятной ситуации на рынке, стоимость конкретной компании может снизиться, или она может даже обанкротиться. В таком случае инвестор потеряет деньги и не сможет их вернуть.

Индексное инвестирование обеспечивает диверсификацию, и даже если одна из входящих в индекс компаний обанкротится, это почти не скажется на общей картине.

Самый популярный индекс для инвестиций — S&P 500, в который входят акции 500 крупнейших компаний США. Несмотря на значительные падения во время многочисленных финансовых и экономических кризисов, в среднем за последние 100 лет он рос на 10,5% в год. За последние 5 лет его рост ускорился — индекс прибавил около 100%.

Многие известные компании подорожали значительно более существенно. К примеру, акции NVIDIA за 5 лет выросли сразу на 1 250%, Microsoft — на 156%, Apple — на 127%.

Среди преимуществ инвестиций на фондовом рынке — высокая ликвидность акций, а спред между ценой покупки и продажи самых популярных активов обычно мизерный. Кроме того, начать инвестировать можно с относительно незначительных сумм. Одна акция индексного фонда SPDR S&P 500 (SPY) стоит $671, но у многих компаний они стоят по несколько десятков долларов.

Еще одно преимущество инвестиций на фондовом рынке — дивиденды, которые платит большое количество компаний. Начисляются они и на индексные фонды, например, для SPY дивиденды составляют 1,09% годовых.

В то же время, несмотря на общую статистику, инвестиции на фондовом рынке рисковые. После обвалов даже индексы могут возобновляться годами, а акции отдельных компаний отчасти все еще стоят дешевле, чем несколько десятилетий назад.

Кроме этого, хотя глобальные брокеры позволяют открывать счета украинцам, перевести средства на них может быть непросто из-за установленных Нацбанком ограничений на вывод валюты за границу. Обычно для перевода средств брокеру инвесторы сначала пересылают их на свои счета Wise или Revolut.

Следует учитывать и то, что средства, полученные от продажи акций на иностранных биржах, облагаются налогом в Украине. Уплатить нужно 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Выбираем победителя

Определяйте, какой вариант инвестиций вам больше нравится — размещение депозита или покупка акций на бирже в США. По результатам голосования мы определим первого полуфиналиста.