«Минфин» начинает чемпионат инвестиций — победителя определяете вы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2025, 14:47 Читати українською

«Минфин» начинает чемпионат инвестиций — победителя определяете вы

«Минфин» объявляет необычное состязание. В нем примут участие самые популярные среди украинцев инвестиционные инструменты. Мы будем разбирать их сильные и слабые стороны, а наши читатели будут по результатам голосования определять, какие активы считают самыми лучшими.

«Минфин» объявляет необычное состязание, в котором будут участвовать различные виды самых популярных вариантов инвестиций.

Кто участвует

Редакция определила 8 популярных среди украинцев инвестиционных направлений. В свой список мы выбрали: наличную валюту, депозит, землю, золото, криптовалюту, недвижимость, ОВГЗ и фондовый рынок США.

Далее этот список мы загрузили искусственному интеллекту и попросили в случайном порядке разбить активы на пары. Сформировались они следующим образом:

  1. депозит и фондовый рынок США,
  2. золото и криптовалюта,
  3. недвижимость и наличная валюта,
  4. ОВГЗ и земля.

Это и будут наши четвертьфинальные пары. Победители каждой из них будут выходить в следующий этап. В полуфинале встретятся победители пар 1 и 2, а также 3 и 4. По результатам их встречи определятся два финалиста, один из которых победит в соревнованиях.

Турнирная таблица чемпионата среди инвестиций

Еженедельно мы будем публиковать статью о сильных сторонах каждого актива, а читатели будут голосовать за один из них на сайте «Минфин» и на нашей странице в Telegram.

Первый четвертьфинал

Депозит

Депозит — самый популярный способ инвестиций среди украинцев. По данным Нацбанка, на срочных вкладах наши соотечественники держат более 440 млрд грн, а всего на банковских счетах — 1,31 трлн грн.

Основное преимущество депозита — в стабильном и понятном доходе. Размещая вклад, владелец денег сразу понимает, какие будут получать проценты и сколько получит по истечении срока вклада.

Также это максимально простой способ получить пассивную прибыль. Разместить депозит можно дистанционно в банковском приложении. В таком случае, это займет не больше минуты. Те же, кто далек от современных технологий, могут открыть депозит, посетив отделение.

Депозит — это гибкий инструмент. В зависимости от потребностей, можно открыть срочный вклад на год или больше, или всего на несколько месяцев, или даже недель. Также банки предоставляют возможность держать средства на депозите до востребования и при необходимости свободно пользоваться ими.

Размещение средств на банковском вкладе позволяет защитить их от кражи, повреждения или риска просто потерять. К тому же во время военного положения депозиты физических лиц гарантируются ФГВФЛ в 100% размере. То есть, если банк, в котором вы держите средства, будет признан неплатежеспособным, все деньги будут вам возвращены.

Разместить депозит можно как в гривне, так и в валюте — долларах или евро. Правда, по валютным вкладам проценты существенно ниже.

Средняя ставка по годовому депозиту в гривне составляет 13,1%. В долларах — 1,25%, а в евро — 0,63%. Самые щедрые банки в гривне платят до 16,5% годовых, в долларах — 2,75%, а в евро — 2%.

Главный недостаток депозитов — в невысокой доходности, учитывая текущую инфляцию в Украине около 13%. К тому же доходы по депозитам облагаются налогом — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Таким образом, заработок от вклада снижается примерно на четверть.

Фондовый рынок США

Более высокую доходность, по сравнению с депозитами, могут обеспечить инвестиции на американском фондовом рынке. Здесь сосредоточены акции ключевых мировых компаний, которые стремительно развиваются и обеспечивают прибыль своим акционерам.

Инвестировать можно как в конкретные компании, так и в индексы, распределяя инвестиции между множеством акций. Первый вариант может обеспечить большую прибыль, поскольку компаний иногда растут на сотни процентов в год. В то же время он и более рискованный. Даже при благоприятной ситуации на рынке, стоимость конкретной компании может снизиться, или она может даже обанкротиться. В таком случае инвестор потеряет деньги и не сможет их вернуть.

Индексное инвестирование обеспечивает диверсификацию, и даже если одна из входящих в индекс компаний обанкротится, это почти не скажется на общей картине.

Самый популярный индекс для инвестиций — S&P 500, в который входят акции 500 крупнейших компаний США. Несмотря на значительные падения во время многочисленных финансовых и экономических кризисов, в среднем за последние 100 лет он рос на 10,5% в год. За последние 5 лет его рост ускорился — индекс прибавил около 100%.

Многие известные компании подорожали значительно более существенно. К примеру, акции NVIDIA за 5 лет выросли сразу на 1 250%, Microsoft — на 156%, Apple — на 127%.

Среди преимуществ инвестиций на фондовом рынке — высокая ликвидность акций, а спред между ценой покупки и продажи самых популярных активов обычно мизерный. Кроме того, начать инвестировать можно с относительно незначительных сумм. Одна акция индексного фонда SPDR S&P 500 (SPY) стоит $671, но у многих компаний они стоят по несколько десятков долларов.

Еще одно преимущество инвестиций на фондовом рынке — дивиденды, которые платит большое количество компаний. Начисляются они и на индексные фонды, например, для SPY дивиденды составляют 1,09% годовых.

В то же время, несмотря на общую статистику, инвестиции на фондовом рынке рисковые. После обвалов даже индексы могут возобновляться годами, а акции отдельных компаний отчасти все еще стоят дешевле, чем несколько десятилетий назад.

Кроме этого, хотя глобальные брокеры позволяют открывать счета украинцам, перевести средства на них может быть непросто из-за установленных Нацбанком ограничений на вывод валюты за границу. Обычно для перевода средств брокеру инвесторы сначала пересылают их на свои счета Wise или Revolut.

Следует учитывать и то, что средства, полученные от продажи акций на иностранных биржах, облагаются налогом в Украине. Уплатить нужно 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Выбираем победителя

Определяйте, какой вариант инвестиций вам больше нравится — размещение депозита или покупка акций на бирже в США. По результатам голосования мы определим первого полуфиналиста.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами