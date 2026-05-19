19 мая 2026, 11:45

Цены на нефть снизились почти на 2%

Мировые цены на нефть продемонстрировали заметное падение во время утренних торгов в Азии во вторник, 19 мая. Рынок отреагировал снижением котировок почти на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о временной остановке запланированной военной атаки на Иран, чтобы дать дипломатам шанс завершить масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на $1,98 (1,8%), закрепившись на отметке $110,12 за баррель.

В то же время, американская нефть марки WTI с поставкой в июне (срок действия этого контракта истекает сегодня) просела на 30 центов (0,3%) — до $108,36. Более активный июльский контракт WTI упал более существенно — на $1,15 (1,1%), до $102,23 за баррель.

Дипломатический маневр Белого дома

В понедельник Дональд Трамп заявил, что существует «очень хороший шанс» достичь соглашения с Ираном, которое не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Это заявление прозвучало через несколько часов после сообщения о паузе в военных действиях для продолжения переговоров.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что комментарии Трампа несколько снизили напряжение на рынке, однако фундаментальные риски остаются высокими.

«Рынок сейчас пытается понять, означают ли заявления Трампа реальную деэскалацию или это только тактическая пауза», — сказал он.

Аналитик добавил, что дальнейшая реакция Ирана и ситуация с прохождением танкеров через Ормузский пролив остаются ключевыми факторами для нефтяного рынка.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив фактически остается закрытым. Через этот маршрут проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что усиливает опасения перебоев со снабжением.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что позицию Тегерана передали США через Пакистан, но подробностей не раскрыл. В то же время, пакистанский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Исламабад передал новое предложение между сторонами, однако переговоры продвигаются медленно.

Аналитики ING отметили, что рынок нефти все острее реагирует на угрозу длительной блокировки поставок.

Между тем, иранское агентство Tasnim сообщило, что Вашингтон якобы согласился временно ослабить санкции на экспорт иранской нефти во время переговоров. Однако американский чиновник опроверг эту информацию.

Запасы нефти США

В США в это время зафиксировали рекордное сокращение стратегических запасов нефти. По данным Министерства энергетики, на прошлой неделе резервы уменьшились на 9,9 млн баррелей до примерно 374 млн баррелей, что стало самым низким показателем с июля 2024 года.

Роман Мирончук
