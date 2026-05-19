США продлили разрешение на покупку российской нефти еще на 30 дней

Соединенные Штаты продлили еще на 30 дней действие санкционного исключения, позволяющего отдельным странам покупать российскую нефть, чтобы поддержать страны, наиболее пострадавшие от энергетического кризиса на фоне войны с Ираном. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в X.

По его словам, Минфин США выдал новую генеральную лицензию после того, как предварительное разрешение завершилось в субботу. Бессент подчеркнул, что позволит временно получить доступ к российской нефти и остающимся заблокированными на танкерах нефтепродуктам, не нарушая американские санкции против крупных российских нефтяных компаний.

По данным Reuters, продолжение исключения просили бедные и уязвимые страны, которые из-за войны между США, Израилем и Ираном, а также закрытия Ормузского пролива потеряли доступ к стабильным поставкам нефти из Персидского залива.

«Это решение обеспечит дополнительную гибкость и поможет стабилизировать мировой рынок нефти, чтобы энергоносители поступали в страны, которые больше всего в этом нуждаются», — заявил Бессент.

Таким образом, правительство США надеется помочь этим странам перенаправить существующие запасы нефти на свои нужды и позволить им конкурировать с Китаем за ранее подсанкционные объемы.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда Минфин США сначала дает срок действия исключений закончиться, а затем снова его продлевает. При этом ослабления касаются только той нефти, которая была загружена на суда по состоянию на 17 апреля, и не распространяются на сырье, которое добывается и отгружает сейчас.

Критика внутри США и реакция аналитиков

Решение администрации Дональда Трампа вызвало волну негодования в Сенате США. Влиятельные сенаторки-демократки Джин Шахин и Элизабет Уоррен резко раскритиковали этот шаг, назвав его неоправданным подарком Владимиру Путину.

«Каждый дополнительный доллар, который Кремль зарабатывает на этой лицензии, помогает пути финансировать его незаконную войну против Украины и убивать невинных украинцев. Эти уступки со стороны США, к тому же, не снижают цены на бензин на внутреннем рынке и не стабилизируют глобальные энергетические рынки», — заявили они.

Эксперты также скептически оценивают эффективность шага. Стефани Коннор, бывший директор по вопросам политики Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, отметила, что влияние краткосрочных разрешений на американские АЗС является минимальным, тем более, что британские и европейские санкции против российской нефти остаются без изменений.

В то же время Чарльз Личфилд, заместитель директора Геоэкономического центра Атлантического совета, подчеркнул, что такие исключения лишь подпитывают нефтяные доходы россии, которые и без того выросли из-за высоких мировых цен. Кроме того, это нивелирует эффект успешных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и инфраструктуре.

Реакция рынка

На фоне этих новостей в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,6%, закрывшись на отметке выше $112 за баррель. Рынок продолжает штормить из-за дефицита предложения и закрытого Ормузского пролива.

Напомним

Минфин писал, что в прошлом году администрация Трампа наложила санкции на российские нефтяные гиганты «Роснефть» и «Лукойл», чтобы заставить посеять прекратить войну в Украине, лишив Москву жизненно важных доходов от нефти.

Однако после того, как американо-израильские атаки на Иран привели к росту мировых цен на нефть, в марте Министерство финансов впервые выдало временную лицензию, пытаясь смягчить дефицит поставок нефти и сдержать скачки цен путем выпуска санкционированной российской нефти и застрявших в нефтепродуктах. Эти исключения не распространяются на нефть, которую сейчас добывает Россия.