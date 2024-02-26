Рынки сейчас больше похожи на казино: что рассказал своим акционерам Баффет

В своем ежегодном послании акционерам основатель компании Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет, подробно объяснил свой подход к инвестициям и высказал свое мнение о современных финансовых рынках. Среди прочего, он отметил, что в настоящее время рынки больше напоминают казино, чем в его молодые годы. «Минфин» кратко пересказывает , о чем написал миллиардер.

Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание акционерам. Большая его часть на этот раз посвящена описанию подходов финансового конгломерата к инвестициям. Напомним, миллиардер пишет такие письма каждый год, начиная с 1965-го, — они сопровождают годовые отчеты компании и, учитывая авторитет Баффета, привлекают внимание не только держателей акций Berkshire.

Финансовые показатели Berkshire Hathaway в 2023 году

В четвертом квартале 2023 года Berkshire сообщила о заметно меньшей (-21%) операционной прибыли ($8,48 млрд), чем кварталом ранее, когда холдинг Уоррена Баффета достиг рекордного результата в $10,761 млрд. В то же время, прибыль оказалась на 28% выше, чем за тот же период 2022 года ($6,625 млрд). Berkshire улучшил результат и по итогам всего 2023 года. Операционная прибыль выросла до $37,35 млрд, обновив предыдущий рекорд в $30,9 млрд, достигнутый в 2022 году.

«На наш операционный бизнес в разной степени повлияли действия правительства и частного сектора, предпринятые для смягчения неблагоприятных экономических последствий вируса covid-19 и его штаммов, а также глобальные геополитические конфликты, сбои в цепочках поставок и меры правительства по замедлению инфляции», — говорится в годовом отчете.

В 2023 году Berkshire получил чистую прибыль в $96,22 млрд (показатель формируется путем сложения операционной прибыли и финансового результата по сделкам на фондовом рынке). Для сравнения: годом ранее финансовый конгломерат отчитался о чистом убытке в размере $22,76 млрд. Такой результат получился, в основном, за счет инвестиционной составляющей, которая вышла из убытка ($53,6 млрд) годом ранее в плюс ($58,9 млрд).

Еще один рекорд Berkshire связан с размером денежной подушки конгломерата — свободный кеш на его счетах, по итогам года, достиг $167,64 млрд. Предыдущий рекорд по этому показателю был поставлен в третьем квартале ($157,2 млрд).

В письме акционерам Уоррен Баффет также отметил исключительно хорошие результаты страхового бизнеса, который установил рекорды по объемам продаж, плавающей прибыли и прибыли от андеррайтинга.

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«Рынки сейчас больше похожи на казино»

Уоррен Баффет отметил, что иногда то, что творится на рынках или в экономике, приводит к тому, что акции и облигации некоторых крупных и фундаментально крепких компаний оцениваются «на удивление неверно». В этой связи он вспомнил моменты биржевой паники, происходившие в мире в 1914 и 2001 годах.

В 1914 году фондовые биржи многих стран закрылись после того, как Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии. А в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке вызвала шок у участников рынка, что привело к обвалу котировок многих компаний. Биржи NASDAQ и NYSE тогда не работали в течение нескольких дней.

«Если вы считаете, что американские инвесторы сейчас более стабильные, чем в прошлом, вспомните сентябрь 2008 года», — пишет Баффет. По его словам, хотя фондовый рынок сейчас значительно больше, чем был раньше, его участников нельзя назвать ни более эмоционально устойчивыми, ни лучше обученными, «чем когда я учился в школе».

«По каким-то причинам рынки сейчас намного больше похожи на казино, чем во времена моей молодости. Казино сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей», — заметил Уоррен Баффет. А скорость связи и чудеса технологии мгновенно приводят к параличу всего мира, добавил он, отметив, что человечество прошло большой путь со времен дымовых сигналов.

Баффет призывает быть благоразумными — «никогда не рискуйте безвозвратной потерей капитала», говорит он. «Сфера, в которой мы работаем, есть и будет полезной, если вы в течение жизни примете пару хороших решений и избежите серьезных ошибок», — пишет инвестор.

Кто в центре внимания Berkshire

Баффет уверен, что типичный акционер Berkshire — не тот, кто гонится за лотерейными билетами или «горячими» акциями, а тот, кто копит деньги для того, чтобы купить ферму или арендуемую недвижимость. Чтобы проиллюстрировать типичного владельца акций Berkshire, Баффет выбрал свою сестру Берти.

«Берти умна, мудра и любит бросать вызов моему мышлению», — отметил Баффет. Более того, Берти и три ее дочери десятилетиями хранят существенную часть сбережений в акциях Berkshire. Берти обязательно прочитает ежегодное письмо Баффета, уверен инвестор. Он считает своей задачей предугадать ее вопросы и дать на них честные ответы.

«Наша цель в Berkshire проста: мы хотим владеть либо всеми, либо частью бизнесов с хорошей экономикой, которые являются фундаментальными и устойчивыми», — говорит Баффет. Berkshire особенно интересны компании, которые способны привлечь дополнительный капитал с высокой доходностью в будущем. Если владеть лишь одним таким активом и «просто сидеть смирно», можно обрести почти безмерное богатство.

В качестве примеров выгоды от долгосрочного владения подобными активами, Уоррен Баффет привел Coca-Cola и American Express, каждая из которых добилась огромных успехов в своем основном бизнесе.

Обе компании занимают не слишком большое место в портфеле Berkshire Hathaway, однако, «являются значимыми активами». По итогам четвертого квартала, доля American Express составляла 8,18%, Coca-Cola — 6,79%. В 2023 году Berkshire вновь не продавал и не покупал эти акции. И, тем не менее, «обе компании снова вознаградили наше бездействие увеличением своих доходов и дивидендов», — отметил знаменитый инвестор.

Уоррен Баффет в большой степени уверен, что и American Express, и Coca-Cola увеличат свои дивиденды в 2024 году (примерно на 16% в случае American Express), поэтому в Berkshire наверняка оставят эти активы нетронутыми в течение всего года.

«Когда вы найдете действительно замечательный бизнес, продолжайте заниматься им. Терпение окупается, и одно замечательное дело может компенсировать множество посредственных решений, которые неизбежны», — подвел итог Баффет.

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«Актив для страны»

«Когда произойдут экономические потрясения, а они обязательно произойдут, целью Berkshire будет функционировать, как актив для страны», — считает Баффет. При этом компания будет стараться помочь потушить «финансовый пожар», а не оказаться в числе тех, кто непреднамеренно или иным образом его устроил.

Он уверен, что это реально, поскольку Berkshire придерживается ряда важных принципов в своих корпоративных финансах — например, диверсифицирует входящие в портфель бизнесы, имеет минимальную потребность в свободных денежных средствах, не платит дивиденды, вместо этого проводит обратные выкупы собственных акций.

Также он отметил, что финансовый конгломерат держит свободный кеш и гособлигации США на сумму, которая «намного превышает то, что общее мнение считает необходимым». В последние годы конгломерат столкнулся с серьезной проблемой — избытком наличности при отсутствии достойных целей для того, чтобы эти средства потратить, учитывая слишком высокие рыночные оценки возможных компаний для приобретения.