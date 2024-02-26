Berkshire Баффета отчиталась о рекордных доходах

Berkshire Баффета отчитались о рекордных $37,4 млрд операционной прибыли и $96,2 млрд чистой прибыли за весь 2023 год. Конгломерат оценивается в $900 млрд. Об этом пишет Reuters.

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В отчете сам Уоррен Баффет отметил, что его компания «стала крепостью, которая может противостоять даже беспрецедентной финансовой катастрофе». В то же время легендарный инвестор отметил, что в будущем компания не сможет показывать такие впечатляющие результаты, потому что «остается только горстка компаний, способных по-настоящему двигать компанию вверх».

Акции Berkshire выросли на 4384748% с момента прихода Баффета в 1965 году, или на 19,8% ежегодно. Для сравнения, S&P 500 получил всего 31 223%, или 10,2% ежегодно.

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