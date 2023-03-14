Китайские акции с подвохом: что вы получаете на самом деле, покупая бумаги Alibaba

8 января, после 3 лет жесткого ковидного карантина, Китай полностью снял все ограничения и открыл границы для бизнеса и туристов. Одна из первых экономик мира стремится вернуться на допандемические уровни. Этот толчок привлекает внимание инвесторов, особенно в условиях высокой инфляции и жесткой политики регуляторов. Насколько выгодно и безопасно инвестировать в акции китайских компаний, разбирался «Минфин».

Что происходит с экономикой Китая

После окончания Всекитайского собрания народных представителей и избрания Си Цзиньпиня на очередной срок, Китай заявляет об амбициозных экономических планах: плюс 5% роста ВВП. Новая команда власти заявляет, что для достижения целей по темпам роста ВВП собирается повысить производительность труда, сохранить торговые и экономические связи с Западом, решить демографические проблемы и преодолеть кризис в сфере недвижимости.

К экономическим планам добавляются и политические: Китай планирует провести перестановки в центробанке, чтобы усилить прямое управление регулятором. А также — увеличивать военные расходы и вкладываться в местные технологические компании.

Все это нуждается в притоке немалых денег в экономику. По данным 2021 года, объем инвестиции в Китай составил 42,8% ВВП, при среднем показателе в мире 24,2%.

После того как Поднебесная сняла карантинные ограничения, и без того относительно хорошие прогнозы роста экономики стали еще лучше. МВФ повысил ожидания роста экономики КНР до 5,2%, Moody's — с 4% до 5%, аналогичный пересмотр осуществило рейтинговое агентство Fitch, прогноз Bloomber — 5,8%.

Инфляция в Китае в феврале снизилась до 1%, в 2022 году не превышала 2,8%. Ключевая процентная ставка 3,65% — неизменна с сентября прошлого года с сохранением тенденции к снижению.

Ориентировочно в 4 раза выше прогнозы экономического роста Китая по отношению к другим развитым странам делает акции компаний этой страны очевидным выбором инвесторов, однако со своими рисками.

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Риски инвестирования в акции Поднебесной

Политические риски: в Китае многие предприятия зависят от государства или у них близкие связи с правительством. Так что политические решения могут повлиять на финансовые результаты компаний. Холодная война, набирающая обороты между США и Китаем, является одним из непредсказуемых факторов, которые могут иметь крайне негативные последствия для прибыли китайских компаний.

Регуляторные риски: у китайского правительства обычно строгие требования к иностранным компаниям, которые собираются входить на китайский рынок. Кроме того, оно может изменять правила игры без уведомления.

Экономические риски: у Китая множество проблем со стабильностью внутреннего рынка, таких как высокий уровень долга, уменьшение населения и усиление конкуренции с другими странами.

Валютные риски: у китайского юаня управляемый курс, поэтому его изменения могут быть непредсказуемыми. Это может повлиять на прибыльность инвестиций. Есть свежий пример 7 марта, когда произошла административная революция в Народном банке Китая. Из его состава будет выделено главное госуправление по финансовому регулированию и надзору — отдельное ведомство по надзору за финансовыми рынками, подчиненное непосредственно госсовету КНР и вице-премьеру. Таким образом, позиции НБК будут ослаблены, а политические власти получат новые полномочия. К каким последствиям приведут эти изменения — неизвестно.

Риски, связанные со структурой компаний: у некоторых китайских компаний нестандартные структуры собственности, что может сделать инвестирование в них более сложным и рискованным.

Кроме вышеперечисленных рисков, есть еще кое-что, о чем знает ограниченное количество инвесторов. А именно — риск купить акции компании с переменными интересами.

Что такое компания с переменными интересами

Variable Interest Entities (VIE) — хозяйствующие субъекты с переменными интересами. VIE — это структура, в которой оффшорная фиктивная компания, как правило, на Каймановых островах, принадлежит инвесторам на фондовых биржах США или Гонконга.

У этой оффшорной организации договорные отношения с материковой компанией, но поскольку отношения договорные, она не считается собственностью. Это обходит законы Китая, которые запрещают иностранный капитал в таких областях, как телекоммуникации, интернет-новости и СМИ. Поскольку иностранные инвесторы владеют оффшорной компанией-оболочкой, а не фактической китайской компанией, это создает уровень риска для инвесторов.

VIE было создано, чтобы обойти китайский закон «Специальные административные меры по доступу иностранных инвестиций». В этом законе есть 33 правила, 16 и 17 из них наиболее актуальны, потому что запрещают иностранный капитал в интернет-новостных службах, издательстве, интернет-радио и интернет-телевидении (кроме музыки). Вот почему структура VIE наиболее распространена среди китайских технологических интернет-компаний.

Благодаря структуре VIE китайская компания может листинговаться в Гонконге или США, не обращаясь к органу регулирования ценных бумаг Китая по одобрению листинга.

VIE был признан стандартами бухгалтерского учета GAAP, и Moody's оценило риск дефолта VIE как низкий в 2014 году. Но в 2017 году совет институциональных инвесторов (CII) строго предупредил об этом риске и призывал SEC усилить указания по раскрытию информации.

В США есть около 100 китайских компаний со структурой VIE, и много в Гонконге. Большинство известных китайских интернет-компаний, таких как Tencent, Alibaba, Pinduoduo, Baidu, JD и NetEase, работают в структуре VIE.

На практике VIE означает следующее: если договоры с материковой компанией по определенным причинам будут расторгнуты, у инвесторов в акции VIE останутся на руках фантики компании в оффшорной зоне, за которыми не закреплена никакая собственность.

Стоит ли покупать «воздух»

Стоимость акций ведущих и перспективных китайских компаний сейчас находится на очень привлекательном уровне. Они торгуются в среднем на 60% дешевле своих исторических максимумов, позволяя потенциальным инвесторам рассчитывать на двузначную, а в некоторых случаях даже трехзначную прибыль.

График изменения стоимости акций JD.com. Источник: Tradingview

График изменения стоимости акций Alibaba. Источник: Tradingview

Впрочем, каким бы сладким ни был соблазн, инвесторы должны взвесить риски, связанные с инвестированием в акции Китая. Обострение отношений между Поднебесной и торговыми партнерами ЕС и США окажет негативное влияние. Также нельзя исключать демонтаж VIE китайскими властями, которые пока не считают работу через них нарушением, но как долго это продлится — неизвестно.

Среди основных рисков и то, что Китаю не удастся оправдать оптимистические прогнозы, и годовые темпы роста остановятся на отметке 2−3%. В долгосрочной перспективе это может вообще вытолкнуть Китай из списка ведущих экономик мира.

Многие украинцы могут принять во внимание и эмоциональную составляющую — из-за позиции Китая относительно войны России против Украины.