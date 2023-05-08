Мировая торговля меняет цепочки поставок: кто заменит китайский ширпотреб

Тенденции в мировой торговле свидетельствуют о начале «реглобализации». Что это значит и кто от этого выиграет, написал Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Глобальная торговля находится под влиянием двух процессов. С одной стороны, напуганные пандемическим дефицитом, скачками цен и перебоями в поставках компании сокращают зависимость от одного завода или страны. С другой — правительства стран, особенно в США и Европе, хотят обеспечить доступ к ключевым материалам, таким как полупроводники и редкоземельные минералы, на случай, если мировая торговля расколется на геополитические блоки.

На преобразования, которые некоторые называют «реглобализацией», уйдут годы. Последние данные по торговле только намекают на масштабы изменений, а также на то, кто выиграет, а кто проиграет от этих сдвигов. Вот восемь показателей, за которыми нужно следить, чтобы понять последствия новой эры геостратегической экономики.

Несмотря на разговоры о гибели глобализации, экономическая интеграция через трансграничную торговлю продемонстрировала удивительную устойчивость, пережив войну, голод и пандемию. За последние три года мировая торговля как доля мирового производства несколько снизилась, но в целом остается в русле исторических тенденций. По данным недавнего анализа ING Groep NV, существенных изменений траектории в сторону большей открытости не происходит, по крайней мере, с 2006 года.

Разрыв между крупнейшими экономиками мира

Рост геополитической напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином подогрел разговоры о секторальном разрыве между крупнейшими экономиками мира.

В 2022 году стоимость импорта китайских товаров и услуг в США достигла рекордного уровня, однако тарифы США уже влияют на двусторонние торговые потоки.

В прошлом году импорт американских товаров из Китая, на которые распространяются тарифы, сократился примерно на 14%, по сравнению с уровнем 2017 года, то есть до начала торговой войны.

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Отказ от Китая

Штаты импортируют меньше товаров из Китая, чем до начала торговой войны.

Источник: Bloomberg

За последние пять лет тарифы, экспортные ограничения и субсидии США убедили американские компании диверсифицировать свой импорт и частично отказаться от продукции Китая.

С 2018 года, то есть с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп ввел тарифы на тысячи китайских товаров, общая доля китайского импорта в США снизилась примерно на 3%. За это время Китай уступил часть своей доли в общем объеме импорта США другим азиатским странам-экспортерам, таким как Вьетнам, Индия, Тайвань, Малайзия и Таиланд.

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Новая альтернатива Китаю

Между тем, китайские производители, которые стремятся обойти тарифы США и сократить цепочки поставок, открывают производства в таких странах, как Вьетнам, Таиланд и Мексика.

Мексика становится ключевой американской альтернативой Китаю. Высокоинтегрированные линии поставок между США и Мексикой и преференциальный торговый режим в рамках соглашения USMCA способствуют созданию трансграничных инвестиционных возможностей.

Импортеры и даже некоторые китайские экспортеры, которые стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок, наперегонки скупают мексиканские промышленные площади, заполняемость которых в 2022 году достигла 97,5%.

Спрос на склады и другую промышленную недвижимость особенно высок на границе с США в районе Тихуаны, где уровень вакантных промышленных площадей близок к нулю. По данным Мексиканской ассоциации частных индустриальных парков, около 47 новых промышленных парков либо запланированы, либо находятся в стадии строительства.

Диверсификация торговых потоков

Источник: Bloomberg

С кем водит дружбу США

Усилия президента Джо Байдена по улучшению торговых отношений с Европой привели к тому, что США стали больше полагаться на импорт из Европы, чем из Китая. Поворот произошел после того, как США и Европа отменили пошлины на двустороннюю торговлю стоимостью $21,5 млрд в 2021 году, приостановили спор о производстве самолетов, начавшийся в 2004 году, и начали переговоры о сокращении перепроизводства стали и алюминия. За последний год стоимость импорта США из Европы выросла почти на 13%, в то время как импорт США из Китая вырос всего на 6%.

Производители смартфонов, такие как Apple Inc, стараются уменьшить свою зависимость от Китая на фоне усиления торговой войны между Вашингтоном и Пекином. За год, который закончился в марте, компания Apple утроила свое производство в Индии и выпустила iPhone на сумму более $7 млрд. Теперь на Индию приходится около 7% мирового производства iPhone, а годовой объем продаж в стране вырос до $6 млрд.

Трансатлантическая торговля

Источник: Bloomberg

Вьетнам — еще один центр для компаний, которые стремятся диверсифицировать свою деятельность в сторону от Китая. За последние семь лет контейнерный импорт вьетнамской мебели в США вырос на 186%, по сравнению с ростом такого импорта из Китая всего на 5%. По данным Descartes Systems Group Inc, на Вьетнам сейчас приходится половина всего объема экспорта мебели из Китая в США. В последнее время заказы на вьетнамскую мебель начинают снижаться из-за падения мирового спроса на потребительские товары.

Промышленная политика Пекина привела к тому, что Китай стал крупнейшим экспортером электромобилей после Германии. В этом году электромобили и подключаемые гибриды составят около 40% от общего объема поставок автомобилей в Китае. Между тем, доля Европы в мировых продажах электромобилей, по данным Bloomberg, скорее всего, вырастет в этом году, так как появится больше моделей и ослабнут проблемы с поставками.

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