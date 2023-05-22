Безлюдные аэропорты и массовые дефолты: как расплачиваются государства за кредиты Китая

Более десяти бедных стран могут потерпеть крах под весом сотен миллиардов долларов иностранных займов. Associated Press обнародовал результаты расследования, в котором говорится о бесцельном расходовании китайских кредитов и неспособности их обслуживать. «Минфин» публикует сокращенный перевод статьи.

Анализ десятка стран, у которых самая большая задолженность перед Китаем, включая Пакистан, Кению, Замбию, Лаос и Монголию, обнаружил, что погашение этого долга поглощает все большую часть налоговых поступлений.

За кулисами стоит нежелание Китая прощать долги и его чрезвычайная секретность по поводу того, сколько денег он одолжил и на каких условиях. Потому другие крупные кредиторы не спешат на помощь.

Страны в анализе AP получали до 50% своих внешних займов от Китая, и большинство из них тратят более трети государственных доходов на погашение внешнего долга. Замбия и Шри-Ланка уже объявили о дефолте, потому что не в состоянии выплачивать даже проценты по кредитам, которые финансировали строительство портов, шахт и электростанций.

В Пакистане миллионы текстильщиков были уволены из-за того, что у страны слишком большой внешний долг. В Кении правительство задержало зарплату тысячам государственных служащих, чтобы сэкономить деньги для оплаты иностранных займов. В прошлом месяце главный советник президента по экономическим вопросам написал в Twitter: «Зарплаты или дефолт? Выбирайте».

После того как год назад Шри-Ланка объявила дефолт, в промышленности исчезли полмиллиона рабочих мест, а инфляция превысила 50%.

Почему возникают проблемы

Пример того, как возникают проблемы, — Замбия. За последние два десятилетия она одолжила миллиарды долларов у китайских государственных банков на строительство дамб, железнодорожных путей и дорог.

Займы способствовали развитию экономики Замбии, но также увеличили выплаты процентов иностранным заемщикам настолько, что правительству оставалось совсем мало средств. Это привело к сокращению расходов на здравоохранение, социальные услуги и субсидии фермерам.

В прошлом при таких обстоятельствах крупные кредиторы, такие как США, Япония и Франция заключали соглашения о списании некоторых долгов. При этом каждый кредитор четко указывал, сколько ему должны и на каких условиях, чтобы никто не чувствовал себя обманутым.

Но Китай не играет по этим правилам. Он отказывается даже участвовать в многонациональных переговорах, проводя их с Замбией в отдельности, и настаивает на конфиденциальности, которая запрещает стране сообщать некитайским кредиторам условия займов и погашений.

Среди этой неразберихи в 2020 году группа некитайских кредиторов отказалась от просьб Замбии приостановить выплату процентов даже на несколько месяцев. Этот отказ ускорил потерю резервов Замбии, которые она использовала для уплаты процентов по займам и на покупку основных товаров, таких как нефть. В ноябре 2020 г. Замбия перестала выплачивать проценты и объявила дефолт.

С тех пор инфляция в Замбии выросла на 50%, безработица достигла 17-летнего максимума, а национальная валюта потеряла 30% стоимости всего за семь месяцев. По оценкам ООН, количество замбийцев, которые не получают достаточного количества пищи, в этом году выросло почти в три раза — до 3,5 млн.

Через несколько месяцев после того, как Замбия объявила дефолт, исследователи обнаружили, что она должна государственным банкам Китая $6,6 млрд, что в два раза больше, чем считалось, и составляет примерно треть общего долга страны.

Страны остаются без денег

Нежелание Китая идти на уступки в обслуживании кредитов поставило многие страны на беговую дорожку выплаты процентов, что подавляет экономический рост, который помог бы им избавиться от долга.

Резервы наличных денег в иностранной валюте сократились в 10 из дюжины стран, которые анализировало AP, в среднем на 25% лишь за год. В Пакистане и Республике Конго они упали более чем на 50%. В нескольких странах валюты осталось всего на несколько месяцев для приобретения продовольствия, топлива и другого необходимого импорта. В Монголии осталось на 8 месяцев, а в Пакистане и Эфиопии — на 2.

Вместе с привычным сочетанием непрофессионализма правительства и коррупции, есть два неожиданных и разрушительных события: война в Украине, которая привела к стремительному росту цен на зерно и нефть, а также решение ФРС США повысить процентные ставки 10 раз подряд. Это сделало займы для стран гораздо более дорогими.

Как Китай прячет свои кредиты

Большая заслуга в выявлении скрытого долга Китая принадлежит исполнительному директору AidData исследовательской лаборатории William & Mary Брэду Парксу, которому в последнее десятилетие приходилось бороться со всеми видами обмана и лжи со стороны авторитарного правительства.

Охота началась в 2011 году, когда ведущий экономист Всемирного банка попросил взять на себя работу по изучению китайских займов. Через несколько месяцев, используя методы анализа данных, Паркс и несколько исследователей начали выявлять сотни кредитов, о которых не знал Всемирный банк.

В то время Китай наращивал кредитование, которое вскоре станет частью его инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью $1 трлн, чтобы обеспечить поставки ключевых полезных ископаемых, получить союзников за границей и заработать больше денег. Многие развивающиеся страны стремились получить средства для строительства электростанций, дорог и портов, а также для расширения горных работ.

Но после нескольких лет прямых государственных займов Китая эти страны оказались в больших долгах. Они опасались, что накопление дополнительных займов поверх старых снизит их кредитные рейтинги. Китай начал создавать подставные компании для некоторых инфраструктурных проектов и одалживал им.

К примеру, в Замбии кредит в размере $1,5 млрд от двух китайских банков подставной компании для строительства гигантской гидроэлектростанции годами не появлялся в отчетности страны.

В Индонезии китайские займы в размере $4 млрд на строительство железной дороги также никогда не появлялись в государственных счетах. Все изменилось спустя годы, когда правительство Индонезии было вынуждено дважды спасать железную дорогу.

«Когда эти проекты идут плохо, то, что рекламировалось как частный долг, становится государственным. Такие проекты есть во всем мире», — говорит Паркс.

В 2021 году, десять лет спустя после того, как Паркс и его команда начали охоту, они собрали достаточно информации для открытия: по меньшей мере $385 млрд скрытого и заниженного китайского долга в 88 странах. Многие из этих стран оказались в гораздо худшем состоянии, чем кто-либо мог предположить.

Среди обнародованных сведений было то, что Китай выдал займ в размере $3,5 млрд на строительство железнодорожной системы в Лаосе. На погашение этого займа понадобится почти четверть годового ВВП страны.

В другом отчете AidData говорится, что многие китайские займы направляются на проекты в регионах стран, которые важны для политиков накануне выборов. Некоторые из построек не имеют экономического смысла и создают проблемы.

В Шри-Ланке Китай профинансировал строительство аэропорта в родном городе президента в малонаселенном регионе. Сейчас аэропорт используется настолько редко, что на его взлетных полосах заметили блуждающих слонов.

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На гидроэлектростанциях в Уганде и Эквадоре возникают трещины. В Пакистане пришлось остановить электростанцию, опасаясь, что она может разрушиться. В Кении последние ключевые километры железной дороги так и не были построены из-за плохой планировки и нехватки средств.

Кредитор № 1

Когда Паркс исследовал детали займов, он обнаружил кое-что тревожное: пункты, согласно которым страны-заемщики должны размещать средства на секретных депозитных счетах, которые Пекин сможет забрать, если эти страны перестанут платить проценты по кредитам. По сути, Китай стал первым в очереди кредиторов.

Паркс не уверен, сколько таких счетов было открыто, но предусматривающие залог правительственные кредиты — редкое явление. Их существование всколыхнуло некитайские банки и других кредиторов и сделало их неуступчивыми.

«Другие кредиторы говорят: „Мы не собираемся ничего предлагать, если Китай фактически возглавляет линию погашения“. Это приводит к параличу. Все оценивают друг друга и говорят: „Меня здесь обманут“», — объясняет Паркс.

Тем временем, Пекин взялся за новый вид скрытого кредитования, что прибавило путаницы и недоверия. Паркс обнаружил, что центральный банк Китая фактически одалживал десятки миллиардов долларов через то, что кажется обычным обменом валюты.

Обмен валюты, который называется свопом, позволяет странам, по сути, заимствовать более широко используемые валюты, такие как доллар США, для покрытия временной нехватки резервов. Они предназначены для повышения ликвидности и действуют всего несколько месяцев.

Однако, китайские свопы имитируют займы, продолжаются годами и предусматривают высокие процентные ставки. И что важно — они не отражаются в отчетности как займы, и формально не увеличивают долг страны.

Свопы могут помочь предотвратить дефолт путем пополнения валютных резервов, но они накапливают больше кредитов поверх старых и могут усугубить крах. Это похоже на то, что произошло накануне финансового кризиса 2009 г., когда американские банки предлагали все большие ипотечные кредиты домовладельцам, которые не могли позволить себе первый.

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Отметим, что, как следует из отчета AidData, Украины нет в списке стран, которые получали «скрытые» кредиты от КНР. При этом, россия, говорится в исследовании, получила таких займов на $117 млрд, что сделало ее самым крупным их получателем.