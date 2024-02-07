Кароль Кубица: На участие в восстановлении Украины есть уже больше 3 тыс заявок от польских компаний

Около 3 тысяч польских компаний уже подали заявки на участие в восстановлении Украины. Какие сектора наиболее интересные для польского бизнеса, на каких условиях он готов заходить в Украину, и какие особенности сотрудничества должны учитывать украинские компании, в интервью «Минфину» рассказал Кароль Кубица, директор Киевского бюро Польского Агентства Инвестиций и Торговли.

На каких условиях польский бизнес готов заходить в Украину и как будет конкурировать за освоение денег доноров

По подсчетам Всемирного банка, послевоенное восстановление украинской экономики будет стоить до $1 трлн. Какие источники привлечения средств вы видите и какое место в этом процессе могут занять польские компании?

Финансирование на восстановление будет, в первую очередь, поступать от международных финансовых учреждений, таких как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и т. д. Участие будут принимать и разные государства, создавая специальные фонды и выделяя средства, в частности, в виде грантов.

Польское правительство уже предоставило первые гранты. На них были закуплены медицинское оборудование, машины скорой помощи, городок для внутренне перемещенных лиц, оказана помощь для садиков, школ. Это была гуманитарная помощь для Украины. Но, с точки зрения предпринимателей, — это бизнес, ведь польские предприниматели принимали участие в тендерах на освоение этих денег.

То есть польские компании пока не готовы заводить в Украину собственный капитал, а, в основном, будут работать за средства, выделенные международными организациями?

Финансирование международных организаций будет доступно не только польскому предпринимателю, но и бизнесу из других стран. Но нужно сказать, что польский бизнес присутствовал в Украине, есть и будет. Компании, которые работали здесь перед войной, не закрылись, они продолжают свою деятельность, инвестируют в свое развитие. Даже те, которые были под оккупацией или повреждены, возобновились, перезапустили свой бизнес. Это хороший сигнал для других, что здесь все не так плохо и можно работать.

К нам поступает много вопросов от польских предпринимателей, как открыть в Украине представительство или начать собственное дело. Так что бизнес уже готовится, чтобы с началом большого восстановления сразу включиться в процесс.

Польский бизнес также заинтересован инвестировать в Украину, но для него важна поддержка украинского правительства. Большое значение имеет и надежный украинский партнер, с которым можно работать в Украине и вместе реализовать проекты. Например, у молочного завода в Украине большой опыт, свои клиенты, его бренд узнаваемый среди украинских потребителей, но ему не хватает денег на новую технологическую линию. А польский предприниматель именно ищет такой завод, он готов закрыть потребность в деньгах за долю в бизнесе.

Не влияют ли на настроения польских бизнесменов такие события, как, к примеру, обыски у местных предпринимателей и их задержание, или коррупционные скандалы?

Такие риски присутствуют на многих рынках. Там, где большие деньги, есть риск коррупции и неправильного ведения бизнеса. Польские предприниматели понимают эту опасность.

Однако, им более важен голос соотечественника, который уже работает на украинском рынке годами и не собирается его покидать. Для польского бизнесмена главное — найти надежного партнера в Украине, чтобы реализовывать свои планы и проекты.

В восстановлении Украины примут участие и другие страны. Как вы собираетесь выигрывать в конкурентной борьбе с компаниями из других европейских стран за ресурс?

У нас есть много преимуществ. Наши услуги и товары дешевле, у нас высокое качество товаров и работ, и мы соседи Украины, что уменьшает затраты на логистику. Важно также, что Польша в последние 20 лет была в процессе трансформации после вступления в ЕС.

Все это время страна была сплошной строительной площадкой. Поэтому у нас много компаний, которые умеют работать в строительстве, инфраструктуре и, в целом, в процессе использования ресурсов европейских фондов для новых членов. Весь этот опыт мы можем передать не только бизнесменам, но и местному самоуправлению.

Также у крупных международных строительных компаний, таких как Budimex, Strabag, есть свои представительства в Польше. Соответственно, они будут реализовать свои проекты через офис в Варшаве, а не в Мадриде или Вене.

Среди преимуществ и то, что мы близки по менталитету и у нас близкая культура. Сейчас многие украинцы уехали в Польшу. Они изучают польский язык и, когда вернутся в Украину, смогут устраиваться в польские компании. Для нас это будет полезно, ведь это будет сильно облегчать коммуникацию.

Есть ли уже какие-то предварительно оговоренные бюджеты, которые будет осваивать польский бизнес на восстановление Украины?

Таких проектов много. Например, речь шла о 50 млн злотых на восстановление трех объектов в Харькове: администрации, школы и больницы. Также польское правительство предоставило грант 1,5 млн злотых на разминирование Харькова. Польша лоббирует проекты долгосрочного финансирования Украины. Речь идет, прежде всего, об инструменте Ukraine Facility, которым выделено 50 млрд евро помощи.

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О разнице интересов

Украинское руководство говорит о том, что Украина уже сейчас готова к приходу иностранного бизнеса. Как вы оцениваете готовность нашей страны к вливаниям частного иностранного капитала, какие главные риски видите, в частности, для польского бизнеса?

Серьезные риски для бизнеса несет, в первую очередь, война. Также существуют финансовые барьеры, налоговые, нормативно-правовые. Есть проблемы на границе, не все гладко с рабочей силой.

Украина идет в правильном направлении, чтобы устранять эти препятствия. Но, чтобы действительно быть готовой к приходу бизнеса, еще нужно выполнить много домашнего задания.

На украинско-польском экономическом форуме Зеленский пообещал, что «все сложные вопросы украинско-польской повестки дня будут решены». Объясните, пожалуйста, о каких «сложных вопросах» шла речь, и как украинская сторона их решает?

Предугадать все вопросы невозможно. Одни проблемы исчезают, другие возникают, этот процесс бесконечен. Но у нас работает польско-украинская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Это сотрудничество достаточно тесное.

Недавно, например, у нас поинтересовались, с какими проблемами сталкивается польский бизнес в Украине. Мы собрали весь список и предоставили исчерпывающую информацию. Сюда, в частности, вошли и недоразумения с налоговой, и проблемы с пересечением границы, и моменты с процедурами системы «Прозорро». Самое главное, что Украина захотела услышать эту информацию.

Какие проблемы обнажила блокада границы польскими перевозчиками? Какую позицию Агентство заняло в этом конфликте и участвует ли в его урегулировании?

Мы не участвовали в урегулировании этой ситуации, этим занималось Министерство инфраструктуры Польши. Но мы понимаем, что это значительные сложности не только для Украины, но и для польских предпринимателей. Ведь они потеряли средства из-за невозможности поставить продукты в Украину. Считаю, это вопрос для широкого обсуждения со всеми причастными к этой проблеме сторонами.

Также проблемой для обеих сторон может стать позиция польских чиновников. Недавно новый премьер Польши Дональд Туск заявил, что будет выступать против продления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Польша открыта для сотрудничества с Украиной и является крупнейшим ее послом в мире. Но нужно принять во внимание, что каждое правительство должно, прежде всего, защищать свою экономику и свой бизнес.

Мы хотим, чтобы сотрудничество между нашими государствами, в целом, и бизнесом, в частности, было взаимовыгодным и цивилизованным. В международных экономических отношениях действуют четко определенные правила, которых мы должны придерживаться, чтобы поддерживать экономическую стабильность всех сторон. Польша является членом ЕС, поэтому в торговых отношениях с Польшей действуют правовые нормы ЕС.

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Как ищут партнеров для своего бизнеса в Украине

Когда разговариваете с польскими компаниями и призываете их инвестировать в Украину, какие аргументы «за» приводите?

Бизнес, который пришел к нам с вопросами об инвестиционном потенциале Украины, уговаривать не надо, он сам готов инвестировать. Кто не хочет инвестировать в Украину, к нам не придет.

Мы предоставляем информацию об условиях ведения бизнеса, делимся опытом, направляем, где лучше начать дело или с кем это будет выгоднее всего. Мы играем роль своеобразного защитного зонтика для польских инвесторов.

Предприниматель сам должен быть готов зайти на украинский рынок и взять на себя риски. Тем не менее, потенциал здесь большой. Украина расположена в Европе, сюда тоже можно продавать продукцию. Кроме того, будет открыт путь в Турцию, Азию через порты Черного и Азовского морей. Можно будет экспортировать для всего мира.

Что еще интересно польскому бизнесу — приватизация государственного имущества. Есть много объектов, которые можно купить и дать им вторую жизнь, а не строить «с нуля».

Что дает основания полагать, что инвестиционный климат будет таким, что компания сможет зайти и успешно работать на рынке?

Все зависит от Украины, какие льготы, условия будут предлагаться новым инвесторам. Важно законодательство в сфере защиты инвестиций.

В свою очередь, мы сотрудничаем с территориальными общинами и проводим обучение, как обслуживать иностранного инвестора даже в маленьком населенном пункте.

Считаю, что Украина станет местом расположения крупных предприятий. Скорее всего, это будут западные области. На востоке — маловероятно, ведь его для начала нужно будет разминировать, а это, по оценкам экспертов, займет от 5 до 10 лет.

Сколько заявок от польских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении послевоенной украинской экономики, уже получило Польское агентство инвестиций и торговли? В какие сектора польские компании готовы заходить уже сейчас?

Мы объявили об этой программе 1,5 года назад. Она предназначена для польских компаний, которые планируют присутствовать на украинском рынке — будь-то сотрудничество с украинскими, или открытие отдельных бизнесов. Сейчас у нас около 3 тысяч заявок, 60% из них — от малого и среднего бизнеса. Это конкретные компании, которые знают, что в Украине война, что может быть риск коррупции и тому подобное, но, несмотря на это, хотят работать на украинском рынке и участвовать в восстановлении.

Есть семь основных секторов, в которых сосредоточен интерес польских предпринимателей. Это медицинский и фармацевтический, IТ, машины и оборудование, переработка сельскохозяйственной продукции, транспорт и логистика. Но большая часть — 47% — строительная отрасль.

Польское правительство уже создало инструменты страхования экспортеров и инвесторов в Украине. Такого продукта нет ни у одного европейского государства, и это показывает, что мы заинтересованы в развитии Украины и присутствии польского бизнеса здесь.

Как работает эта страховка?

Страхование предоставляется через польскую Корпорацию Страхование Экспортных Кредитов (KUKE). Страхуются риски невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах. В этом случае польский предприниматель подписывает контракты с украинским импортером и последний не производит предоплату, а может получить отсрочку.

Если расчет не произойдет в указанный срок, тогда эта сумма покрывается за счет страхования. Такая система позволяет польскому предпринимателю спокойно спать, в то же время, является весомой поддержкой для украинского импортера. Ведь он может не платить сразу живые средства, а рассчитаться через 30−60−90 дней, когда уже получит деньги из оборота этого товара.

Какова роль вашего Агентства, чем конкретно вы готовы помогать польскому бизнесу здесь?

Польское Агентство Инвестиций и Торговли является государственным учреждением и предоставляет бесплатные услуги для польского предпринимателя. Главная наша задача — продвижение польского экспорта, привлечение инвестиций в Польшу и построение партнерства с бизнес-ассоциациями и государственными структурами.

У нас есть десятки офисов по всему миру. Если какой-то польский предприниматель, например, производитель мебели, хочет продавать свой товар в Украине, он пишет заявку в офис в Варшаве. Оттуда это обращение переадресовывают нам. Мы берем такого клиента на себя, предоставляем ему общую информацию о ситуации в государстве, о бизнес-климате, о рынке и конкуренции, налогах, пошлинах, сертификатах и т. д.

Если он хочет здесь работать, мы готовим для него список потенциальных партнеров, устраиваем встречи с дистрибьюторами и т. д.

Также можем подготовить информацию по запросу конкретного предприятия из Украины, которое интересует нашего клиента.

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Как агентство помогает украинскому бизнесу

Могут ли через вас найти партнера/инвестора в Польше украинские компании?

Мы оказываем поддержку и украинским инвесторам. Если предприниматель хочет перевести свой бизнес или открыть свое представительство в Польше, мы привлекаем наш департамент инвестиций в Варшаве. Дальше помогаем украинскому инвестору сделать первые шаги на польском рынке. К примеру, когда киевская компания Орион открывала свой завод в Польше, наш офис ее консультировал в этом процессе.

Кроме того, если украинский бизнес ищет партнеров в Польше, например, на поставку какой-либо продукции, мы можем в этом помочь, предоставив перечень нужных и, что главное, надежных компаний.

В Украине после войны предусматривается нехватка рабочих рук. Какие вы видите пути решения этого вопроса?

Когда в стране будет безопасно, люди начнут возвращаться. Но правительство должно подготовить соответствующую почву, позаботиться, чтобы у людей было жилье, работа и достойная зарплата. Находясь за границей, украинцы увидели другую жизнь, выучили иностранный язык, поработали по другим стандартам и правилам. И этот опыт они могут применить в Украине.

По данным портала InfoCredit, в Украине работают 2 486 польских компаний, в том числе 459 с сугубо польским капиталом. Что в ситуации, когда составляющая безопасности остается еще очень сложной, держит их в Украине?

В Украине работают много мелких и средних польских предприятий. Крупных компаний, таких как Barlinek, Śnieżka, Modern Expo, Plast-Box, Cersanit, Fakro, около 15. Некоторые из них значительно пострадали из-за войны.

Например, одному предприятию во Львове причинен ущерб на 10 млн евро. Многочисленные убытки понесли также «Бляхи Прушинские» в Киевской области, в которых частично разрушены и производственные помещения, и склады. Однако, все они возобновили свои бизнес-процессы и продолжают работать. Польский бизнес верит в Украину, видит перспективы и, несмотря на все вызовы, остается с ней.

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