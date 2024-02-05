Помощь США задерживается: причина в украинской коррупции?

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2024, 15:30 Читати українською

Помощь США задерживается: причина в украинской коррупции?

Американцы представили новый компромиссный законопроект по помощи Украине. Какие шансы на его принятие, почему этот процесс затягивается, и есть ли в этом вина украинской власти, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Американцы представили новый компромиссный законопроект по помощи Украине.

Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась, и теперь составляет почти $8 млрд, против почти $12 млрд. То есть уменьшилась на $4 млрд. Это 10% процентов всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. И принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины.

Будет ли он проголосован? — Не факт. Трамп саботирует и этот законопроект, а потому провести его через две палаты в США будет очень тяжело. Джонсон из Палаты представителей так и не стал Джонсонюком, и следует четко в фарватере Трампа, то есть его политических интересов.

Есть ли в этом вина Украины и наших проблем с коррупцией и политическими качелями? — Нет. Это исключительно результат политики и политиканства в США в преддверии выборов президента. Что бы не делала Украина, мы бы не могли повлиять на это. Даже если бы Президент размышлял не над увольнением Залужного, а над борьбой с коррупцией, то это не повлияло бы на поведение Трампа, а значит, не повлияло бы на процессы внутри США.

Почему Трамп против? Просто потому, что ему не нужно решение проблемы миграции к президентским выборам в ноябре. Ибо это его главное оружие против Байдена. Тем более, что эта проблема волнует наибольшее число американцев. И на фоне замечательной экономической динамики в США, где ждали рецессию, а получился сильный экономический рост и наибольший прирост рабочих мест за историю, терять такой козырь для оппортуниста Трампа было бы некстати.

Удастся ли отвязать помощь Украине от проблемы миграции? Будем на это надеяться. Это увеличит шансы того, что Трамп наконец прекратит саботировать помощь Украине.

Ситуация с американской помощью тождественна ситуации инвестиций в Украину во время войны. Их не будет. Влияет ли на это коррупция? — Нет. Просто потому что неважно, есть ли коррупция, или нет в той стране, в которую вы и так не инвестируете из-за войны. Закончится война, коррупция снова будет на всех радарах. И отсутствие верховенства права. А пока это вторично.

Как для внешних инвесторов, так и для украинского бизнеса, который испытывает большее давление силовиков, да. Но так же во всех опросах отмечает, что главными проблемами являются именно вопросы безопасности, отсутствия рабочих рук, а уже потом, на последнем месте, коррупция. Так же и с американской помощью. Не важно, что происходит в Украине, потому что для американских политиков их выборы на 100 порядков важнее. Мы можем считать это несправедливым, но это наши проблемы.

Значит ли это, что с коррупцией не следует бороться? — Конечно, нет. Нужно. Просто не все процессы в мире связаны с Украиной. Даже если они влияют на нас. И не для всех в мире Украина является центром Вселенной.

Читайте также: 5 млн украинцев покинули страну из-за войны: чем грозит их невозвращение

Что остается Украине? Делать то, что нужно. И не делать глупостей, и, наконец, отказаться от популизма, который может осложнить наше положение. Последнее, к сожалению, похоже, выглядит фантастическим. И по пустякам, и по популизму мы до сих пор в лидерах.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами