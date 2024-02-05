Помощь США задерживается: причина в украинской коррупции?

Американцы представили новый компромиссный законопроект по помощи Украине . Какие шансы на его принятие, почему этот процесс затягивается, и есть ли в этом вина украинской власти, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Военная помощь на месте. И это самое важное. Помощь бюджету уменьшилась, и теперь составляет почти $8 млрд, против почти $12 млрд. То есть уменьшилась на $4 млрд. Это 10% процентов всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. И принятие этого пакета было бы очень позитивной новостью для Украины.

Будет ли он проголосован? — Не факт. Трамп саботирует и этот законопроект, а потому провести его через две палаты в США будет очень тяжело. Джонсон из Палаты представителей так и не стал Джонсонюком, и следует четко в фарватере Трампа, то есть его политических интересов.

Есть ли в этом вина Украины и наших проблем с коррупцией и политическими качелями? — Нет. Это исключительно результат политики и политиканства в США в преддверии выборов президента. Что бы не делала Украина, мы бы не могли повлиять на это. Даже если бы Президент размышлял не над увольнением Залужного, а над борьбой с коррупцией, то это не повлияло бы на поведение Трампа, а значит, не повлияло бы на процессы внутри США.

Почему Трамп против? Просто потому, что ему не нужно решение проблемы миграции к президентским выборам в ноябре. Ибо это его главное оружие против Байдена. Тем более, что эта проблема волнует наибольшее число американцев. И на фоне замечательной экономической динамики в США, где ждали рецессию, а получился сильный экономический рост и наибольший прирост рабочих мест за историю, терять такой козырь для оппортуниста Трампа было бы некстати.

Удастся ли отвязать помощь Украине от проблемы миграции? Будем на это надеяться. Это увеличит шансы того, что Трамп наконец прекратит саботировать помощь Украине.

Ситуация с американской помощью тождественна ситуации инвестиций в Украину во время войны. Их не будет. Влияет ли на это коррупция? — Нет. Просто потому что неважно, есть ли коррупция, или нет в той стране, в которую вы и так не инвестируете из-за войны. Закончится война, коррупция снова будет на всех радарах. И отсутствие верховенства права. А пока это вторично.

Как для внешних инвесторов, так и для украинского бизнеса, который испытывает большее давление силовиков, да. Но так же во всех опросах отмечает, что главными проблемами являются именно вопросы безопасности, отсутствия рабочих рук, а уже потом, на последнем месте, коррупция. Так же и с американской помощью. Не важно, что происходит в Украине, потому что для американских политиков их выборы на 100 порядков важнее. Мы можем считать это несправедливым, но это наши проблемы.

Значит ли это, что с коррупцией не следует бороться? — Конечно, нет. Нужно. Просто не все процессы в мире связаны с Украиной. Даже если они влияют на нас. И не для всех в мире Украина является центром Вселенной.

Читайте также: 5 млн украинцев покинули страну из-за войны: чем грозит их невозвращение

Что остается Украине? Делать то, что нужно. И не делать глупостей, и, наконец, отказаться от популизма, который может осложнить наше положение. Последнее, к сожалению, похоже, выглядит фантастическим. И по пустякам, и по популизму мы до сих пор в лидерах.