Вчера Европейский Союз согласовал финансирование для Украины на 50 миллиардов евро. Венгрия была единственной страной, которая выступала против: только из-за позиции ее премьера Виктора Орбана финпомощь не была утверждена еще в прошлом году. Вероятнее всего, Венгрия будет блокировать и другие инициативы в части помощи Украине. Поэтому «Минфин» решил разобраться, есть ли у Евросоюза антидот против этого.
Венгрия: как на самом деле живет главный противник Украины в Европе
Борьба за 50 млрд — не первый случай противостояния ЕС и Венгрии вокруг украинского вопроса. Ранее эта страна пыталась остановить получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, блокировала принятие ряда санкций против страны-агрессора и требовала исключить из «черных» списков отдельных ее граждан.
Существуют разные версии, которые объясняют такое поведение Будапешта. Самая распространенная — борьба за получение собственной финансовой поддержки. ЕС выделил Венгрии 22 млрд евро, но заблокировал их из-за отсутствия реформ — ограничения судебной системы, коррупционные риски, законодательство, направленное против сексуальных меньшинств,
Украинский вопрос Венгрия сделала разменной монетой в борьбе за получение денег. Хотя, следует признать, что на некоторые уступки Будапешт тоже идет, в частности, внес изменения в законодательство о судебной системе.
Другими причинами блокировки помощи могут быть союзнические отношения с россией, попытки расширить права этнических венгров, уступки по экспорту в страну российских энергоресурсов
По данным Financial Times, позиция Венгрии настолько надоела ключевым государствам ЕС, что они разработали стратегию удара по слабым местам ее экономики. В частности, якобы планировалось «подорвать валюту (форинт), обвалить доверие инвесторов, нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту». Основная составляющая этого плана — заявление о полном прекращении финансирования страны.
«Таким образом Европа говорит Орбану: «Граница достигнута. Возможно, у тебя есть пистолет, но у нас есть базука», — отметил глава европейского отдела Eurasia Group Маджтаба Рахман.
Как в самой Венгрии, так и в ЕС официальные лица заявили, что ничего не знают о подобных намерениях. Не исключено, что их никогда и не существовало, а СМИ использовали, как один из элементов давления на Будапешт.
Но, в любом случае, похоже, это сработало. Пакет помощи Украине был принят сразу на 4 года (хотя Орбан требовал переголосовывать его ежегодно), а ключевые выплаты для Венгрии остаются заблокированными. Возможно, все дело в том, что сейчас позиция Будапешта особенно уязвима.
Экономика падает, люди беднеют
В прошлом году экономика Венгрии ушла в рецессию. Окончательных официальных данных нет, но, по предварительным оценкам, она сократилась на 0,4%. Это произошло на фоне роста экономики ЕС на 0,6%. Также выросла экономика других стран Центральной Европы: Польши — на 0,2%, Словакии — на 0,5%, а Румынии — сразу на 2,2%.
Причиной падения венгерской экономики стали слабые показатели обрушившегося на 2% внутреннего потребления, а также сокращение промышленности и строительства.
Падение могло бы быть еще более существенным, если бы не низкая сравнительная база в сельском хозяйстве. Из-за засухи в 2022 году оно обвалилось на 40%, а при нормализации погоды в прошлом году вернулось к привычному уровню, формально продемонстрировав стремительный рост.
Прибыль граждан страны, по итогам 2023 года, тоже снизилась, поскольку инфляция достигла 17,6% и обогнала повышение зарплат на 3,3%. Рост цен в Венгрии оказался самым высоким среди всех стран ЕС.
Самое слабое звено — государственный долг
В венгерском правительстве любят говорить о том, что соотношение госдолга страны к ВВП лучше, чем в среднем в ЕС. Это соответствует действительности, ведь в среднем по Союзу этот показатель составляет 83%, а в Венгрии — «скромные» 70%.
Но если присмотреться к цифрам повнимательнее, то ситуация будет не столь радужной для Будапешта. Высокому среднему показателю европейский госдолг обязан, прежде всего, огромной долговой нагрузке нескольких стран: Греции — 166% ВВП, Италии — 142%, Франции и Испании — по 111%. Если смотреть на объем долгов по странам, то хуже ситуация, чем в Венгрии, всего у 8 государств Союза.
К тому же, долг Венгрии — самый высокий среди государств Центральной Европы. «Венгерский показатель долга между уровнем Австрии и Финляндии действительно слишком высокий, по сравнению с нашим экономическим развитием, особенно, учитывая рейтинг Венгрии, который очень далек от австрийского, финского или немецкого риска страны», — отмечает венгерский экономист Акош Петер Бод.
Страны Западной Европы могут позволить себе высокие долги, ведь без особого труда могут перекредитоваться, при этом для Венгрии нынешний уровень слишком высокий. Именно поэтому в Польше и Румынии соотношение госдолга к ВВП около 50%, а в Чехии — 45%, страны Балтии удерживают его еще ниже.
В прошлом году бюджетный дефицит Венгрии составил 5,8% ВВП, что существенно ухудшило общую картину. В правительстве надеются уже в этом году поправить ситуацию: снизить долг до 2,9% и обеспечить рост экономики.
Проблема только в том, что, как подчеркивает Акош Петер Бод, в такой сценарий не верит ни один независимый аналитик. При этом Еврокомиссия убеждена, что в 2024 году бюджетный дефицит достигнет 4,3%, существенно опережая рост экономики.
Уже сейчас обслуживание долга обходится Венгрии дороже всего в Европе. По оценкам местного центробанка, на это пришлось направить 4,2% ВВП. Для сравнения: в Италии и Греции, которые, казалось бы, сидят по уши в долгах, этот показатель составляет всего 3,8% и 3,5% соответственно.
Цена обслуживания долга растет, поскольку страна недополучает помощь от ЕС, и вынуждена наращивать выпуск облигаций и повышать ставки по ним.
«Венгрия вступает в структурный и геополитический переход, который уже сопровождается большой турбулентностью, с самым большим и дорогим государственным долгом в нашем регионе», — констатирует Акош Петер Бод.
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Таким образом, когда в Брюсселе говорят о готовности обрушить экономику Венгрии, полностью перекрыв финансирование (пусть даже это неофициальные заявления), там отлично понимают вероятность такого развития событий.
В чем сила Венгрии
Финансовые итоги прошлого года могут натолкнуть на мысль, что Венгрия — крайне слабое государство, которое ЕС мог бы с легкостью исключить из своего состава и даже не почувствовать потери.
Однако, это мнение абсолютно неправильное, и дело не только в географическом положении, которое делает государство мостиком к юго-восточной Европе. По оценкам МВФ, ВВП на душу населения в стране составляет $18 тыс. Это лишь чуть ниже Польши, и выше, чем у таких членов ЕС, как Хорватия, Румыния или Болгария.
В стране низкая безработица, около 4%, и высокая квалификация рабочих. При этом венгры неохотно уезжают на заработки. Процент граждан страны, которые проживают за границей, составляет лишь 3,9% — ниже, чем в более богатой Польше и в 4 раза меньше, по сравнению с Румынией.
В 2022 году объем инвестиций в страну составил 6,5 млрд евро, а в прошлом году, по предварительным оценкам, даже превзошел эти показатели.
Особое значение для страны имеет промышленность. Ежегодно Венгрия экспортирует электроники на $37 млрд, а транспортных средств — на $22 млрд. Вместе это составляет около 40% всего экспорта страны.
Среди крупнейших компаний, базирующихся в Венгрии, — Audi Hungaria, дочернее предприятие немецкого автогиганта. Венгерское представительство ежегодно производит около 1,7 млн двигателей и 170 тыс. автомобилей, а также считается одним из крупнейших в мире производителем мотоциклов и обеспечивает значительную часть потребностей Volkswagen в электродвигателях.
Также свой завод в Венгрии построил Mercedes-Benz, который ежегодно выпускает до 200 тыс. автомобилей.
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Венгрия надеется выиграть от перехода мира на электрокары. Уже сейчас в ней находятся 5 из 10 крупнейших производителей аккумуляторов. По объемам их производства она уже занимает 4 место в мире, а в планах в ближайшее время подняться на вторую позицию.
Поток китайских денег
В Украине много говорят о связях россии и Венгрии, но для последней гораздо более важно партнерство с Китаем. Власти Венгрии не скрывают, что хотели бы стать своеобразным мостиком между Европой и КНР. «Наша страна поддерживает процесс, в рамках которого сочетается западный и китайский капиталы, усиливается главная роль Венгрии, как моста, это стратегический интерес не только региона, но и всей Европы», — отмечал министр экономического развития Мартон Надь.
Об особенностях отношений говорит и тот факт, что Виктор Орбан был единственным лидером стран ЕС, который прибыл прошлой осенью в Пекин на форум инициативы «Один пояс, один путь».
«С момента прихода к власти в 2010 году Орбан неизменно верит, что Китай догоняет США в экономическом и технологическом плане, одновременно увеличивая доминирование в международной политике», — объясняет тенденцию аналитик Польского института международных дел Вероника Йозвяк.
Если же почитать лояльные к власти венгерские СМИ, то они будут переполнены сообщениями о перспективах Китая, его развитии, а также будут подчеркивать удовлетворение от развития партнерства. Две трети мира стоят в очереди, чтобы иметь дело с китайцами. Пока, кажется, всем остается только следить за нашей страной", — говорится в одной из таких публикаций.
Китай действительно не жалеет денег на своего европейского фаворита. Ежегодные инвестиции КНР в страну составляют около 3 млрд евро в год. Прежде всего, средства идут в химическую промышленность, банковский сектор и телекоммуникации. По словам Мартона Надя, в ближайшее время инвестиции Китая в страну могут вырасти в 4 раза и достичь 13 млрд евро.
Улучшение отношений Венгрии с Китаем происходит на фоне их охлаждения с ЕС — инвестиции КНР в Европу упали до минимума за десятилетие. Благодаря этому, и строительству новой гигафабрики аккумуляторов именно на Венгрию в 2022 году пришлось до 20% всех инвестиций Китая в ЕС.
Впереди страну ждет еще один крупный китайский проект — строительство первого в Европе завода крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD.
Но ставка Венгрии на Китай может сыграть со страной злую шутку, и дело не только в экономических проблемах КНР, которые представляют угрозу ее внешним инвестициям. Ключевая проблема состоит в том, что со ставкой на китайские деньги страна усугубляет отношения с ЕС и США. Также заигрывание с тоталитарными режимами традиционно приводит к росту авторитарных тенденций и коррупционным рискам внутри страны.
В частности, Еврокомиссия выявила очень высокий процент контрактов, заключенных в процессе госзакупок, с участием только одного участника. Часто это предприниматели, связанные с правительством.
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По индексу восприятия коррупции Transparency International, Венгрия занимает последнюю позицию среди стран ЕС. И если для Китая это никогда не было проблемой, то, в случае завершения его программ, найти альтернативу деньгам КНР будет становиться все труднее.
Комментарии - 27
Общий консенсус экономистов, что центр мировой экономики после 2030 года окончательно уйдет в Азию. Там не только Китай, там и Индия и Индонезия и Вьетнам и т. д. Они все также быстро растут как и Китай.
Европа же стагнирует. Наиболее авторитетный прогноз что будет дальше это известные отчеты PricewaterhouseCoopers «The World in 2050»
PwC, да не только они, прогнозируют сокращение доли экономики ЕС в мировой всего до 10% к 2050, это весь ЕС целиком. Сейчас сложно поверить, что вся Европа будет задворками мировой экономики через пару десятков лет, но все просто. Азия растет на 5−6% в год, а ЕС танцует около 0% роста. Позиции США несколько лучше, то к 2050му и США перестанут быть даже 2й экономикой и займут 3е место после Индии.
С учетом всех этих процессов конечно надо ставить на партнеров, которые растут, а не которые стагнируют. Времена роста Европы уже далеко в прошлом.
https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html
Действительно, если расти с нуля,
то цифры роста будут поразительными…
Но не все в этом мире инвесторы, которых
интересуют только цифры роста…
И что удивительно, не только инвесторы почему-то
не спешат переезжать жить в Китай или Вьетнам
из стагнирующих США и Евросоюза…
США и ЕС рассказывают о «постиндустривальной экономике», а потом начинается вой почему такой торговый баланс с Китаем и мы все в китайских гаджетах.
Китай по ППС уже давно намного больше экономика чем США, в 2027 году он сравняется по ВВП в номинальных долларах и примерно будет столько же импортировать. Также сейчас у Китая крупнейший торговый союз в мире, это не ЕС, не торговый союз США, а RCEP.
Причем к Китаю в RCEP перебежала масса союзников США от Японии до Австралии. Демократия-демократией, но денежки врозь.
производства один Китай больше США и ЕС вместе взятых.»
Последние 50 лет все американские и европейские компании
открывали свои производства в Китае для получения
сверхприбылей благодаря недорогому трудовому ресурсу…
Теперь инвесторы накчинают переключаться на Вьетнам и Индию
и только поэтому там идёт такой взрывной рост экономики.
Эти же инвесторы за 20 лет своих инвестиций из нищей
и просящей еду россии взрастили монстра.
В Украину они много инвестировать не будут,
ведь наш народ не будет горбатиться за гроши.
И самое интересное, что подавляющая часть всех этих
инвесторов живет в стагнирующих Европе и США…
кацапському пронагандону, що він у чомусь неправий?»
Если не вести предметную дискуссию, то через время весь
украинский сегмент интернета будет по уши загажен
исключительно рашистским видением будущего,
в том числе и в отношении Украины…
Не вижу смысла сдавать рашистам и их поклонникам
ещё и украинский интернет-ресурс Minfin.com.ua
«що інвестору не важливо хто з ким воює»
А потом такие горе-инвесторы, как тараканы
разбегаются из Украины в страны, которые не воюют
и оттуда продолжают нести свою очередную пургу.
Кстати, а у кого сегодня одолжили смартфон для
написания своих текстов на Минфине, неужели
где-то или у кого-то украли, ведь у вас
в картонной коробке нет ни э/э ни интернета
а судя по вашим более ранним текстам,
то и смартфона никогда не было…
а тепер вгадай, що буде з китаєм наступні 30 років, коли вже переносити НЕМА ЩО!
А той факт, що чехи вже закуповують китайські потяги від CRRC (що в Україні офіційно оголошено спонсором тероризму) замість Alstom і Siemens?
Де-індустріалізація — це шлях внікуди. Це досить швидко зрозуміли в США і за допомогою Inflation Reduction Act і дешевих енергоносіїв вивозять европейський бізнес поки европейські політики ковиряють у носі. Азія вийде вперед якщо все буде відбуватися такими ж темпами.
Ой, не пишіть дурниць…
Інвесторів хвилюють не тільки прибутки,
а й безпека своїх родин та себе коханих…
Наприклад, велика кількість інвесторів
з росії та України косяками переселяються
до стагнуючої Европи,
а не до Китаю, Вьетнаму та Їндії.
А те, що більше закуповують китайського,
так це державна політика компартії Китаю,
яку втілюють у життя китайські бізнесмени
та працівники китайських спецслужб.
Років десять назад мав довготривалу розмову
з торговим представником HUAWEI,
яких перед призначенням в Україну
працював у росії, а до призначення в приватну
компанію HUAWEI був співробітником
спецслужб Китаю.
В Украіні він відпрацював не більше двох років,
але за цей час зміг добитися великих результатів.
Наприклад, вся західна Україна нашпигована
базовими мобільними станціями компанії HUAWEI,
які використовую мобільний оператор Киівстар,
хоча на мій погляд Ericsson був би кращим вибором.
Працівники китайських спецслужб знають свою
роботу та ефективно виконують поставлені завдання…
І це ще не враховуючу потенційну війну на Тайвані, яка може все дуже сильно ускладнити. Тому найближчі років 10 світ буде щосили намагатись зменшити залежність від Китаю. І самі розумієте чим це загрожує його економіці.
Очень мало говорят, что китайское образование значительно лучше, чем на Западе.
При ООН есть тесты школьников известные как PISA. Они показывают, что азиаты в целом перегоняют европейцев по знаниям. В случае ЕС так вообще катастрофа с образованием в Южной Европе, там просто завалы по PISA.
Что китайские школьники уже более 10 лет лучше обучаются европейцев сказывается на том, что у Китая стали сейчас более качественные научные кадры. Большая часть научных работ и патентов в мире это Китай.
Мне вообще говоря смешно читать на Минфине или на BBC, что у китайцев «проблемы», что они там не растут на 8% в год, а только на 5,2%. Да Е С с его 0,3% и проваленным образованием в половине Европы вообще погулять вышел.
Поэтому научный центр из Запада быстро улетает в Азию. Это крайне важный момент, т.к. там где НИОКР там и самая большая прибавочная стоимость. Запад сам жил за счет этого десятилетиями, но именно развал образования на Западе сейчас главный его риск. Новое поколение европейцев намного глупее азиатов, это просто факт.
https://studyandexplorechina.weebly.com/pisa-chinese-dominance-set-to-grow-as-beijing-enters-tests-for-first-time.html
Демографічно все теж досить непогано. Так, популяція знижується, але фертильність і міграція зростають. Індекс сприйняття коррупції дійсно впав до мінімімальних значень за останні 25 років, але… Тут сильно замішано і политичний аспект справи.
В цілому, я б сказав, що Орбан хоч і заноза в жопі, але як національний лідер, що б'ється за національні інтереси виглядає досить непогано. І я зазначу, що обрано Орбана демократичним шляхом без жодних маніпуляцій. Якби в Україні був би свій Орбан, то стан справ у українського народу був би значно кращий, бо зараз об нас буквально витирають ноги всі кому не лінь.
Плюс до того, явна схильність до корупційних ризиків (про що свідчить корупційний рейтинг та сумнівні угоди з росією).
Він діє грязно? Так. Підло? Так. Але в кінці кінців важливий лише результат. В новий економічний цикл мадяри входять з козирями в рукаві і будуть триматися непогано.
Вангую, що німецька індустрія почне уважніше придивлятися і до Угорщини, і до Словакії з метою розширення там виробництва. І це фактично те, що цим східноєпропейським нахабам і потрібно.
Так что Орбан и разная мордорская шалупень могут очень прогореть со своими ставками.
Кстати, в последнее время много работаю с Камбоджей. К удивлению оказалось, что страна также меняется, стремится к цифровизации. И у нее это неплохо получается.
P. S.: И да. Мордор должен быть уничтожен.