Венгрия: как на самом деле живет главный противник Украины в Европе

Вчера Европейский Союз согласовал финансирование для Украины на 50 миллиардов евро . Венгрия была единственной страной, которая выступала против: только из-за позиции ее премьера Виктора Орбана финпомощь не была утверждена еще в прошлом году. Вероятнее всего, Венгрия будет блокировать и другие инициативы в части помощи Украине. Поэтому «Минфин» решил разобраться, есть ли у Евросоюза антидот против этого.

Борьба за 50 млрд — не первый случай противостояния ЕС и Венгрии вокруг украинского вопроса. Ранее эта страна пыталась остановить получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, блокировала принятие ряда санкций против страны-агрессора и требовала исключить из «черных» списков отдельных ее граждан.

Существуют разные версии, которые объясняют такое поведение Будапешта. Самая распространенная — борьба за получение собственной финансовой поддержки. ЕС выделил Венгрии 22 млрд евро, но заблокировал их из-за отсутствия реформ — ограничения судебной системы, коррупционные риски, законодательство, направленное против сексуальных меньшинств, и т. д. Когда Будапешт выполняет требования Брюсселя, он может получить часть этих средств.

Украинский вопрос Венгрия сделала разменной монетой в борьбе за получение денег. Хотя, следует признать, что на некоторые уступки Будапешт тоже идет, в частности, внес изменения в законодательство о судебной системе.

Другими причинами блокировки помощи могут быть союзнические отношения с россией, попытки расширить права этнических венгров, уступки по экспорту в страну российских энергоресурсов и т. д. Полный и окончательный перечень своих желаний Будапешт не обнародовал, поэтому, когда ЕС пойдет на часть уступок, всегда могут появиться другие.

По данным Financial Times, позиция Венгрии настолько надоела ключевым государствам ЕС, что они разработали стратегию удара по слабым местам ее экономики. В частности, якобы планировалось «подорвать валюту (форинт), обвалить доверие инвесторов, нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту». Основная составляющая этого плана — заявление о полном прекращении финансирования страны.

«Таким образом Европа говорит Орбану: «Граница достигнута. Возможно, у тебя есть пистолет, но у нас есть базука», — отметил глава европейского отдела Eurasia Group Маджтаба Рахман.

Как в самой Венгрии, так и в ЕС официальные лица заявили, что ничего не знают о подобных намерениях. Не исключено, что их никогда и не существовало, а СМИ использовали, как один из элементов давления на Будапешт.

Но, в любом случае, похоже, это сработало. Пакет помощи Украине был принят сразу на 4 года (хотя Орбан требовал переголосовывать его ежегодно), а ключевые выплаты для Венгрии остаются заблокированными. Возможно, все дело в том, что сейчас позиция Будапешта особенно уязвима.

Экономика падает, люди беднеют

В прошлом году экономика Венгрии ушла в рецессию. Окончательных официальных данных нет, но, по предварительным оценкам, она сократилась на 0,4%. Это произошло на фоне роста экономики ЕС на 0,6%. Также выросла экономика других стран Центральной Европы: Польши — на 0,2%, Словакии — на 0,5%, а Румынии — сразу на 2,2%.

Причиной падения венгерской экономики стали слабые показатели обрушившегося на 2% внутреннего потребления, а также сокращение промышленности и строительства.

Падение могло бы быть еще более существенным, если бы не низкая сравнительная база в сельском хозяйстве. Из-за засухи в 2022 году оно обвалилось на 40%, а при нормализации погоды в прошлом году вернулось к привычному уровню, формально продемонстрировав стремительный рост.

Прибыль граждан страны, по итогам 2023 года, тоже снизилась, поскольку инфляция достигла 17,6% и обогнала повышение зарплат на 3,3%. Рост цен в Венгрии оказался самым высоким среди всех стран ЕС.

Самое слабое звено — государственный долг

В венгерском правительстве любят говорить о том, что соотношение госдолга страны к ВВП лучше, чем в среднем в ЕС. Это соответствует действительности, ведь в среднем по Союзу этот показатель составляет 83%, а в Венгрии — «скромные» 70%.

Но если присмотреться к цифрам повнимательнее, то ситуация будет не столь радужной для Будапешта. Высокому среднему показателю европейский госдолг обязан, прежде всего, огромной долговой нагрузке нескольких стран: Греции — 166% ВВП, Италии — 142%, Франции и Испании — по 111%. Если смотреть на объем долгов по странам, то хуже ситуация, чем в Венгрии, всего у 8 государств Союза.

К тому же, долг Венгрии — самый высокий среди государств Центральной Европы. «Венгерский показатель долга между уровнем Австрии и Финляндии действительно слишком высокий, по сравнению с нашим экономическим развитием, особенно, учитывая рейтинг Венгрии, который очень далек от австрийского, финского или немецкого риска страны», — отмечает венгерский экономист Акош Петер Бод.

Страны Западной Европы могут позволить себе высокие долги, ведь без особого труда могут перекредитоваться, при этом для Венгрии нынешний уровень слишком высокий. Именно поэтому в Польше и Румынии соотношение госдолга к ВВП около 50%, а в Чехии — 45%, страны Балтии удерживают его еще ниже.

В прошлом году бюджетный дефицит Венгрии составил 5,8% ВВП, что существенно ухудшило общую картину. В правительстве надеются уже в этом году поправить ситуацию: снизить долг до 2,9% и обеспечить рост экономики.

Проблема только в том, что, как подчеркивает Акош Петер Бод, в такой сценарий не верит ни один независимый аналитик. При этом Еврокомиссия убеждена, что в 2024 году бюджетный дефицит достигнет 4,3%, существенно опережая рост экономики.

Уже сейчас обслуживание долга обходится Венгрии дороже всего в Европе. По оценкам местного центробанка, на это пришлось направить 4,2% ВВП. Для сравнения: в Италии и Греции, которые, казалось бы, сидят по уши в долгах, этот показатель составляет всего 3,8% и 3,5% соответственно.

Цена обслуживания долга растет, поскольку страна недополучает помощь от ЕС, и вынуждена наращивать выпуск облигаций и повышать ставки по ним.

«Венгрия вступает в структурный и геополитический переход, который уже сопровождается большой турбулентностью, с самым большим и дорогим государственным долгом в нашем регионе», — констатирует Акош Петер Бод.

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Таким образом, когда в Брюсселе говорят о готовности обрушить экономику Венгрии, полностью перекрыв финансирование (пусть даже это неофициальные заявления), там отлично понимают вероятность такого развития событий.

В чем сила Венгрии

Финансовые итоги прошлого года могут натолкнуть на мысль, что Венгрия — крайне слабое государство, которое ЕС мог бы с легкостью исключить из своего состава и даже не почувствовать потери.

Однако, это мнение абсолютно неправильное, и дело не только в географическом положении, которое делает государство мостиком к юго-восточной Европе. По оценкам МВФ, ВВП на душу населения в стране составляет $18 тыс. Это лишь чуть ниже Польши, и выше, чем у таких членов ЕС, как Хорватия, Румыния или Болгария.

В стране низкая безработица, около 4%, и высокая квалификация рабочих. При этом венгры неохотно уезжают на заработки. Процент граждан страны, которые проживают за границей, составляет лишь 3,9% — ниже, чем в более богатой Польше и в 4 раза меньше, по сравнению с Румынией.

В 2022 году объем инвестиций в страну составил 6,5 млрд евро, а в прошлом году, по предварительным оценкам, даже превзошел эти показатели.

Особое значение для страны имеет промышленность. Ежегодно Венгрия экспортирует электроники на $37 млрд, а транспортных средств — на $22 млрд. Вместе это составляет около 40% всего экспорта страны.

Среди крупнейших компаний, базирующихся в Венгрии, — Audi Hungaria, дочернее предприятие немецкого автогиганта. Венгерское представительство ежегодно производит около 1,7 млн двигателей и 170 тыс. автомобилей, а также считается одним из крупнейших в мире производителем мотоциклов и обеспечивает значительную часть потребностей Volkswagen в электродвигателях.

Также свой завод в Венгрии построил Mercedes-Benz, который ежегодно выпускает до 200 тыс. автомобилей.

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Венгрия надеется выиграть от перехода мира на электрокары. Уже сейчас в ней находятся 5 из 10 крупнейших производителей аккумуляторов. По объемам их производства она уже занимает 4 место в мире, а в планах в ближайшее время подняться на вторую позицию.

Поток китайских денег

В Украине много говорят о связях россии и Венгрии, но для последней гораздо более важно партнерство с Китаем. Власти Венгрии не скрывают, что хотели бы стать своеобразным мостиком между Европой и КНР. «Наша страна поддерживает процесс, в рамках которого сочетается западный и китайский капиталы, усиливается главная роль Венгрии, как моста, это стратегический интерес не только региона, но и всей Европы», — отмечал министр экономического развития Мартон Надь.

Об особенностях отношений говорит и тот факт, что Виктор Орбан был единственным лидером стран ЕС, который прибыл прошлой осенью в Пекин на форум инициативы «Один пояс, один путь».

«С момента прихода к власти в 2010 году Орбан неизменно верит, что Китай догоняет США в экономическом и технологическом плане, одновременно увеличивая доминирование в международной политике», — объясняет тенденцию аналитик Польского института международных дел Вероника Йозвяк.

Если же почитать лояльные к власти венгерские СМИ, то они будут переполнены сообщениями о перспективах Китая, его развитии, а также будут подчеркивать удовлетворение от развития партнерства. Две трети мира стоят в очереди, чтобы иметь дело с китайцами. Пока, кажется, всем остается только следить за нашей страной", — говорится в одной из таких публикаций.

Китай действительно не жалеет денег на своего европейского фаворита. Ежегодные инвестиции КНР в страну составляют около 3 млрд евро в год. Прежде всего, средства идут в химическую промышленность, банковский сектор и телекоммуникации. По словам Мартона Надя, в ближайшее время инвестиции Китая в страну могут вырасти в 4 раза и достичь 13 млрд евро.

Улучшение отношений Венгрии с Китаем происходит на фоне их охлаждения с ЕС — инвестиции КНР в Европу упали до минимума за десятилетие. Благодаря этому, и строительству новой гигафабрики аккумуляторов именно на Венгрию в 2022 году пришлось до 20% всех инвестиций Китая в ЕС.

Впереди страну ждет еще один крупный китайский проект — строительство первого в Европе завода крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD.

Но ставка Венгрии на Китай может сыграть со страной злую шутку, и дело не только в экономических проблемах КНР, которые представляют угрозу ее внешним инвестициям. Ключевая проблема состоит в том, что со ставкой на китайские деньги страна усугубляет отношения с ЕС и США. Также заигрывание с тоталитарными режимами традиционно приводит к росту авторитарных тенденций и коррупционным рискам внутри страны.

В частности, Еврокомиссия выявила очень высокий процент контрактов, заключенных в процессе госзакупок, с участием только одного участника. Часто это предприниматели, связанные с правительством.

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По индексу восприятия коррупции Transparency International, Венгрия занимает последнюю позицию среди стран ЕС. И если для Китая это никогда не было проблемой, то, в случае завершения его программ, найти альтернативу деньгам КНР будет становиться все труднее.