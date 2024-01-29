Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) планирует начать страхование военного риска международных и национальных инвестиций, и кредиты связаны с инвестициями. Об этом сообщили в European Business Association.
Страхование военных рисков планируется запустить во втором квартале 2024 года
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Что известно
В этом году вступил в силу закон
Перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования/перестрахования должны быть определены в Постановлении Кабинета Министров Украины, которое разрабатывается Министерством экономики Украины и Национальным банком. Этот документ должен быть опубликован в ближайшие месяцы.
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В ЭКА уже готовят несколько продуктов, которыми, как ожидается, уже в этом году сможет воспользоваться бизнес:
- Страхование международных и национальных прямых инвестиций в Украину и дивидендов;
- Страхование кредитов, связанных с инвестициями.
Компенсацию можно получить в случае полной остановки деятельности по принципу business interruption (компенсируется разница между стоимостью инвестиций до события и стоимостью после события).
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