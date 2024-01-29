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29 января 2024, 8:54 Читати українською

Страхование военных рисков планируется запустить во втором квартале 2024 года

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) планирует начать страхование военного риска международных и национальных инвестиций, и кредиты связаны с инвестициями. Об этом сообщили в European Business Association.

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) планирует начать страхование военного риска международных и национальных инвестиций, и кредиты связаны с инвестициями.
Фото:depositphotos

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Что известно

В этом году вступил в силу закон от 22.11.2023 № 3497-IX, которым сфера деятельности ЭКА была расширена на страхование прямых инвестиций и инвестиционных кредитов, направленных на развитие экспортоориентированных предприятий.

Перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования/перестрахования должны быть определены в Постановлении Кабинета Министров Украины, которое разрабатывается Министерством экономики Украины и Национальным банком. Этот документ должен быть опубликован в ближайшие месяцы.

Читайте: Президент подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков

В ЭКА уже готовят несколько продуктов, которыми, как ожидается, уже в этом году сможет воспользоваться бизнес:

  • Страхование международных и национальных прямых инвестиций в Украину и дивидендов;
  • Страхование кредитов, связанных с инвестициями.

Компенсацию можно получить в случае полной остановки деятельности по принципу business interruption (компенсируется разница между стоимостью инвестиций до события и стоимостью после события).

Читайте: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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